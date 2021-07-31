ИноСМИ: Близкого к Путину украинского политика Виктора Медведчука суд оставил под домашним арестом по сфальсифицированному делу

Luxembourg Herald

Киевский апелляционный суд 30 июля оставил в силе решение Печерского райсуда Киева о продлении домашнего ареста Виктору Медведчуку, лидеру крупнейшей оппозиционной партии Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь". Адвокаты и сам Медведчук разбили в суде все доводы прокуроров, предоставив аргументы о фальсификации дела и необоснованности домашнего ареста, однако суд под давлением Офиса президента вновь принял решение, которое идет вразрез с юридической логикой.

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Близкого к российскому лидеру Владимиру Путину украинского политика Виктора Медведчука многие в Украине называют главным оппонентом и даже врагом президента Владимира Зеленского. В августе 2019 года Зеленский в одном из своих интервью пообещал "плохой конец" для оппозиционной партии ОПЗЖ, которую представляет Медведчук. В последующие два года офисы политической силы жгли члены националистических группировок, подконтрольных властям. В СМИ был обнародован план СБУ по слежке за депутатами ОПЗЖ.

В начале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны, не имея на это законных полномочий, ввел пакет санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также народного депутата Тараса Козака, которому принадлежат три крупнейших оппозиционных телеканала в Украине. Президент Зеленский своим указом ввел эти санкции в действие, применив их против своих же граждан, что прямо запрещено законом. Три телеканала были закрыты. Позже появились уголовные дела в отношении депутатов Медведчука и Козака. Юристы и политические обозреватели называют их политически мотивированными. Медведчук оказался под ударом из-за своей политической деятельности.

Медведчук, находясь в оппозиции, провел переговоры и договорился с Путиным о скидке на газ для Украины при возобновлении прямых закупок, о снятии санкций с ряда украинских предприятий, а затем и о поставке вакцины "Спутник V" для борьбы с коронавирусом в самое тяжелое время заболевания в Украине. Когда украинская власть не отреагировала на это предложение, было достигнуто соглашение с РФ о производстве данной вакцины в Украине. Медведчук и ОПЗЖ были эффективны в самых проблемных для страны сферах, где власть так и не смогла предпринять необходимых действий. Однако Зеленский блокировал любые инициативы, реализованные Медведчуком. Впрочем, это не помешало ОПЗЖ возглавить предвыборные рейтинги, а Медведчуку – стать главным оппонентом Зеленского.

Когда были открыты уголовные дела, Медведчук не прятался от правосудия – он сам явился за подозрением, поставив прокуратуру в ступор. Однако суд, который находится под давлением Офиса президента, 13 мая отправил политика под домашний арест. Во время судебного заседания по продлению домашнего ареста 8 июля адвокаты Медведчука в пух и прах разбили аргументы следствия, однако судья Вовк принял откровенно незаконное решение о продлении меры пресечения.

Сегодня, 30 июля, это незаконное решение поддержал и Киевский апелляционный суд. При том, что сам Медведчук в своем обращении по полочкам разложил незаконность этого решения.

"Служба безопасности Украины сфальсифицировала это дело, сфабриковала материалы. Служба безопасности Украины по указанию президента Зеленского еще в 19-м году начала незаконные, преступные действия по отношению к депутатам нашей фракции… Я считаю, что преступная деятельность СБУ, которая была направлена на фальсификацию этих материалов, - это не что иное, как уголовное преследование оппозиции и политические репрессии", - подытожил своей выступление в суде лидер ОПЗЖ.

Медведчук – известный юрист, депутат Верховной Рады четырех созывов. Вместе со своими адвокатами он организовал профессиональную защиту в суде, однако коррумпированность и зависимость судебной системы Украины не позволяют защитить свою честь и достоинство даже народному депутату и лидеру крупнейшей оппозиционной силы.

Сам Медведчук считает, что упорное нежелание власти снимать с него домашний арест связано с целью ограничить его политическую деятельность. Находясь под домашним арестом, Медведчук не может проводить встречи с избирателями, не может встречаться с иностранными партнерами и т. д.

За своего политического соратника уже вступился Владимир Путин. За последний месяц он уже несколько раз акцентировал на недопустимости преследования Виктора Медведчука. "Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти в Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу", - отмечал Путин.

При этом российский лидер не хочет встречаться с Зеленским, пока тот не прекратит преследование Медведчука. Также обозреватели отмечают, что Москва приостановила любые переговоры с Киевом до решения ситуации с Медведчуком. Это может иметь негативные последствия для мирного урегулирования на Донбассе. Многие эксперты призывают Зеленского не ставить под удар мирные переговоры по Донбассу ради личных мотивов войны с Медведчуком.