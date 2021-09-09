home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Броницкая о потасовке в Раде: Тищенко выполняет все прихоти Зеленского, чтобы мы не знали настоящей правды

Елена Броницкая
Елена Броницкая

Политолог

Елена Броницкая Скриншот с видео

Оригинал размещен на Facebook-странице Елены Броницкой

Полный капец свободе слова! Вот так зашкварный велюрный Тищенко выполняет все прихоти Зеленского, чтобы мы не знали настоящей правды, что происходит в государстве.

Считаю, что такой метод, наоборот еще больше отталкивает украинское общество от сегодняшней несправедливой власти, которая сопротивляется всем, кто как-то пытается открыть занавес беззаконного произвола.

Учитывая выше сказанное, можно смело сказать, что подобное явление пахнет быстрым завершением. Поэтому, отрубание крыльев дракона не за горами.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Китай предложил "Талибану" помощь в борьбе с коронавирусом и продовольствие В ЕС зафиксировали новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca Novavax объявила о начале испытания комбинированной вакцины: Как она будет действовать Среди всех заболевших коронавирусом дети составляют 8%, - Ляшко

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект