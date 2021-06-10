Более тысячи различных мутаций: Почему коронавирусов так много и почему они опасны?

В результате исследований ДНК человека ученые получат возможность выявлять восприимчивых к болезни людей на COVID-19 Иллюстрация Casey Chin

Ученые регулярно обнаруживают новые варианты коронавируса. Существует риск, что мутации возбудителя могут сделать менее действенными вакцины. Поэтому важно, чтобы действительно эффективные препараты были как можно скорее доступны во всем мире.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Уже обнаружено более тысячи различных мутаций вируса SARS-CoV-2. По крайней мере, именно такую цифру приводит портал nextstrain.org, содержащий базы данных геномов. Из них четыре считаются самыми опасными вариантами, известными как "тревожные варианты" (Variants of Concern - VOC). Кроме них, еще есть несколько менее опасных вариантов, которые объединили в подгруппу под названием "варианты, представляющие интерес" (Variants of Interest - VOI).

Сначала их назвали в честь стран, где их впервые обнаружили. Но поскольку кое-кто расценил такой подход как стигматизацию, ВОЗ теперь придумала новые названия для этих разновидностей коронавируса. За основу взяли греческий алфавит, и теперь варианты коронавируса обозначают греческими буквами альфа, бета, гамма, дельта и тому подобное.

Сочетание вариантов может иметь катастрофические последствия

Недавно обнаруженный во Вьетнаме новый "гибридный" вариант, вероятно, является комбинацией коронавирусов альфа (B.1.1.7) и дельта (B.1.617). По данным Министерства здравоохранения этой азиатской страны, новый вариант очень быстро распространяется по воздуху. Именно этот факт и мог повлечь зафиксированный в мае стремительный рост количества новых случаев заражения.

Дело в том, что с начала пандемии и вплоть до мая 2021 года во Вьетнаме фактически насчитали "всего лишь" около 3,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 47 смертей. Правительство Вьетнама крайне удачно и успешно боролось с большими вспышкам с помощью непродолжительной, но строгой изоляции и жестких карантинных правил, которые затрагивали практически все сферы жизни.

Однако с мая 2021 года во Вьетнаме уже зафиксировано более трех тысяч новых случаев заражений коронавирусом - преимущественно в северных провинциях Бакнинь и Бакзянг, где сотни тысяч людей работают на производственных мощностях международных машиностроительных и технологических корпорациях.

Решающее значение в отношении эффективности вакцин

Хоть эти регионы расположены от нас относительно далеко, а само число зафиксированных случаев там сравнительно небольшое, однако нам нельзя быть равнодушными относительно появления новых вариантов коронавируса в Азии или в других частях мира. И не только из-за возможного дальнейшего продолжения пандемии и дальнейших страданий и фатальных последствий, которые это может повлечь.

Ведь вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе глобальный "вакцинированный Север" тоже снова понесет ущерб, потому что, конечно, эти мутации будут быстро распространяться в глобализированном мире. И если эти варианты коронавируса будут становиться все более приспособленными к человеку, то в какой-то момент наши антитела, сформированные в результате вакцинации или инфекции, уже нас не будут защищать.

Кроме того, может случиться, что нынешние тесты на антиген к коронавирусу или ПЦР-тесты просто больше могут не показывать мутаций и ошибочно будут давать отрицательные результаты. А имеющиеся вакцины также постепенно потеряют свою эффективность.

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Именно поэтому крайне важно, чтобы подходящие варианты вируса были быстро идентифицированы с помощью секвенирования и чтобы нужные вакцины были в достаточном количестве не только в богатых странах, но и во всем мире.

Почему секвенирование так важно?

Кроме четырех самых агрессивных "вариантов, представляющих опасность", уже давно существуют комбинации разных вариантов, к примеру, разновидность, которая была обнаружена во Вьетнаме. Однако тот факт, что такие комбинации или варианты выявляют, скорее удачное стечение обстоятельств, поскольку во многих странах просто нет нужного для секвенирования оборудования.

Для того, чтобы удачно противостоять агрессивным вирусам, мы должны точно расшифровать их структуру, а это можно сделать только с помощью секвенирования генома. Метод "секвенирования следующего поколения (NGS) позволяет разбить полный геном вирусов на части и расшифровать часть за частью. С помощью фрагментов ДНК, исследователи могут определить мельчайшие изменения в геноме вируса и таким образом реконструировать его происхождение и характер распространения. А это - единственный способ разработать индивидуальные вакцины.

