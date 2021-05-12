Большая геополитическая игра Поднебесной: Шесть причин не доверять Китаю Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин Reuters

Направленная против КНР медиакампания, начатая в США, успешно пересекла Атлантику и перешла в Европу. Именно за этот континент Вашингтон в первую очередь будет бороться с Пекином. Почему надо остерегаться Поднебесной?

Об этом пишет Денис Москалик на своей странице в Facebook.

Характерным примером работы по теме является недавний материал Brussels Report, что может служить образцом методички по современной критике Китайской Народной Республики.

Прежде всего речь идет о том, что во времена Си Цзиньпина произошла значительная монополизация политической власти в пользу КПК. В процессе этого была развернута деятельность системы репрессивного государственного надзора. Китай образца 2021-го – это контролократия, и как таковой он служит живым доказательством того, что политическая элита может злоупотреблять современными коммуникационными и компьютерными технологиями, чтобы максимально ограничить личную свободу. Система Си Цзиньпина является абсолютной, когда речь идет о ее усилиях контролировать своих граждан, и неумолимой, когда речь идет о санкциях за нарушения.

Во-вторых, Китай не проявляет никакого уважения к международным конвенциям и соглашениям. Он все больше запугивает Тайвань и угрожает ему военным вторжением. Китай Си Цзиньпина также проявил полное пренебрежение относительно договоренностей о передаче Гонконга. Демократические силы Гонконга были атакованы и уничтожены наиболее радикальным образом. Китай также определенно претендует на Тибет как на неотъемлемую часть Китая. Репрессии против миллионов уйгуров-мусульман на северо-западе Китая являются негуманными и унизительными и предусматривают принудительные работы и лагеря для перевоспитания с ужасными условиями жизни.

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В-третьих, Китай не только заявляет, что претендует на гораздо большую территорию, чем имеет сейчас, он также постоянно угрожает своим соседям. Несмотря на мирные намерения, Си и его режим начали системную милитаризацию искусственных островов в Южнокитайском море. Недавно Китай также спровоцировал несколько пограничных инцидентов с Индией и угрожал Вьетнаму. Такие страны, как Австралия и Новая Зеландия, которые Пекин считает одним из самых слабых звеньев в западном лагере, регулярно запугиваются и являются целью того, что австралийский профессор и исследователь Китая Клайв Гамильтон описал как "молчаливое вторжение" со стороны КНР.

В-четвертых, Китай постоянно использует и укрепляет масштабную шпионскую сеть в США, Европейском Союзе и наиболее развитых странах Азии, таких как Япония и Южная Корея. Эта сеть сосредоточена не только на политической и военной разведке, но и на получении интеллектуальной собственности западных компаний и аналитических центров. Китай занимается кибертерроризмом. Утверждение о том, что такие компании, как Huawei, являются независимыми от властей КНР организациями, является явной ложью. Каждое китайское предприятие, даже якобы крупные частные компании, на самом деле являются частью властного комплекса КПК. Все они действуют в соответствии с требованиями и запросами этой структуры власти.

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В-пятых, масштабная инициатива "Пояс и путь", которая, как утверждает Пекин, должна была бы укрепить мировую инфраструктуру торговых партнеров Китая, на самом деле является чистым империализмом. Китай зарезервировал для этого проекта три триллиона долларов. Данный проект служит инструментом борьбы Китая за энергоносители и сырье. Африка является одной из главных целей этой инициативы, которая все чаще сводится, как утверждают некоторые африканские страны, к новому виду колониализма, часто худшего за предыдущие формы колониализма.

В-шестых, Си Цзиньпин и его сторонники превратили свою интенсивную "антикоррупционную" кампанию в безжалостные чистки, предназначенные для устранения нелояльных элементов.

В итоге идет важный и характерный тезис, что свободный мир должен более реалистично относиться к Китаю Си Цзиньпина, который стоит признавать как большую экономическую, политическую и военную силу, по праву претендующую на свое место в международном порядке, но в то же время уже руководство КНР зарекомендовало себя как недостойное доверия, и политика в отношении него должна осуществляться исходя из этого факта. Места для наивности в отношении Китая здесь не должно быть.

Рост напряжения между США и Китаем закономерно способствует развертыванию соперничества между ними и в глобальном информационном пространстве. Стоит ожидать, что указанные тезисы направлены против КНР, в частности относительно противопоставления власти Си Цзиньпина и самого Китая, будут в дальнейшем развиваться и тиражироваться, прежде всего – в странах стратегически важных для нынешней борьбы за мировое лидерство между Великими Державами.

Денис Москалик