Цель "шапито" вокруг дела Медведчука – отвлечь украинцев от офшорного скандала Зеленского, – Куракин

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

Новые обвинения в адрес главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – это сюрреализм, который противоречит элементарной логике. Настоящая причина дела Медведчука – это попытка власти отвлечь внимание от офшорного скандала с участием президента Владимира Зеленского. Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте для лидера оппозиции.

"Что-то у режиссеров провластного шоу "Как отвлечь народ от офшоров Президента?" ничего не получается. Сценарий, сюжет, драматургия, здравый смысл и логика – смех один!" – написал журналист.

"11 октября 2021 года главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство ГБР об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины выдвинули лидеру оппозиции обвинения в госизмене и содействии терроризму… Но украинцы вместо аплодировать, стали закидывать неудавшихся артистов гнилыми помидорами… то есть – задавать власти неудобные вопросы", – пояснил автор.

Куракин подчеркнул, что обвинения в адрес Медведчука несостоятельны, потому что оппозиционный политик действовал как спецпредставитель СБУ, о чем свидетельствует распоряжение главы Службы Валентина Наливайченко.

"Во-первых, все помнят, что Медведчук с 20 января 2015 года был официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в рамках ТКГ по урегулированию конфликта. Любой желающий может найти в открытом доступе копию распоряжения тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко о соответствующем назначении Медведчука", – отметил автор.

"Получается, что Медведчук, который имел официальный мандат СБУ на переговоры и не являлся государственным чиновником… совершил государственную измену и "финансировал терроризм"? Простите, и это все происходило по поручению тогдашнего президента Петра Порошенко и согласно официальному мандату СБУ? Сюрреализм какой-то! Нет?" – возмутился журналист.

Также Куракин обратил внимание, что ни генпрокурор Ирина Венедиктова, ни глава СБУ Иван Баканов не упомянули, что по делу также проходит экс-президент Петр Порошенко.

"Дальше – больше. Как оказалось, дело, которое сегодня "шьют" Медведчуку, было зарегистрировано в ЕРДР еще 20 июля 2021 года. Но интересно другое! Там рядом с ФИО лидера оппозиции значится… фамилия Порошенко. Тогда почему во время пресс-конференции Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова (8 октября 2021 года) эту фамилию глава СБУ и Генпрокурорка стыдливо не упомянули? Только 8 октября осознали, что вышли сами на себя, но поздно было что-то менять? Почему не вручили аналогичное подозрение пятому президенту и не назначили успешному торговцу шоколадом с Россией денежный залог в миллиард гривен?" – задался вопросом журналист.

В связи с этим Куракин согласился с выводом о том, что новые обвинения представляют собой террор в отношении оппозиции с целью не допустить главного политического оппонента Зеленского в лице Медведчука к активной политической деятельности.

"Наверное, все-таки правы в "Оппозиционной платформе – За жизнь", где заявили, что происходящее – "новая волна террора и отчаянная попытка атаки на Медведчука"! И цели этого шапито вполне очевидны – отвлечь украинцев от приклеившегося навечно к Зеленскому офшорного "грязного пятна" (где, возможно, фигурируют и деньги, незаконно "вымытые" из "Привата") и с помощью репрессий как можно дольше не допускать единственного серьезного оппонента власти Медведчука к активной политической деятельности", – заключил политический обозреватель Алексей Куракин.