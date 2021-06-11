Блогер: Офис Зеленского и Бигус сели в лужу. На импорте электроэнергии из РФ наживается Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский Фото из открытых источников

Оригинал размещен на сайте Skeptik.

Офис президента вместе с Бигусом опять сели в лужу. Громкие обвинения в адрес Порошенко по поводу импорта электроэнергии из России в 2014-2015 гг. разбиваются в прах, если копнуть в историю вопроса. При этом сам Порошенко вчера в интервью на пальцах объяснил, какая ситуация была в 2014 году, как Медведчук спас Украину от замерзания в прямом смысле этого слова, и как Коломойский с одобрения Зеленского зарабатывает десятки миллионов долларов на закупках электроэнергии у России.

Бигус утверждает, что Медведчук имел отношение к переговорам по импорту электроэнергии из России. В принципе, это не секрет. Осенью 2014 года Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии, угольные склады были пустыми, стране грозил блэкаут и замерзание.

"Когда в ноябре-декабре у тебя отключают электроэнергию, это означает, что ты не просто посидишь два часа без света, либо не будет работать холодильник, а ты будешь сидеть без света и соответственно электроэнергии, ты будешь сидеть без тепла, так как насосы не работают, и тебе не способны будут подать тепло, ты будешь сидеть без газа. Ты просто замерзнешь", — говорит Порошенко о том времени.

Медведчук помог украинской власти найти решение и договориться с Кремлем – будет двойное соглашение: Россия продает электроэнергию Украине, но наше государство поставляет ее в Крым. При этом Россия работала с Украиной строго по рыночным ценам, без какой-либо выгоды для себя.

Заявления Бигуса о якобы существовании фирмы-прокладки при торговле электроэнергией были опровергнуты властями обеих стран еще в 2014 году. Контракт заключили между государствами.

Зачем Бигус по указке ОП сейчас снова поднимает этот вопрос, понять несложно. Порошенко вчера на этом акцентировал. Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. И Зеленский разрешил этот импорт для фирмы-прокладки Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи". Эта фирма-прокладка покупала у России дешевую электроэнергию и продавала ее в Украине по завышенным ценам. В целом Коломойский перепродал электроэнергии на 26 миллиардов гривен – почти миллиард долларов.

Пленки Бигуса – это попытка прикрыть коррупцию Зеленского и Коломойского, обвинив Порошенко и Медведчука.

Но дело в том, что в 2014 году Украина реально стояла на пороге блэкаута. Половина страны была с пустыми угольными складами, рискуя оказаться без света и тепла. "Мы были обречены на вымирание. И тогда… мы приняли несколько важных решений. Они заключались в следующем — украинские государственные предприятия, которые оказались на оккупированной территории, но там сохранилось руководство, назначенное государством Украина, открывают на подконтрольной территории счета и получают деньги за уголь, который они поставляют, причем часто без предварительной оплаты, и обеспечивают выручку от этого для выплаты заработной платы шахтерам", — рассказал Порошенко.

Это позволило преодолеть кризис, и украинцы не замерзли той зимой. Большую лепту в это внес именно Медведчук, который коммуницировал с Россией и ОРДЛО. А вот кого спасал Зеленский в 2019 году, так это Коломойского. Олигарха, который привел его к власти. Видимо, это была расплата за медийную поддержку Зе во время выборов.

При этом Офис Зеленского со своими пленками выглядит откровенно смешно и убого. Ведь если было бы желание найти тех, кто наживается на торговле с Россией, Зеленский первым делом пошел бы к Коломойскому. Но тогда президенту пришлось бы объясняться, почему он своей подписью одобрил эту схему.

Кирилл Ковальчук