Berliner Zeitung: Украинские праворадикалы добиваются смерти Шария в Испании

Анатолий Шарий Фото из открытых источников

Украинский блогер Анатолий Шарий после своего переезда в Испанию критикует правительство в Киеве. Теперь он объявлен в национальный розыск за государственную измену.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

Этой весной украинское правительство нанесло серьезный удар по своим критикам. Три телеканала, близкие к пророссийской "Оппозиционной платформе - За жизнь", были закрыты. В отношении видеоблогера Анатолия Шария было возбуждено дело о государственной измене и инициирована процедура запрета созданной блогером "Партии Шария".

Но, как ни странно, несмотря на то, что о запрете ХДП в Турции сообщают немецкие СМИ, о Шарие и его партии, которая находится под угрозой запрета, почти нет репортажей. Анатолий Шарий почти ежедневно комментирует украинскую внутреннюю политику с язвительно острым юмором. Сторонники в Украине присылают ему видео и интервью.

Например, на YouTube-канале Шария сообщается об истории двух женщин, которые по-своему протестовали против нового закона о языке. Новый закон, вступивший в силу в середине января, предусматривает, что в сфере услуг можно говорить исключительно на украинском языке. Владелица одесского ресторана "У Машковичей", который предлагает блюда еврейской кухни, рекламировала свои блюда на смешанном русско-украинском языке - "суржике". Затем украинские националисты угрожали ей расправой и отравлением продуктов. Также ветеринар из Мариуполя на юге Украины предложила 50-процентную скидку клиентам, которые пожелают, чтобы их обслуживали лишь на русском языке, поскольку они не говорили на украинском. Украинские националисты исписали частную клинику ветеринара лозунгами и угрожали ей физической расправой.

Многоязычие дестабилизирует украинское общество

В результате данного протеста двух женщин, о которых блогер рассказал на своем канале, он "сломал" украинскую власть, которая уже давно чувствует себя обеспокоенной из-за Шария. В середине февраля украинская спецслужба СБУ заявила о наличии "признаков подрывной деятельности" Шария "против Украины". Пропаганда блогером многоязычия в Украине, с точки зрения украинской государственной службы, приводит к "разжиганию конфликтов между этническими группами и конфессиями" и к "дестабилизации общественно-политической ситуации". Об этом говорится в заявлении на сайте СБУ, опубликованном 16 февраля 2021 года.

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Анатолий Шарий - один из самых популярных украинских видеоблогеров. На его YouTube-канале 2,4 миллиона подписчиков. В начале марта блогера вызвали в Печерский районный суд Киева по обвинению в государственной измене. Поскольку 42-летний журналист, проживающий в эмиграции в Испании, до сих пор не предстал перед судом, Киев объявил его в национальный розыск. В заявлении украинской спецслужбы от 16 февраля говорится, что блогер помогал "государственным и негосударственным структурам Российской Федерации в проведении специальных информационных операций". Действительно, время от времени Шарий появляется на российском телевидении в качестве эксперта по Украине. Но блогер не призывает к незаконным действиям.

"Как я могу поехать в Украину, где не проживу больше суток?" Анатолий Шарий

Когда автор этих строк задал Шарию несколько вопросов об уголовном производстве, блогер уверенно ответил с присущим ему острым юмором: "Президент Украины Зеленский решил действовать на территории ЕС. Он считает, что в ЕС есть идиоты, которые не будут проверять этот абсурд, в котором меня обвиняют". В Украину, по его словам, он не поедет, потому что там ему угрожают смертью. "Как я могу поехать в Украину, где не проживу больше суток? Они посадят меня в тюрьму и убьют в течение дня. Моя смерть будет выдана за самоубийство". Анатолий Шарий не из тех, кто уклоняется от обвинений. Напротив, находясь в эмиграции в Испании, видеоблогер подробно рассказал о причинах возбуждения уголовного дела украинскими спецслужбами. Каковы же причины? СБУ обвиняет блогера в попытке деморализовать украинскую армию. В качестве доказательства приводится интервью, которое появилось на YouTube-канале блогера в сентябре 2014 года. Интервью было с москвичом, который воевал на стороне боевиков в Донецкой области. На видео доброволец из Москвы рассказывает, что "солдаты украинской армии не могут объяснить, почему они здесь воюют". Украинская спецслужба жалуется на "искаженную информацию" и "недостоверные сведения", которые "направлены на деморализацию народа и армии, подрыв морального духа населения и армии Украины".

Государственные органы опубликовали личный адрес Шария

Блогер, который сейчас находится в Испании, особенно обеспокоен тем, что возле его дома на каталонском побережье теперь неоднократно появляются праворадикальные украинцы. "Несколько раз люди приходили к моему дому в Испании и пытались атаковать его, - рассказывает Шарий. - Адрес моего дома был обнародован Офисом президента Украины". Шарий подал жалобу в местную полицию и обратился в суд. Теперь, по его словам, он должен круглосуточно пользоваться услугами частной охранной службы для охраны себя и своей семьи.

