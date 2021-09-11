Броницкая: Украинская власть, верните нам свободу слова и правду в Украину

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Оригинал размещен на странице Елены Броницкой в Facebook.

Украинская власть! Верните нам свободу и правду в Украину!

Сегодня в очередной раз пришла на мирную акцию (и буду всегда посещать подобные мероприятия) протеста под стены Художественного Асенала, где проходит конференция - "YES" — Ялтинская европейская стратегия, чтобы поддержать журналистов украинских оппозиционных СМИ - "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", " Страна.UA", " Шарий.NE T" , которые были незаконно, без каких-либо доказательств, фактов и просто по беспределу заблокированы нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вдумайтесь в цифру, более двух тысяч журналистов остались без работы благодаря нынешнему диктаторскому режиму, который установил пан Зеленский, а мы простые граждане остались один на один без достоверной и правдивой информации.

Но, сегодня была приятно удивлена пристальным вниманием к плакатам журналистов многих европейских партнеров Украины, которые сегодня посетили данный форум.

Понимаю, что для них это вопиющий случай, сумбурный нонсенс и недопонимание того, как можно в государстве, которое постоянно декларирует, что желает попасть в ЕС, НАТО и при этом наглым образом за ПРАВДУ В МАССЫ закрывать оппозиционные СМИ, более того без какой-либо доказательной базы о нарушениях по выдуманным статьям.

И напоследок. Я уверена, что данная проблематика с закрытием оппозиционных телеканалов Украины и взятием без всяких законных оснований под домашний арест лидера оппозиционной партии Украины — "Оппозиционная платформа - За жизнь", Виктора Медведчука непременно обсуждается и осуждается лидерами многих европейских стран. Но, учитывая данные обстоятельства с донесением правдивой информации в Украине, пока со стороны украинских властей, мы вряд ли об этом узнаем.