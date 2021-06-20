Бороться с бедностью расстрелами: Куда катятся "слуги народа"

Никита Потураев

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) требует привлечь к уголовной ответственности депутата от правящей партии "Слуга народа" Никиту Потураева за призыв к массовым убийствам. В четверг, 17 июня, Потураев заявил с парламентской трибуны, что эпоха бедности закончится, когда народ расстреляет фракцию ОПЗЖ.

Об этом пишет Украина.ру.

"Не призывал к насилию, а предупреждал"

По словам Потураева, эпоха бедности в стране закончится, "когда закончится эпоха вранья".

"А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины, и расстреляет.

К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе с остальными фракциями этого парламента", - заявил Потураев.