Бигус сам признал, что Медведчук в 2014 году в газовых переговорах с Миллером действовал в интересах Украины

Сам Бигус фактически признал, что Медведчук в газовых переговорах между РФ и Украиной действовал в интересах нашего государства, и газовый контракт 2014 года был заключен в интересах Украины. В то время как ОП ставил задачу в очередной раз демонизировать лидера ОПЗЖ.

Как известно, в октябре 2014-го в Украине был сильнейший (до 20%) дефицит газа: страна вынуждена была договариваться с РФ о поставках. Из пленок Бигуса становится понятно, что Медведчук был теневым каналом переговоров по газу, поскольку официальные переговоры шли со скрипом.

Скриншот

Судя по видео, Медведчук постоянно был на телефоне с Новаком и Миллером, летал к ним в Москву. В итоге, в конце октября 2014 года было подписано довольно выгодное газовое соглашение между Киевом и Москвой, которое спасло Украину от дефицита и холодных батарей.

Видимо, в Офисе президента хотели использовать эти пленки, чтобы показать влияние Медведчука на государственную политику, но получилось, что Украине показали, как Медведчук спас страну от замерзания. При этом, этот факт признает даже сам Бигус, которому поручено "мочить" лидера ОПЗЖ. "Ради справедливости, стоит заявить, что газ мы тогда получили. И скидку тоже", - говорится в программе. Видимо, когда в ОП поймут свой конфуз, кому-то достанется на орехи.

Следует отметить, что в другом видео о пленках Бигус признает, что Медведчук освободил полторы тысячи удерживаемых лиц. Родные бойцов благодарны Медведчуку, и даже Порошенко признавал, что он был эффективен, но Зеленскому гордыня не позволяет это озвучить. Как и то, что лидер ОПЗЖ договорился о поставках и производстве вакцины от коронавируса в Украине. И не китайской, а эффективной, "Спутник V". А еще Медведчук согласовал с Россией одностороннее снятие санкций с ряда украинских предприятий, договорился о прямых поставках газа в Украину по цене ниже реверсной. Мы говорим о конкретных результатах, которыми Зеленский и его Офис похвастаться не могут. Поэтому и остается им только публиковать пленки в надежде обмануть людей.

Владислав Мулык