Цены на нефть растут из-за нового решения ОПЕК+

Фото REUTERS

ОПЕК и коалиция нефтедобывающих стран во главе с Россией сохранили ограничительные квоты на добычу нефти, удивив трейдеров и вызвав заметный рост цен.

Об этом пишет The Wall Street Journal

Трейдеры рассчитывали на то, что эта группа даст миру больше нефти в связи с устойчивым ростом цен после прошлогоднего падения из-за пандемии. Марка "Брент", являющаяся международным нефтяным стандартом, в середине дня поднялась в цене на пять с лишним процентов и стоила 67,55 доллара за баррель, что стало максимумом с января 2020 года. Фьючерсные цены на западно-техасскую среднюю нефть выросли на 5% и установились на уровне 64,60 доллара за баррель. Это был самый высокий внутридневной рост с апреля 2019 года.

В четверг после онлайнового совещания возглавляемой Саудовской Аравией ОПЕК и группой производителей, не входящих в Организацию стран-экспортеров нефти, было достигнуто соглашение. ОПЕК+ в очередной раз внесла изменения в свои порой довольно острые дебаты о том, как приливы и отливы пандемии коронавируса отражаются на мировой экономике и, соответственно, на спросе на нефть.

В начале дня Саудовская Аравия и Россия рассматривали другое предложение – об увеличении добычи, о чем рассказали информированные источники. Саудовская Аравия планировала отказаться в предстоящие месяцы от добровольного сокращения добычи, о котором она объявила в январе. В четверг Эр-Рияд сообщил, что решение о сокращении добычи будет действовать как минимум до конца апреля.

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Большую часть года члены ОПЕК с ограниченным успехом пытались оценить воздействие пандемии на спрос. В конце прошлого и в начале нынешнего года они провели серию встреч, то выступая с оптимистическими прогнозами и заявляя о целесообразности увеличения добычи, то делая мрачные предостережения по поводу продолжающихся локдаунов, из-за которых надо сокращать добычу.

По условиям достигнутого в четверг соглашения, большинство членов альянса ОПЕК+ согласилось оставить объемы добычи без изменений, сделав небольшое исключение для России и Казахстана в совокупном объеме 150 тысяч баррелей в день. Таким образом общий объем согласованного сокращения добычи составляет 6,9 миллиона баррелей в день. В начале кризиса эта цифра была равна девяти миллионам баррелей в день.

Принятое решение стало победой для саудовского министра энергетики Абдул-Азиза ибн Салмана, постоянно утверждающего, что надо с осторожностью относиться к темпам восстановления мировой экономики от пандемии, и периодически идет навстречу России, которой хочется пошире открыть вентиль всякий раз, когда появляются признаки подъема.

"Мы не спешим, мы не выходим из себя, мы проявляем осторожность", – сказал он после проведенной в четверг встречи.

Россия, в отличие от него, постоянно выступает с оптимистическими заявлениями и настаивает на увеличении добычи. "Если посмотреть на ситуацию, она сейчас гораздо лучше, чем год назад или чем прошлой осенью", – сказал в среду российский министр энергетики Александр Новак (сейчас он заместитель главы правительства Российской Федерации, – прим. перев.), о чем сообщили участники встречи.

Иллюстрацией быстро меняющихся оценок ОПЕК+ стало то, что еще в начале четверга Эр-Рияд и Москва обсуждали другой сценарий – об увеличении добычи на один миллион баррелей в день, о чем рассказали источники, знакомые с ходом дискуссии. Половину увеличения добычи планировалось отдать Саудовской Аравии, а остальной объем должны были поделить между собой члены ОПЕК+. Но в итоге принц Абдул-Азиз убедил коллег не наращивать добычу, сделав небольшое исключение для Москвы.

Принц Абдул-Азиз рассказал делегатам, что Саудовская Аравия решила не отказываться от собственного сокращения добычи, что могло ослабить цены, вознаградив таким образом членов ОПЕК+ за то, что они не обманывали и не добывали нефти больше согласованных ранее объемов. Такой обман в прошлом подрывал предыдущие сделки.

Здесь есть еще один побудительный фактор. Саудовское руководство считает, что их королевство лучше сможет настоять на своем в борьбе с американскими компаниями в деле добычи сланцевой нефти. Американцев подкосил крах цен из-за пандемии. Обычно эти компании очень быстро наращивают добычу после восстановления цен, увеличивая свою долю на мировом рынке.

Кристиан Малек, руководящий нефтегазовым анализом в JP Morgan Chase & Co, сказал, что решение Саудовской Аравии свидетельствует об уверенности Эр-Рияда в том, что американские сланцевые компании пока не в состоянии воспользоваться восстановлением цен, особенно после зимней бури, из-за которой добыча в Техасе сократилась на 2,5 миллиона баррелей в день, а в других нефтяных штатах на один миллион баррелей в день. По словам Малека, сдержанность ОПЕК+ "возвращает цены на тот уровень, где саудовцы снова будут контролировать ситуацию".

В последние месяцы встречи ОПЕК+ проходили довольно бурно, а переговоры длились по несколько дней, постоянно обещая сюрпризы. Саудовская Аравия удивила рынки и других делегатов в конце январской встречи ОПЕК+, решив сократить собственную добычу на один миллион баррелей в день до конца марта.

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Сокращения добычи странами ОПЕК+ помогли впервые за этот год поднять мировые цены на нефть выше 60 долларов за баррель. Спрос тоже вырос, особенно в Азии, и в частности в Китае, который быстрее других стран региона оправляется от экономических последствий пандемии.

По оценкам ОПЕК, в четвертом квартале 2021 года потребление нефти в мире увеличится на 4,72 миллиона баррелей в день по сравнению с первыми тремя месяцами этого года. Международное энергетическое агентство в прошлом месяце заявило, что восстановление спроса будет обгонять добычу во второй половине года, из-за чего произойдет "быстрое истощение запасов", и исчезнет избыток нефти, возникший с началом пандемии.

Экономические последствия пандемии меняют образ мыслей внутри ОПЕК+. Когда COVID-19 впервые появился в Китае, Саудовская Аравия и Россия по сути дела находились в состоянии ценовой войны, и каждая из них старалась как можно больше открыть вентиль, чтобы отвоевать друг у друга долю рынка.

Когда стал понятнее экономический ущерб от вируса, и многие страны мира начали закрывать заводы и компании, ограничивать поездки, Эр-Рияд и Москва договорились. Они возглавили свои группы нефтепроизводителей, осуществив рекордные сокращения добычи, которые составили более девяти миллионов баррелей в день, или почти 10% ежедневного мирового спроса в 2019 году. Они пообещали постепенно отказаться от квот с прошлого лета, поэтапно увеличивая объемы добычи на два миллиона баррелей в день.

Когда карантинные меры были ослаблены, они начали первую волну наращивания добычи, но потом остановились, поскольку в конце лета и осенью кривая заболеваемости в большей части Европы и в США снова поползла вверх.

Саммер Сэд, Бенуа Фокон

Перевод ИноСМИ