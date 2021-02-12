Борьба с "теневыми зарплатами": Правительство вводит "презумпцию трудовых отношений"

Заседание Кабинета Министров Украины Правительственный портал

Для борьбы с теневой занятостью украинское правительство вводит "презумпцию трудовых отношений". Лазеек для работы "по-черному" станет меньше. Однако и давления на бизнес может стать больше, предостерегают критики.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Оформлять вас будем только после испытательного срока", - сообщили маркетологу Оксане (имя изменено) в отделе кадров одной из крупных торговых сетей на собеседовании. Женщина согласилась на поставленные условия: 15 тысяч гривен в месяц по гражданско-правовому договору. Такие договоры формально заключаются на разовое выполнение какого-то определенного заказа или объема услуг. Женщине платили гонорар за предоставленные "консультационных услуг" - без оплачиваемого отпуска, пенсионных отчислений или больничных.

"Презумпция трудовых отношений" против изобретательных работодателей

По закону испытательный срок не должен превышать трех месяцев. Когда этот срок истек, Оксана не раз обращалась в отдел кадров по оформлению трудового договора, однако слышала лишь отговорки. "После полугода работы, когда дело шло к скандалу, меня согласились оформить официально на зарплату в семь тысяч гривен. Так у меня появилась вторая зарплатная банковская карта: на одну я получала половину зарплаты, а вторую мне выплачивали как гонорар", - рассказывает женщина о своем опыте украинских трудовых отношений.

Опыт Оксаны - отнюдь не исключение. По официальным данным, которые цитирует, в частности, международная организация труда, в тени находится около четверти трудовых отношений в Украине. В экспертных исследованиях кое-где называется цифра и до 35 процентов. Это является причиной хронического дефицита Пенсионного фонда, который, в частности, в 2020 году составил более 13 миллиардов гривен. Чтобы бороться с работой без уплаты социальных взносов, правительство решило изменениями в Кодекс законов о труде ввести "принцип презумпции наличия трудовых отношений". Он заключается в том, что устанавливается семь признаков трудовых отношений, при наличии по крайней мере трех из которых работа является выполняемой в рамках трудовых отношений. Если проверка контролирующих органов установит, что человек работает при наличии соответствующих признаков, стороны будут обязаны заключить трудовой договор.

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Три из семи критериев: неисчерпаемый перечень

Правительственный законопроект предусматривает для констатации трудовых отношений наличие минимум трех критериев из семи, среди которых: работа выполняется по поручению и под контролем работодателя на определенной должности, по специальности; работа не требует конкретного определенного результата, объем работ за определенный период времени четко не установлен; наличие предоставленного работодателем рабочего места с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка; предоставление работодателем оборудования или инструментов; систематическая выплата зарплаты; установление работодателем продолжительности рабочего времени и времени отдыха; возмещения поездок и других финансовых расходов, связанных с выполнением работы.

Эксперты опасаются, что под три из перечисленных семи критериев может подпадать очень много разных видов трудовых отношений, не все из которых являются классическим наемным трудом. В частности, юристов больше всего тревожит то, что законопроект помимо семи описанных критериев предусматривает, что "могут быть и другие признаки с учетом специфики деятельности физических и юридических лиц". "Если этот перечень не будет исключительным, это будет основанием для злоупотреблений со стороны контролирующих органов. Стоит ожидать, что это приведет к многочисленным судебным спорам относительно того, имеют ли место трудовые отношения", - предостерег в разговоре с DW Леонид Гилевич из юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". Юрист не видит в новом законопроекте никакой пользы для борьбы с теневым трудоустройством. По словам Гилевича, все перечисленные в законе критерии определения трудовых отношений уже содержатся в различных имеющихся нормативных актах. Следовательно, защищать свои права на легальный труд украинцы могут и без законодательных изменений.

"Нужны четкие критерии"

Презумпцию наличия трудовых отношений, которые по своему усмотрению будет определять контролирующий инспектор, Олег Гетьман из аналитической экспертной платформы сравнивает с "презумпцией виновности" и призывает правительство отказаться от него в пользу принятой в праве "презумпции невиновности". Вместе с группой аналитиков он разработал предложения для альтернативного законопроекта, который предусматривает шесть критериев вместо семи. "Мы считаем, что никаких дополнительных критериев на усмотрение должностных лиц быть не может и трудовые отношения должны устанавливаться только при наличии всех шести критериев. Кроме того, констатировать наличие этих критериев и обязывать заключить трудовой договор должен только суд по представлению проверяющего органа, а не лично инспектор", - объясняет Олег Гетьман.

Опрошенные эксперты убеждены, что установление законом четких критериев наличия трудовых отношений поможет противодействовать теневой занятости только если это будет частью комплекса мер правительства. Специалисты в один голос говорят, что при нынешнем низком уровне доверия к власти, повсеместной коррупции и низком уровне эффективности государственных институтов, украинцев вряд ли удастся заставить выводить доходы из тени лишь административными методами. В экспертной среде доминирует мнение о необходимости снизить нагрузку на фонд оплаты труда, который сейчас достигает 41 процента: 18 процентов налога с доходов (платит работник), 22 процента - единый социальный взнос, включительно с уплатой в пенсионный фонд (платит работодатель) и 1,5% - военный сбор.

Снизить налоги вдвое?

Олег Гетман с коллегами из Аналитической экспертной платформы предлагает сократить нагрузку вдвое до примерно 20 процентов, компенсировав поступлениями от других налогов. "Есть немало законодательных лазеек и льгот, которыми пользуется большой бизнес. Их надо отменить, введя равные условия. Надо также, например, реформировать налог на недвижимость так, чтобы владельцы роскошных имений платили за них должным образом", - говорит Гетьман.

Аналитик CASE-Украина Владимир Дубровский также убежден, что без снижения отчислений "теневые зарплаты" преодолеть не удастся. Эксперт в своих исследованиях пришел к выводу, что по сравнению с похожими по экономическому развитию и схожими по качеству госуправления странами, зарплаты украинцев облагаются едва ли не самыми высокими налогами и сборами. В частности, украинский уровень нагрузки на зарплату сопоставим с тем, который платят поляки или болгары. "Но взамен украинцы получают жалкую пенсию. По качеству госуправления, которое определяет уровень доверия к власти и, соответственно, готовность добросовестно платить налоги, Украину целесообразно сравнивать скорее со странами Латинской Америки, где в основном ниже налоги, а не со странами ЕС", - отметил Дубровский в разговоре с DW. Эксперт считает, что Украина могла бы пойти по пути Грузии и вообще отказаться от уплаты социального взноса, а минимальную пенсию выплачивать из госбюджета, поощряя граждан к частному пенсионному страхованию. Ставка налога на доходы физических лиц в Грузии составляет 20 процентов.

Собеседники DW признают, что политическое решение про быстрое сокращение налогов на заработную плату является маловероятным - нужны сложные консультации с Минфином и Международным валютным фондом относительно того, чем именно компенсировать потери поступлений без разбалансировки бюджета и социальной сферы. Эксперты критикуют, что до сих пор нет даже никаких комплексных наработок по реформе налогообложения фонда оплаты труда - ни в Верховной Раде, ни в правительстве. Итак, "презумпция трудовых отношений" - это, очевидно, лишь надежду наполнять бюджет, а не начало полноценной реформы, говорят критики.

Евгений Тейзе