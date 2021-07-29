Байден встречей с Тихановской унизил Зеленского. Это говорит об отношении США к Украине в целом

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Президент США Джо Байден продолжает унижать заигравшегося в президенты актера "95 Квартала". Американский лидер уже провел встречи со множеством глав государств мира, а вчера даже принял в Белом доме не занимающую никакого поста белорусского оппозиционера Светлану Тихановскую. А вот с Зеленским Байден упорно не хочет видеться. И это ярче любых слов и заверений демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины.

Тихановская для Вашингтона еще имеет ценность. С ее помощью Белый дом хочет пошатать Александра Лукашенко в Беларуси. Поэтому с этой "оппозиционеркой" в изгнании в Вашингтоне носятся, как с писаной торбой. А вот Владимир Александрович для Байдена – списанный материал. На папочке с именем Владимир Зеленский вашингтонский обком поставил штамп "профнепригоден".

С Зеленским уже никто не Западе не считается. Байден и Меркель за спиной Зеленского заключили соглашение с Путиным по "Северному потоку-2", а самому президенту Украины, как пишет издание Politico, велели закрыть рот и не критиковать сделку с РФ.

Но виноват в этом всем сам Зеленский. Его провальная политика по всем направлениям, особенно по Донбассу, разочаровала не только Кремль, но и Вашингтон. В комментарии французским журналистам не так давно Зеленский признал, что США уже потеряли интерес к Украине, даже несмотря на то что именно нынешний президент Байден курировал украинский вопрос во времена президентства Обамы и даже в самые сложные времена носил звание "друг Украины". Прямо по Высоцкому: "Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а — так".

По всей видимости, до Зеленского окончательно дошло, что больше с ним никто не собирается нянчиться и теперь все свои проблемы придется решать своими силами. Но с кем их решать? С такими идиотами, как Арахамия, который вдруг заявляет, что Украине следовало сохранить ядерное оружие и шантажировать им Запад? Вот обрадуются в Вашингтоне, Берлине и Париже такому остроумию Зе-команды. И сразу бросятся нам помогать. Идиоты у власти – это приговор стране.

30 августа Зеленского в Белом доме ждет не дружественный визит, а хорошенькая взбучка. С него спросят за все. И что-то подсказывает, что дни Владимира Александровича на посту сочтены. Уверен, у Байдена уже ищут более разумного наместника в эту колонию.

Нельзя позволить, чтобы это внешнее управление, это унижение и позор для нашего государства продолжались. Как разумно говорит лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, Украине нужно менять внешний курс. Сохранение независимости и суверенитета должно стать приоритетом для новой власти, которая придет вместо "квартальщиков".

Игорь Вальский