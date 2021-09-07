Будем спать в куртках: Украинцам придется платить за газ по полной

Из-за резкого повышения цен на газ - детям в садиках придется спать в куртках pixabay.com

В общем, пришла осень, а с ней и холода и новые цены на газ. На европейских биржах цена газа уже перевалила за 600 долларов за тыс. куб. А это значит, что столько же, а то и больше, голубое топливо будет стоить в Украине. И если людям обещают скидку, то бюджетникам газ уже предлагают почти по 20 гривен. Теперь по подробней.

Начнем с того, что за последний год стоимость газа в Украине выросла почти в 5 раз. В ходе аукциона цена на природный газ на Украинской энергетической бирже установила новый исторический максимум, превысив 20 000 гривен за тысячу кубов. Причиной является рост котировок на голубое топливо в Европе. А все это означает, что отопительный сезон нам будет стоить дороже, чем ожидалось, а до него остался примерно месяц.

Сумма в 20 100 гривен зафиксирована при продаже компанией УкрГазРесурс 50-ти тысяч кубометров газа. Так же хочу напомнить, что с 1 сентября транзит российского газа через Украину снизился на 15 млн кубометров в сутки. Кроме того, снизились поставки по газопроводу "Ямал – Европа".

В правительстве успокаивают, что на тех украинцах, которые заключили годовые контракты на газ, это не отразится. А вот бюджетным организациям, которых почему-то в "Нафтогазе" приравняли к бизнесу, придется платить по полной. А это и школы, и садики, и больницы, и другие бюджетные организации.

Разница между ценой газа в бюджете и той, которую выставили сейчас, составляет десятки миллионов гривен. В смету закладывался газ по 8 гривен, а некоторых местах цена уже достигла 20 гривен за куб газа. Так что главный вопрос теперь для таких организаций, где взять деньги. А "Нафтогаз" в своей позиции принципиален. Там говорят подписывать договор и делать предоплату в 50% или не дадут газ вообще. Так что дети в садиках возможно будут спать в куртках.

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Единственный совет, который дает бюджетникам "Нафтогаз", это экономить и искать деньги. Как выразились в "Нафтогазе", теплокоммунэнерго могут покупать газ вообще у кого угодно. Для нужд населения они продают газ по 7,4 гривни, но только в определенных лимитах. Вне лимитов действует рыночная цена. А так как теплокоммунэнерго продает газ и для коммерческих компаний, то от их справедливого распределения, зависит и наша с вами судьба.

Самое интересное – это тарифы на тепло, которые до сих пор остаются тайной. Цен на новый сезон на сайтах поставщиков все еще нет. А говорить о ценах на прежнем уровне с новыми ценами на газ невозможно. И Попенко уже отрапортовал, что уже с октября отопление и горячая вода могут вырасти в цене от 40 до 70% и то, что отопительный сезон во многих городах не начнется вовремя.

И все, что нам стоит ожидать, это очередной виток инфляции. Сами подумайте, как при таких рыночных ценах на газ будут работать промышленность и бизнес. Цена на товары и услуги пойдет вверх. Так что, как ни крути, заплатим за все мы с вами.

Проблема с газом может преподать нам очень болезненный урок. Слишком высокие цены могут сказаться на наших с вами расходах и хорошо подорвут нашу заработную плату. Что еще хуже, это то, что реальная нехватка поставок может привести к простою в промышленности.

И все, на что нам остается надеяться, это на погоду, чтобы зима не была сильно холодной. Ведь динамика цен теперь будет зависеть от того, насколько холодной будет эта зима.

Сергей Морозов