Бесплатное получение земельного участка, - пошаговая инструкция
Передача земельных участков безвозмездно из земель государственной и коммунальной собственности в собственность граждан в размерах, определенных законом, производится один раз по каждому виду использования.
Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".
Это означает, что ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДО ШЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЗЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
- для ведения фермерского хозяйства;
- для ведения личного крестьянского хозяйства;
- для ведения садоводства;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок);
- для индивидуального дачного строительства;
- для строительства индивидуальных гаражей.
Шаг 1. Избрание свободного земельного участка по желаемому месту расположения и с соответствующим целевым назначением. В этом может помочь Публичная кадастровая карта.
Шаг 2. Обращение в сельский, поселковый, городской совет (если вопросы касаются земель коммунальной собственности) и предоставление необходимых документов.
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Шаг 3. Заказ разработки проекта землеустройства в землеустроительной организации путем заключения соответствующего договора с четким определением стоимости и сроков выполнения работ.
Шаг 4. Регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре.
Шаг 5. Утверждение проекта землеустройства по отводу земельного участка. Решение об утверждении проекта землеустройства является одновременно решением о передаче земельного участок в собственность или в пользование.
Шаг 6. Государственная регистрация права собственности теперь вашего земельного участка в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.
После регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество вы становитесь полноправным собственником земельного участка.
По материалам Минюста.