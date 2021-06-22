Четыре новых симптома "Дельты", более заразного штамма коронавируса

Массовая кремация людей, умерших от COVID-19 в Индии Reuters

Симптомы новой опасной вариации коронавируса, штамма под названием "Дельта", отличаются от предыдущего доминирующего штамма "Кент". Что стоит знать, чтобы защитить себя и свои близких?

Об этом пишет Daily Express.

Вариант коронавируса "Дельта" (Delta), также известный как B. 1.617.2, за последние шесть месяцев получил распространение в более чем 60 странах. Говорят, что вариант "Дельта" на 60% более заразен, чем предыдущий доминирующий штамм, вариант "Кент" (Kent). Наличие любого из этих четырех симптомов может указывать на инфекцию.

Среди других симптомов, о которых сообщают специалисты, следует назвать нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и тромбоз, приводящий к гангрене.

С вариантом "Дельта" индийские врачи связывают симптомы, которые у пациентов с COVID обычно не наблюдаются.

В Великобритании предварительные данные свидетельствуют о том, что штамм, который в настоящее время также является наиболее доминирующим, создает более высокий риск госпитализации.

"Судя по всему, этот вариант действует несколько иначе", - говорит профессор Тим Спектор (Tim Spector).

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Профессор сравнил наиболее распространенные симптомы с симптомами "сезонной простуды", из-за чего люди могут совершенно не обращать на них внимания.

У молодых людей, скорее всего, имеются "менее выраженные симптомы", которые могут "ощущаться как проявление сильной простуды или какого-то странного "недомогания".

Если вам слегка нездоровится или вы испытываете легкое недомогание, профессор Спектор настоятельно рекомендует вам сдать тест.

Если у вас появились симптомы COVID, власти рекомендуют сдать ПЦР-тест и до получения результатов оставаться дома.

Кроме того, каждый житель Великобритании имеет право на два бесплатных экспресс-теста, что позволяет выявлять носителей инфекции, у которых, возможно, симптомы отсутствуют.

В рекомендации говорится: "Примерно у каждого третьего человека с коронавирусом симптомы заболевания отсутствуют, но эти люди все равно могут заразить других. Поэтому всем рекомендуется регулярно сдавать тесты".

Джессика Ниббс

Перевод: ИноСМИ