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Блогер: Записанные Кондратюком "пленки" не будут иметь юридической силы, как бы Зеленский не пытался

Игорь Вальский
Игорь Вальский

Политолог

Президент Украины Владимир Зеленский

 УП

Оригинал - на сайте MIGnews.

Вчера журналисты рассказали, кто автор и исполнитель "пленок Бигуса" по заказу команды Зеленского и Ермака. Им оказался некий Валерий Кондратюк, личность ничем особо не примечательная. Была не примечательная до этого дня.

Зеленский пошел на договорняк с Кондратюком ради того, чтобы нанести удары Порошенко под дых. Два года прошло с их дебатов на "Олимпийском", а Зеленский, как в том анекдоте, придумывает новые "шутки" и кричит, мол, я не договорил.

Зеленский в результате сделки получил суперсомнительный компромат на Порошенко, а Кондратюк - должность главы Службы внешней разведки и кресло в СНБО. Можно сказать, что президента "развели" как ребенка.

Но, давайте смотреть шире! Нардеп Ренат Кузьмин тоже публиковал свои "пленки", с участием тех же Зеленского, Лукашенко, Баканова, Данилова и Путина. И что теперь? Кузьмина тоже в СНБО посадим?

Политэксперт Поярков вообще предоставил "запись" разговора нашего гаранта с боевиками. Ему так точно должна светить медаль и должность минимум главы СБУ. Ведь Владимир Александрович ценит такие кадры.

Шутки шутками, но юридическое образование Зеленского и всей его кварталовской команды оставляет желать лучшего. Объясняю популярно: эти "пленки" Кондратюка записывались без санкций суда и прокуратуры где-то дома на кухне. И пусть они звучат из каждого утюга - юридической силы они не имеют.

Жаль одно, что вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания по улучшению качества жизни украинцев, Зеленский до сих пор закрывает гештальты своего обиженного самомнения.

Игорь Вальский

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