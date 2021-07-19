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Бесплатное получение земельного участка, - пошаговая инструкция

Адвокат Права
Адвокат Права

Юридический Telegram-канал

Потеряем землю – потеряем государство!

 agropravda.com

Передача земельных участков безвозмездно из земель государственной и коммунальной собственности в собственность граждан в размерах, определенных законом, производится один раз по каждому виду использования.

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Это означает, что ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДО ШЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЗЛИЧНОГО  ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

  • для ведения фермерского хозяйства;
  • для ведения личного крестьянского хозяйства;
  • для ведения садоводства;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок);
  • для индивидуального дачного строительства;
  • для строительства индивидуальных гаражей.

Шаг 1. Избрание свободного земельного участка по желаемому месту расположения и с соответствующим целевым назначением. В этом может помочь Публичная кадастровая карта.

Шаг 2. Обращение в сельский, поселковый, городской совет (если вопросы касаются земель коммунальной собственности) и предоставление необходимых документов.

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Шаг 3. Заказ разработки проекта землеустройства в землеустроительной организации путем заключения соответствующего договора с четким определением стоимости и сроков выполнения работ.

Шаг 4. Регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре.

Шаг 5. Утверждение проекта землеустройства по отводу земельного участка. Решение об утверждении проекта землеустройства является одновременно решением о передаче земельного участок в собственность или в пользование.

Шаг 6. Государственная регистрация права собственности теперь вашего земельного участка в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.

После регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество вы становитесь полноправным собственником земельного участка.

По материалам Минюста.

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