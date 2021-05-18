Бездоказательное преследование Медведчука - это отвлечение внимания от провалов Зеленского

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Оригинал - на сайте MigNews

Политика Зеленского - абсурд в высшем его проявлении. Лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука власть обвиняет в сотрудничестве с Россией. Доказательств, которые бы говорили о каком-либо вреде, нанесенном государству, нет. В суде прокуроры так и не смогли отстоять задачу Офиса президента по аресту Медведчука - даже суд не решился поверить в фейковые аргументы следствия.

При этом сам Зеленский и его бизнес-партнеры совершенно открыто сотрудничают с Россией в разных сферах, в том числе в Крыму. Платят налоги "агрессору". И ничего. СБУ этим не интересуется, санкций СНБО нет. Как же так может быть?

Вот "глава" Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Елена Зеленская, супруга президента Украины, регулярно оплачивает коммунальные услуги за принадлежащую ей квартиру в элитном жилом комплексе "Император", которая находится в аннексированном Крыму. Перед выборами команда Зеленского подтверждала, что квартира принадлежит Елене Зеленской. За два года президентства Владимир Александрович так и не убедил жену продать квартиру или хотя бы не оплачивать счета. Видимо, у каждого президента должен быть свой "заводик" в России, с которым так жалко расставаться.

А что там с "торговлей на крови"? Да все нормально - "Квартал 95" продает шоу и сериалы в Россию в обход санкций, которые сам Зеленский же и подписал. Ну, для всех торговать с Россией запрещено, а для себя любимого - можно. Сериал "Папик" успешно выходит на подсанкционном российском канале СТС, а Зеленский получает с этого доход - два года подряд президент указывает в своей декларации свыше 4 млн гривен роялти от использования торговой марки "Квартал 95".

Дело Медведчука - это не о бизнесе и не о криминале. Это банальное и топорное отвлечение внимания общества от провалов Зеленского. Отвлечение внимания от проваленной вакцинации (пока показывают суды над Медведчуком, власть пытается по-тихому избавиться от главы Минздрава Степанова), от тарифного геноцида (уже в пятницу правительство тихонько может отменить регулирование цен на газ для ТКО, и осенью платежки за отопление вырастут в два раза). Пока вы смотрите сериал "Зеленский против Медведчука", власть грабит вас. Нагло и самоуверенно.

Роман Вайз