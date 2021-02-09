Битва вакцин от COVID-19: США проиграли рынок Германии "Cпутнику V"

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

Когда Евросоюз постигла катастрофа с распределением вакцины, немецкие законодатели начали внимательнее приглядываться к российскому "Спутнику V". "Никаких идеологических предубеждений против "Спутника V" нет", — заявляет премьер одного из бывших регионов ГДР.

Об этом пишет The Spectator.

Если европейские регуляторы утвердят "Спутник V", он станет четвертой на европейском рынке вакциной после препаратов компаний "БиоНТек"-"Пфайзер", "Модерна" и "АстраЗенека".

Легко понять, почему Германия может польститься на вакцину "Спутник V". Поставкам вакцин "БиоНТек"-"Пфайзер" и "Модерна" мешают задержки и политические просчеты самих западных руководителей. А к вакцине "АстраЗенека" европейские регуляторы относятся с большим опасением. Их скептицизм в последнее время еще больше усилился, когда проведенные испытания показали, что она не снижает существенно риск заболеть в легкой или средней форме болезнью, вызванной вариантом 501Y.V2, который также известен как южноафриканский штамм коронавируса.

Между тем, журнал "Ланцет" на прошлой неделе сообщил, что "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, на 91,6% эффективен против случаев заболевания covid-19 с клиническими симптомами. Эта новость вызвала бешеную активность в Германии, чиновники буквально забегали. Министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) в среду заявил, что в Москве идут переговоры о возможности налаживания производства российской вакцины в Германии. Днем позже появилось подтверждение, что российские разработчики связались с немецкой компанией IDT Biologika, чтобы обсудить вопрос о совместном производстве "Спутника V" на предприятии в федеральной земле Саксония-Анхальт.

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У этой компании примерно 1 400 сотрудников, работающих на предприятиях в Дессау-Рослау и Магдебурге (оба предприятия расположены в Саксонии-Анхальт), есть также завод в Роквилле, США, штат Мэриленд. Когда в прошлом году начал распространяться коронавирус, компания предприняла попытку создать собственную вакцину от сovid-19, получив 100 миллионов фунтов стерлингов от центрального правительства на проведение первого этапа клинических испытаний. Но эта вакцина не смогла обеспечить достаточный иммунный ответ в организме человека. Будучи связанной контрактными обязательствами, IDT Biologika активно занимается производством чужих вакцин. С января она изготовила на предприятии в Дессау-Рослау восемь миллионов доз вакцины "АстраЗенека".

"Никаких идеологических предубеждений против "Спутника V" нет. Мы рады всему, что поможет в борьбе с коронавирусом, — заявил репортерам пресс-секретарь премьера Саксонии-Ангальт Райнер Хаселофф (Rainer Haseloff). — Если IDT Biologika хочет производить российскую вакцину и ее утвердят в ЕС, мы как правительство земли всеми силами поможем этой компании". Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что будет приветствовать любую вакцину, утвержденную Европейским агентством лекарственных средств. В это же время о своей готовности использовать российскую вакцину просигнализировали Франция и Испания.

Согласно заявлению российских официальных представителей, заявка на утверждение была подана две недели назад. Томас Мертенс (Thomas Mertens), возглавляющий немецкую комиссию по вакцинам, приветствовал этот шаг. "Я были бы очень рад, если бы нам удалось расширить ассортимент вакцин", — сказал он, подчеркнув, что если "Спутник V" не будет соответствовать стандартам ЕС, у него не будет никаких шансов на использование. В России эту прививку делают людям уже шесть с лишним месяцев, но там процедура утверждения не такая бюрократическая, как в Евросоюзе, сказал Мертенс.

Тем не менее в Германии с большим оптимизмом отреагировали на возможность получения еще одной вакцины, так как в стране нарастает возмущение из-за медленных темпов вакцинации.

Константин Экнер

Перевод: ИноСМИ