Испанские СМИ широко освещали инциденты возле дома украинского блогера. Передачи были на испанских радиостанциях Onda Cero и RAC1, а также на телеканалах TV3 и LaSexta.

Испанский интернет-портал Diario 16 опубликовал большую статью с фотографиями с камер наблюдения, где перед домом блогера находятся украинские ультраправые экстремисты.

Появление у дома Анатолия украинских ультраправых экстремистов действительно является тревожным сигналом, потому что эти люди публично призывают к смерти Шария. В видеоматериале, опубликованном "Национальным корпусом", прямо сказано "Смерть врагу Анатолию". В качестве подтверждения этому заявлению на видео показаны жестокие нападения со стороны "Национального корпуса" на членов "Партии Шария", созданной блогером в Украине. Никто из этих нападавших не был привлечен к ответственности украинскими спецслужбами.

Деятельность украинского блогера на протяжении многих лет вызывает головную боль у киевских властей. Поэтому работающие на правительство украинские блогеры пытаются сделать из Шария нациста. Свидетельство этому - вырванные из контекста предложения в статьях, написанных Шарием в 2009 и 2010 годах. В одной из своих статей видеоблогер рассказал о том, как его ограбили три женщины-ромы в киевском подземном переходе. В тот момент Шарий был вне себя. В статье он поклялся, что предпримет жесткие меры, подобные тем, которые принимаются в отношении ромов в Западной Европе, вытесняя их из городов.

Шарий теперь сам иммигрант с востока

Но сегодня Шарий сожалеет об этих заявлениях. Он многому научился за десять лет, прожитых в ЕС. Теперь он сам принадлежит к меньшинству выходцев с востока. Это изменило его восприятие. И вот, когда в апреле 2018 года палаточный лагерь ромов в киевском парке был сожжен членами праворадикальной организации "С14", он разместил несколько видео об этом преступлении на своем YouTube-канале. Блогер не только осудил самосуд над меньшинством, но и раскритиковал репортаж украинской новостной передачи ТСН, в которой шла речь о том, что ромы в спальных мешках провели ночь на Киевском вокзале. По словам Шария, программа отвлекала внимание от мстительного правосудия правых радикалов.

Когда украинские ультранационалисты и ярые нацисты отдают дань уважения гитлеровскому фашизму, у членов команды Шария всегда под рукой видеокамера. Например, в феврале 2016 года на украинской фотовыставке в здании Европарламента в Брюсселе были показаны три фотографии члена украинского "Правого сектора" с татуировкой в виде свастики на обнаженной груди. Фотографии пришлось снять. В мае 2018 года Шарий разоблачил консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца как ярого поклонника Гитлера. Страница консула в Фейсбуке была полна дани немецким нацистам. Министерство иностранных дел Украины было вынуждено отстранить Марушинца от должности.

Шарий долгое время работал журналистом, занимался расследованиями на острые темы. После публикации в 2010 году статьи о детском доме в Одессе, где дети предположительно подвергались сексуальному насилию со стороны состоятельных клиентов, ему угрожали смертью. В 2011 году, после расследования наркосделки в Одессе, в его машину стреляли. Поскольку журналист больше не был уверен в безопасности для своей жизни, он бежал в Литву. В 2012 году ему было предоставлено политическое убежище в Европейском Союзе. После революции на Майдане 2014 года Шарий стал критиком нового украинского правительства. Последние два года блогер живет в Испании, где он купил дом и платит налоги.

Он думает не только о себе, но и об украинцах, которые оказались в затруднительном положении, и делает пожертвования пенсионерам в Донецке и Луганске, которые физически слишком слабы для того, чтобы забирать пенсии в Центральной Украине согласно указу киевских властей.

От экстрадиции Шария может спасти только огласка

Анатолий Шарий не единственная жертва все более репрессивной политики в Украине. 3 февраля президент Владимир Зеленский приказал закрыть оппозиционные телеканалы "112", NewsOne и ZIK.

Причина все более репрессивной политики в отношении инакомыслящих, по-видимому, заключается в быстрой потере рейтинга президента Зеленского. Как заявила в начале февраля "Украинская социологическая группа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", если бы выборы состоялись в ближайшие дни, стала бы самой мощной партией с результатом голосов в 25,7%. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко займет второе место с 20,1%. Партия Зеленского "Слуга народа" оказалась бы лишь на третьем месте с 16,6%.

Что же случится с блогером Анатолием Шарием в эмиграции? В Киеве эксперты надеются, что Литва, где Шарий был признан политическим беженцем в 2012 году, лишит блогера статуса резидента в ЕС за распространение "российской пропаганды". Это бы означало, что ничто не воспрепятствует экстрадиции Шария в Украину. Произойдет ли экстрадиция по желанию Киева, зависит также от того, будут ли немецкие журналисты освещать дело Шария.

Ульрих Хайден

Перевод: ШАРИЙ.NET