Байден разбил все надежды Зеленского

Владимир Зеленский и Джо Байден ТСН.ua

Визит Владимира Зеленского в США – это печаль.

Нынче в Вашингтоне не до нашей страны. Катастрофический по своим гуманитарным последствиям выход американских войск из Афганистана, почти официальные переговоры американцев с талибами (оказывается можно вести переговоры даже с теми, кого ты еще вчера называл террористами), завершение строительства Северного потока – 2 и ряд заявлений президента США Байдена относительно формирования новой геополитической реальности – все это создало весьма токсичный фон для переговоров между США и Украиной.

Особенно если учесть, какие, чуть ли не эпохальные надежды на Банковой на них возложили. Но "эпохало" у Байдена сейчас далеко от Украины, и наши проблемы для него – это как если бы хозяина дома, у которого прорвало канализацию и залило дерьмо весь дом, попросили приютить далекого родственника из "95-го квартала".

Важность для американцев визита украинского президента подчеркивал тот факт, что в вашингтонском аэропорту главной действующей особой с американской стороны была Оксана Маркарова, "по совместительству" выполняющая обязанности посла Украины в Америке. Нарядный как доллар Зеленский, излучающий оптимизм и дарящий объективам камер свои улыбки смотрелся на этом "празднике жизни" как "гость с юга", приехавший в разгар "большого переселения". Ему бы тот визит взять да отменить, но видимо процесс политической легитимизации с помощью внешних подпорок зашел столь глубоко, что отказаться было невозможно.

А тут еще обращение Байдена к американскому народу, в котором прозвучали слова, что могли бы стать роскошной эпитафией американской внешней политики, начиная с Вьетнамской войны и заканчивая Афганской: "Уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны". Фраза, способная заморозить кадык у грантовых компрадорских "элит" по всем меридианам от Гринвича.

Говорят в Кабуле осталась целая гора реформаторских "флешек" с презентациями и слайдами. Наши реформаторы нервно закурили в Киеве. А вдруг и их бросят. И правильно боятся, ведь сейчас Байден может позволить себе "купить" страну по дешевке путем ее обесценивания и девальвации субъектности правящих "элит".

Зеленский оказался в роли молодого политического стартапера, который должен в течение 5 минут, пока едет лифт, убедить главу корпорации вложить деньги в свой проект. Вместо этого он поведал Байдену несколько сказок в виде экономического фентези. Например о 80 проектах на 277 млрд долл., то есть на сумму, почти вдвое превышающую ВВП своей стране.

Зеленский не имел право только на одно - на формат визита в виде холостого выстрела. Но именно холостой хлопок и прозвучал. Байден скоротал время, пока "ехал лифт" Зеленского и наверняка немного посмеялся про себя, может впервые за последний месяц.

"Встреча без реверансов" - так обозвал ее наш главный дипломат, что означает: встреча без результатов. Ни специального торгового режима для наших товаров на американском ринке ("все, кроме оружия"), ни фонда гарантий инвестиций для иностранных инвесторов в Украине на случай эскалации военного конфликта, ни проективной позиции в части мирного процесса (что дает РФ очередную козырную карту на переговорах с Вашингтоном).

Весь пакет помощи американцев в виде связанных кредитов под закупку американских же товаров и планы по превращению Украины в полигон по испытанию новых американских ядерных реакторов (такой себе ядерный шоурум) - все это инструменты по вытягиванию Америкой самой себя из кризиса, и Украина в этом механизме - лишь транзитная страна для транзакций.

Единственный результат - это 50 млн долл. на оборону как компенсатор миллиардов, потерянных в результате запуска "Северного потока – 2". Афганцы за такие деньги даже барана не зарезали бы.

Так чего приезжал? За внешними подпорками и легитимностью на второй срок? Жаль улыбка Байдена по этому поводу била скрыта заблаговременно одетой медицинской маской...

Алексей Кущ