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Броницкая: Украинская власть, верните нам свободу слова и правду в Украину

Елена Броницкая
Елена Броницкая

Политолог

Фото из открытых источников

Оригинал размещен на странице Елены Броницкой в Facebook.

Украинская власть! Верните нам свободу и правду в Украину!

 
Сегодня в очередной раз пришла на мирную акцию (и буду всегда посещать подобные мероприятия) протеста под стены Художественного Асенала, где проходит конференция - "YES" — Ялтинская европейская стратегия, чтобы поддержать журналистов украинских оппозиционных СМИ - "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", "Страна.UA", "Шарий.NET", которые были незаконно, без каких-либо доказательств, фактов и просто по беспределу заблокированы нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Вдумайтесь в цифру, более двух тысяч журналистов остались без работы благодаря нынешнему диктаторскому режиму, который установил пан Зеленский, а мы простые граждане остались один на один без достоверной и правдивой информации.
 
Но, сегодня была приятно удивлена пристальным вниманием к плакатам журналистов многих европейских партнеров Украины, которые сегодня посетили данный форум.
 
Понимаю, что для них это вопиющий случай, сумбурный нонсенс и недопонимание того, как можно в государстве, которое постоянно декларирует, что желает попасть в ЕС, НАТО и при этом наглым образом за ПРАВДУ В МАССЫ закрывать оппозиционные СМИ, более того без какой-либо доказательной базы о нарушениях по выдуманным статьям.
 
И напоследок. Я уверена, что данная проблематика с закрытием оппозиционных телеканалов Украины и взятием без всяких законных оснований под домашний арест лидера оппозиционной партии Украины — "Оппозиционная платформа - За жизнь", Виктора Медведчука непременно обсуждается и осуждается лидерами многих европейских стран. Но, учитывая данные обстоятельства с донесением правдивой информации в Украине, пока со стороны украинских властей, мы вряд ли об этом узнаем.
 
Хотя, многие понимают всю суть несправедливости и задаются вопросом: как можно закрыть телеканалы за то, что они подают достоверную информацию и арестовать лидера оппозиции мотивируя его несогласие с нынешним политическим курсом Зеленского?
 
Тогда нужно посадить за решетку более 82% населения, которые также не согласны с нынешним курсом введения политики!
 
Елена Броницкая
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