"Бизнес" на пандемии COVID-19: Как в Украине продают поддельные справки

Сотрудники полиции блокируют въезд в зону отдыха вблизи реки Днепр в Киеве EPA-EFE

В разгар пандемии COVID-19 в Украине процветает онлайн-торговля фальшивыми результатами тестов на коронавирус. Насколько легко купить подделку и что угрожает продавцам и их клиентам?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Онлайн-торговля поддельными медицинскими справками в Украине не является чем-то новым. На запросы вроде "купить медицинскую справку" поисковик выдает множество сайтов, которые предлагают фальшивые сертификаты на любой случай - от заключений психиатра и освобождения от занятий физкультурой в школе до справок о беременности. С начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в ассортименте мошенников появились и результаты тестов на коронавирус.

"Вам отрицательный или положительный результат?"

Свои услуги мошенники рекламируют как нечто вполне нормальное, даже публикуют отзывы благодарных клиентов. Чтобы выяснить, как выглядят поддельные справки о тестировании на коронавирус, заполняем форму обратной связи на одном из таких сайтов - на вымышленное имя. Уже через минуту нам перезванивают.

"Я звоню по поводу вашей заявочки, которую вы оставили у нас на сайте - результаты тестирования ПЦР (метод полимеразной цепной реакции. - Ред.) на COVID-19, - вежливо говорит продавец подделок. - Вам отрицательный или положительный результат?". Для чего именно покупают справки с положительным результатом - неизвестно. Наиболее очевидная возможность - для работодателей или учебного заведения, чтобы освободиться от работы или учебы на время "болезни". Мы выбираем отрицательный тест - он необходим, в частности, для выезда за границу.

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"Будет указан номер исследования, исследуемый материал, "не обнаружено РНК вируса" и "Not detected, negativ" на английском, - объясняет продавец и предлагает выбрать дату "тестирования". Спрашиваем, не возникало ли проблем с признанием подделок. "Серьезные фирмы подавали, - уверяет мужчина. - Положительный результат, отрицательный - нет разницы".

Пациента в списке нет

Поддельный результат теста на коронавирус доставляют на следующий день. За посылку рассчитываемся в почтовом отделении. За фальшивый результат на бланке одной из киевских лабораторий платим почти 600 гривен. Настоящие тесты ПЦР-дороже. Цены на них начинаются примерно от 800 гривен.

Время тестирования, указанное в поддельной справке - 10:55. Получили мы ее в тот же день в 10:20 - такая себе машина времени. Звоним в лабораторию, которая якобы делала тест. Там уверяют, что данных о выдаче документа и тестировании лица с таким именем в базе данных медицинского центра нет, и просят прислать скан сертификата. Отправляем фотографию в мессенджере. Ответ лаконичен: "Данный результат является фейковым".

Подделки справок о COVID бьют по имиджу Украины

По словам коммерческого директора лаборатории "Синэво" Николая Скавронского, поддельный сертификат о результате ПЦР-теста, который мы приобрели в интернете, практически не отличается от настоящего. "Внутри страны, я думаю, его абсолютно спокойно примут все. В некоторых странах, где не так жестко относятся к контролю, он тоже вполне может пройти, - поясняет эксперт. - Но если мы говорим, к примеру, о путешествии в Египет, где есть требование QR-кода, то, конечно, он не пройдет, потому что на нем отсутствует QR-код".

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По оценкам Николая Скавронского, в Украине ежедневно фальсифицируют от нескольких сотен до тысячи справок о тестировании на коронавирус. При этом продавцы фальшивок дискредитируют не только лаборатории, бланки которых они подделывают, но и страну в целом, ведь покупают подделки часто именно для путешествий за границу.

"Другие страны могут просто отказаться признавать настоящие результаты украинских лабораторий, и это будет означать дополнительные расходы для украинских путешественников, - объясняет эксперт. - Они будут вынуждены делать новые тесты за рубежом". А это, в зависимости от страны назначения, отчасти гораздо дороже, чем в Украине. По прогнозам Скавронского, впоследствии мошенники могут начать подделывать также справки о прививках от коронавируса, если будут введены паспорта вакцинации.

Покупка фейковой справки - тоже преступление

В полиции DW заверили, что активно борются с фальшивками. По данным пресс-офицера Национальной полиции Марьяны Ревы, по фактам подделки ковидных справок по состоянию на конец марта было зарегистрировано 23 уголовных производства. "Для поддельщиков предусмотрена ответственность от штрафа в 17 тысяч гривен до пяти лет лишения свободы, - говорит представитель полиции. - Для человека, который использует поддельную справку, также предусмотрена уголовная ответственность - от штрафа в 850 гривен до двух лет ограничения свободы".

Фальшивки продают не только в интернете. По словам Марьяны Ревы, недавно правоохранители разоблачили турагентство, которое в пакет услуг включило отрицательный результат теста на коронавирус. Впрочем, именно с онлайн-торговлей поддельными справками бороться труднее всего. "Когда блокируется один сайт или канал в соцсети Telegram, то на его месте сразу могут возникнуть два-три новых", - объясняет пресс-секретарь полиции.

Между тем представители лабораторий, с которыми общались журналисты DW, говорят, что исключить подделку справок о результате теста на коронавирус могут QR-коды, которые при сканировании ведут в личный онлайн-кабинет пациента с подтверждением прохождения анализа. Такую технологию по собственной инициативе уже используют многие медицинские учреждения в Украине. А комплексно решить проблему позволило бы создание единой базы данных, куда бы все лаборатории передавали результаты тестов.

Николай Бердник