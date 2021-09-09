Броницкая о потасовке в Раде: Тищенко выполняет все прихоти Зеленского, чтобы мы не знали настоящей правды

Елена Броницкая Скриншот с видео

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Полный капец свободе слова! Вот так зашкварный велюрный Тищенко выполняет все прихоти Зеленского, чтобы мы не знали настоящей правды, что происходит в государстве.

Считаю, что такой метод, наоборот еще больше отталкивает украинское общество от сегодняшней несправедливой власти, которая сопротивляется всем, кто как-то пытается открыть занавес беззаконного произвола.

Учитывая выше сказанное, можно смело сказать, что подобное явление пахнет быстрым завершением. Поэтому, отрубание крыльев дракона не за горами.