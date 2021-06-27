Блогер: Зеленский заявил, что в Украине не может быть демократии. Та кто ты такой, чтобы решать за 40 миллионов человек?

Владимир Зеленский Офис президента

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Зеленский, которого украинцы выбрали на демократических выборах, чтобы он охранял Конституцию и права человека, после двух лет полномочий заимел наглость заявить, что в Украине не может быть демократии, как в Европе.

"Я считаю, что в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе, у нас нет времени", — заявил Зеленский, рассказывая об антиолигархическом законопроекте.

Хочется спросить у Владимира Александровича – а кто ты вообще такой, чтобы решать, может быть или нет демократия в 40-милионной стране, пережившей две революции?

Извините, но какого черта вчерашний юморист (чтобы не сказать жестче) принялся поучать украинцев, как им жить? Демократия ему не нравится. Демократия – это залог уважения к каждому гражданину и его собственности. А Зеленский уже не скрывает, что плевал он на наши права и свободы.

Не признавая демократических устоев, Зеленский без суда и следствия закрывает каналы, накладывает санкции на своих же сограждан, отбирает у людей бизнес и выдворяет из страны. Да чего уж – на лидера оппозиции Медведчука Зеленский натравливает весь силовой блок, лишь бы расчистить себе путь ко второму сроку.

Все это решает один человек. Не суд, как в нормальном демократическом государстве, а один заигравшийся в диктатора коротышка. Который, к тому же, еще и указывает на изъяны других государств. Критикует НАТО и ЕС, что не берут его величество к себе. И не возьмут.

После такой явки с повинной, да и еще накануне Дня Конституции, парламент, если он имеет какое-то уважение к избравшим его людям, просто обязан объявить недодиктатору импичмент. А дальше уж пусть суд решит, чего за свои деяния заслужил шестой президент. Там уже хватит на приличный срок.

Ярослав Бондаренко