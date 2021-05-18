Цены на бензин неуклонно растут: Что происходит на рынке топлива?

Украинские АЗС подняли цены на топливо Фото из открытых источников

Под предлогом противодействия последствиям пандемии COVID-19 Кабмин решил регулировать цены на топливо. Что сейчас происходит на рынке?

Об этом пишет Сергей Саранов на своей странице в Facebook.

Цены на бензин неуклонно растут. Чтобы остановить их повышение правительство даже ввело ручное регулирование. Разговор о том, к каким катастрофическим последствиям приведет это решение, мы оставим на следующий пост.

Давайте для начала проследим за ростом цен с мая 2020-го года и до мая этого года. За основу возьмем А-95:

Баррель нефти марки Brent стоил 35.13$ в начале 2020 года.

май 2020 года - 21.87 грн;

июль 2020 года - 21.90 грн;

сентябрь 2020 года - 23.01 грн;

ноябрь 2020 года - 24.34 грн;

январь 2021 - 25.20 грн;

март 2021 - 28.30 грн;

май 2021 - 29.10 грн.

Баррель нефти марки Brent сейчас стоит 67.85$.

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Мы можем наблюдать активный рост цены последние 12 месяцев. Нефть подорожала почти вдвое, а именно на 193,14%. А бензин подорожал лишь на 133.06%.

Почему так случилось? Пандемия, закрытие границ, полный локдаун снизил спрос на бензин и светлые нефтепродукты. Соответственно это привело к избытку предложения на рынке и снижению цены на ненужные товары. Сейчас, когда полным ходом идет вакцинация, а ситуация с COVID-19 берется под контроль, возвращается спрос на нефтепродукты. Повышение цен - это вполне адекватная реакция на потерянную ранее прибыль.

Цена на топливо по Киеву на сегодня:

А-95 - 30.99 грн

А-92 - 28.92 грн

Дизельное топливо - 28.72 грн

Газ - 15.65 грн

Дефицита топлива в Украине пока нет. Все виды светлых нефтепродуктов имеются в достаточном количестве, чтобы обеспечить как потребности граждан, так и потребности промышленности и агросектора. Однако надолго ли это?

Далее будут качели с дефицитом и профицитом. Из-за снижения спроса уменьшилась и добыча нефти. В дальнейшем это приведет к дефициту сырья, но со временем ситуация на рынке выровняется и вернется в докарантинное состояние.

Как вы относитесь к мерам, которые приняли власти?

Сергей Саранов