К примеру, в случае альфа- и бета-вариантов решающие изменения наблюдались при секвенировании на участке спаечного белка, с помощью которого вирус SARS-COV-2 соединяется с клеткой человека. Кстати, в варианте Alpha (B.1.1.7), который крайне медленно мутирует, уже появилось 23 измененные позиции генома по сравнению с исходным вариантом, обнаруженным в Ухане. Эти мутации значительно облегчили передачу альфа-вируса, особенно среди молодых людей.

Различные варианты, неправильные вакцины

Есть много оснований полагать, что за нынешние вспышки в Азии ответственны прежде всего разновидности коронавируса. К примеру, в Шри-Ланке и Камбодже распространился вариант альфа (B.1.1.7). Собранный опыт свидетельствует, что против этого варианта эффективны мРНК-вакцины производителей BioNTech/Pfizer и Moderna. Кроме того, мРНК-вакцины могут быть адаптированы соответствующим образом сравнительно быстро. Вакцина компании AstraZeneca также защищает от этого варианта.

В Индии и в северо-западных регионах Непала уже, однако, распространился вариант дельта (B.1.617). Поэтому в Непале с середины апреля резко выросло количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Если же посмотреть на соотношение количества случаев инфицирования коронавирусом к численности населения, то в Непале сейчас инфицировано больше людей, чем в Индии.

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Благодаря секвенированию генома, проведенному Национальным институтом вирусологии Индии, мы знаем, что дельта-вариант (B.1.617) имеет восемь мутаций в так называемом спаечном белка. Две из них связаны с повышенной инфекционностью, а одну, которая так же встречается в гамма-варианте, связывают со способностью уклоняться от действия иммунной системы человека. Иными словами, с помощью таких свойств патогенам не страшен иммунный ответ организма.

По данным исследователей из британского Имперского колледжа, дельта-вариант на 20-80 процентов заразнее чем альфа-вариант. Возможно, что мутированный вирус мог избежать действия иммунитета вследствие предыдущих инфекций или вакцинаций. Британские исследования показали, что имеющиеся вакцины компаний BioNTech/Pfizer и AstraZeneca уже хуже защищают от дельта-варианта.

Вариант, обнаруженный во Вьетнаме, представляет собой комбинацию альфа (B.1.1.7) и дельта (B.1.617). Из 96 миллионов вьетнамцев только один миллион получил прививку вакциной AstraZeneca, которая, как утверждается, хорошо защищает от альфа-варианта, но хуже от дельта-варианта. Поэтому во второй половине года Вьетнам надеется получить дополнительные мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna.

С другой стороны, в Бангладеш бета-вариант (B.1.351) привел к резкому увеличению числа случаев заболевания. Вакцина компании AstraZeneca имеет крайне ограниченное действие против этого бета-варианта. Это серьезная проблема, поскольку единственная вакцина, доступная в Бангладеш, - это прежде всего Covishield - лицензионный аналог вакцины AstraZeneca, произведенный в Индии.

Неравномерное распределение вакцин

В то время как все жители многих промышленно развитых стран, как ожидается, получат вакцину уже к концу лета, многие бедные страны Азии, а также Африки и Латинской Америки даже не смогли начать вакцинацию из-за нехватки вакцины.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, самые богатые страны мира, где проживает почти 16 процентов населения планеты, обеспечили себе около 70 процентов из пяти самых известных на данный момент вакцин. Зато в бедных странах, по данным ВОЗ, было использовано только 0,2 процента всех вакцин против возбудителя короновирусной болезни. Если ничего не изменить, то массовая вакцинация в этих более бедных странах может начаться не раньше 2024 года, сообщает The Economist.

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Программа закупок вакцин COVAX, организованная совместно с ВОЗ, должна была обеспечить более справедливое распределение. Но более богатые страны изначально заключали параллельные двусторонние контракты с производителями вакцин и - за исключением нескольких щедрых пожертвований - в первую очередь обеспечили вакцинами себя.

"Пандемия еще далека от завершения", - предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, который, в частности, осудил огромную пропасть в показателях вакцинации между бедными и богатыми странами. Поэтому, если разновидности коронавируса и в дальнейшем будут распространяться так быстро и все лучше приспосабливаться к человеку, это может в среднесрочной перспективе снова стать серьезной проблемой и для более богатых стран.

Александер Фройнд