Будущее человечества в опасности: Правда ли, что половые члены становятся меньше?

Из-за химических веществ половой член становится меньше еще в утробе матери Scanpix

Одна врач-эпидемиолог провела исследование - и забила тревогу. Она более четверти века изучает, как химикаты влияют на окружающую среду и наше здоровье. Поэтому, когда она говорит, что члены уменьшаются из-за загрязнения окружающей среды, причем это начинается еще в утробе матери, к ее словам стоит прислушаться.

Об этом пишет Health.

Ученые-экологи годами предупреждали, что загрязнение может повлиять на наше здоровье со всех сторон. Недавно вышла новая книга с броским предупреждением: от промышленных химикатов уменьшаются пенисы и падает фертильность. Книгу "Обратный отсчет: как современный мир поставил под угрозу число сперматозоидов, изменил репродуктивное развитие мужчин и женщин и подверг опасности будущее человечества" написала доктор Шанна Свон (Shanna Swan), профессор экологической медицины и здравоохранения Медицинской школы Икана нью-йоркской клиники Маунт-Синай.

Доктор Свон - уважаемый исследователь и более четверти века изучает, как химикаты влияют на окружающую среду и наше здоровье. Поэтому, когда она говорит, что члены уменьшаются из-за загрязнения окружающей среды, к ее словам стоит прислушаться.

Если в соцсетях эта тема - скорее повод для шуток, то книга Свон вполне научна и имеет реальное значение. "Я много лет общаюсь с учеными и научными организациями и публикую исследования о воздействии на окружающую среду и репродуктивное здоровье, - говорит доктор Свон. - Цель этой книги - охватить как можно больше людей и привлечь их внимание к сложившемуся кризису в области репродуктивного здоровья, а также к химическим веществам в окружающей среде и образу жизни, которые влекут за собой эти перемены".

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Вот что говорит наука и почему это важно.

Так, ладно, - а пенисы действительно уменьшаются?

Ага, причем это начинается еще в утробе матери. "Когда в организме беременной женщины повышается концентрация таких химических веществ, как фталаты, которые снижают уровень тестостерона, развитие гениталий ее мальчика нарушается, - объясняет доктор Свон. - Это приводит к так называемому "фталатному синдрому", когда половой член становится меньше".

Данные об этом доктор Свон обнародовала еще в 2005 году. Ее работа, опубликованная в журнале "Экологические перспективы здоровья" (Environmental Health Perspectives), связала фталаты - искусственные химические вещества, широко применяемые в игрушках, моющих средствах, лаке для ногтей, мыле и т. д. - с физическими изменениями в развитии мальчиков. У родившихся от матерей с более высокими концентрациями фталатов при осмотре в годовалом возрасте чаще отмечается половой член меньших размеров и не полностью опущенные яички. Дополнительные исследования продемонстрировали аналогичные результаты.

А что происходит с фертильностью?

Существует так называемый "эффект 1%", из-за которого проблемы с репродуктивной функцией у мужчин в западных странах ежегодно растут примерно на 1%. К таковым относится снижение уровня тестостерона и количества сперматозоидов, что может повлиять на фертильность. Стоит отметить: по данным Всемирного банка, рождаемость в мире ежегодно снижается примерно на 1%.Страдают и женщины. Количество выкидышей в США тоже растет примерно на 1% каждый год.

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Доктор Свон считает падение количества сперматозоидов и другие отрицательные показатели репродуктивного здоровья тревожными сигналами. По ее мнению, эти изменения вызваны "сочетанием неправильного образа жизни и сотен химических веществ, с которыми люди по всему миру сталкиваются ежедневно и всю жизнь".

Другие эксперты согласны: это проблема

"Безусловно, копится все больше предупреждений в медицинской литературе, что количество сперматозоидов со временем может снизиться", - говорит доктор медицины и доцент урологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Иллинойсе Джошуа Халперн (Joshua Halpern). Но данное исследование не безупречно, говорит он, отмечая, что "оглядываться назад и сравнивать разные группы мужчин с течением времени очень сложно".

"Эти данные, безусловно, вызывают серьезную озабоченность, но нам нужны более качественные исследования, чтобы определить, что на самом деле происходит и почему", - говорит он.

Специалист по женскому здоровью и доктор медицины Дженнифер Уайдер (Jennifer Wider) считает, что эти сведения нельзя оставлять без внимания. "Это толково подготовленная книга от уважаемого эксперта в этой области, и она проливает свет на то, сколь пагубное влияние на репродуктивную функцию и гормоны оказывают химикаты".

Хорошо, и что нам теперь делать?

В "Обратном отсчете" подробно описывается, что может сделать каждый, чтобы снизить воздействие химических веществ, изменяющих гормональный фон, и изменить свой образ жизни, чтобы способствовать здоровому репродуктивному развитию. "Одна из простых стратегий - заменить пластиковые контейнеры для хранения продуктов и бутылки на кухне на стеклянные, керамические или металлические, - говорит доктор Свон. - Это поможет снизить воздействие влияющих на гормоны химикатов, что важно не только для беременных женщин и пар, которые собираются завести ребенка, но и для всех остальных, потому что это чревато долгосрочными последствиями для здоровья".

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Доктор Уайдер рекомендует "обращать внимание" на окружающую среду. "Содержание фталатов, химикатов для производства пластика, и других веществ, нарушающих работу эндокринной системы, в повседневных продуктах надо ограничить, и мы все должны требовать от властей перемен и более жесткой политики ради защиты детей, мужчин и женщин", - говорит она.

Если вы планируете завести детей, то можете предпринять и другие меры, чтобы повысить свою фертильность. "Большинство мер, полезных для здоровья вообще, хороши и для фертильности тоже, - говорит доктор Халперн. - Ключевую роль здесь играют здоровое питание, регулярные физические упражнения и снижение стресса. Избежать некоторых токсинов в товарах ежедневного потребления будет непросто, но поддаваться вредным привычкам вроде курения и подвергаться воздействию вредных химикатов все же не следует".

На сайте Свон есть раздел ссылок со сведениями о дюжине различных организаций, которые дают советы, как снизить воздействие токсичных химикатов.

Корин Миллер

Перевод: ИноСМИ