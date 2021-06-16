Австралию поразила новая природная катастрофа

Австралийские фермеры сжигают собственный урожай Кадр из видео

Австралию охватила новая природная катастрофа. Вслед за пожарами, наводнениями и засухой пришла мышиная чума – гигантское нашествие грызунов, из-за которого фермерам приходится сжигать урожай.

Об этом пишет The Washington Post.

Они отчаянно пытаются спастись от библейской чумы, поразившей их поля и жилища. Сначала наступила засуха. Затем наводнения. Теперь – мыши.

"Эту вонь не вытравишь, они дохнут прямо в стенах".

Мыши вторгаются в жилища. Уничтожают посевы. Грызут бытовую технику, диваны, машины – и лишают людей средств к существованию.

Борьба с чумой

63-летний хлебороб Колин Тинк всю жизнь занимается сельским хозяйством, но никогда не сталкивался с мышиной чумой такого размаха, как та, что сейчас опустошает восточную житницу Австралии. И засухи вроде предыдущей, от которой плодородные земли превратились в пыльные пустоши, он тоже не видел.

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Когда в прошлом году наконец хлынули дожди, Тинк подумал, что удача вот-вот ему улыбнется.

Австралийский фермер Кол Тинк с племянником на ферме в Даббо AFP

Дожди дали рекордные урожаи в весенние и летние месяцы (в Южном полушарии – с сентября по март). Зернохранилища полны. Амбары завалены сеном. Его Тинку хватит, чтобы прокормить скотину еще два года.

Но потом нагрянули мыши. Тысячи мышей.

Грызуны зарываются глубоко в сено. То, что они не сжирают, в любом случае портится, поскольку пропитывается их мочой. Острый запах режет нос. Им пропахла вся одежда.

"Просто сердце разбивается, – посетовал Тинк. – Мы вернулись к тому, с чего начинали".

Не желая сдаваться, Тинк соорудил гигантскую мышеловку из старого транспортного контейнера, которым раскатывает корм скотине. Он заманивает туда мышей, рассыпая зерно по полу.

Австралийский фермер Кол Тинк и его внук ловят мышей в Даббо AFP

Затем Тинк с пятилетним внуком Джоком выметают мышей метлой к луже с водой у открытого конца контейнера. Грызуны бросаются в воду. Попав в тонкий слой жидкости для мытья посуды, они быстро тонут.

В первый же вечер они изловили 7 тысяч мышей. На следующую ночь – еще 3 тысячи. Теперь у них выходит в среднем по тысяче за ночь.

"Нам их не одолеть – разве что немного замедлим их нашествие", – говорит Тинк.

Истоки сельскохозяйственной катастрофы

Примерно раз в десять лет Австралия страдает от нашествия мышей. Пожилые фермеры вспоминают 1970-е, когда мышей было так много, что казалось, что шевелится сама земля.

Нашествие мышей приводит к миллионным потерям.

Одна из причин – новые методы хозяйствования. Чтобы поддерживать влажность засушливой почвы, австралийские фермеры сеют новые культуры прямо по стерне – на жнивье, оставшееся после уборки урожая.

Оно служит мышам одновременно укрытием и пищей.

Биолог Стив Генри называет мышей "машинами для размножения". Они начинают воспроизводить потомство всего лишь шести недель от роду.

После трех недель беременности рождается помет из десятка мышат. А родительские особи продолжают размножаться без всяких перерывов между беременностями.

Четыре месяца спустя некоторые "дети" сами достигают зрелости и спариваются, рождая "внуков". Теперь у вас до 90 особей плюс две исходные.

За восемь месяцев – а это примерно один сезон размножения – одна родительская пара мышей дает потомство в около 500 грызунов.

И это всего лишь от одной пары мышей! Возьмем четыре – и у вас уже 2 тысячи. Популяция растет в геометрической прогрессии и достигает миллионов.

Мыши на ферме Терри Фишпула AFP

Правительство Нового Южного Уэльса предоставило 5 тысяч литров смертоносного яда под названием бромадиолон. Но ученые опасаются, что яд может привести к гибели других видов: клинохвостых орлов, сов, змей и песчаных варанов, которые питаются мышами.

Еще мыши переносят вирусы, потенциально смертельные для человека. Органы здравоохранения штата Квинсленд заявляют, что количество случаев лептоспироза – гриппоподобного заболевания, чреватого менингитом, почечной недостаточностью, кровотечениями и осложнениям органов дыхания – в 2021 году почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пора звать заклинателя мышей

Ловушек не хватает, и фермерам приходится придумывать собственные способы отлова.

Например, многие делают импровизированные ловушки из бочек и ведер. Они раскладывают приманку, чтобы мыши сами бежали навстречу своей гибели.

Некоторые фермеры обращаются к правительственным экспертам, таким как Генри, который колесит по стране и консультирует людей по борьбе с грызунами.

В Кунамбле, к западу от Сиднея, Генри в прошлом месяце видел, как мыши подчистую уничтожили стог сена из 3 тысяч тюков стоимостью примерно 93 000 долларов. По его словам, в засуху он бы потянул вдвое дороже.

"Я с разговорами о мышах просыпаюсь и ложусь спать", – сетует он.

В отеле "Рояль" в Йовале, примерно в 320 километрах к западу от Сиднея, владелец паба Марк Айлс рассказывает, как несколько недель назад мыши бегали прямо по бару, а он ловил их голыми руками.

Худшая вонь на свете

Грег Янгхасбенд – 40-летний фермер из Гилгандры примерно в 440 километрах к западу от Сиднея. Чтобы справиться с нашествием, ему пришлось спалить свой урожай и расставить кучу ловушек.

Как-то в субботу с месяц назад стало настолько плохо, что Янгхасбэнду пришлось отослать жену и дочерей на выходные в соседний город. Вторжение мышей стало невыносимым.

Мыши были в сарае. И по всему дому тоже. Они испортили стиральную машину, сушилку и два холодильника. Изгрызли диван, кофеварку и простыни дочери. Шныряли под духовкой.

Было слышно, как они шебуршат в стенах. И повсюду стоял запах смерти.

"Этот смрад теперь не вытравишь, они же дохнут прямо в стенах. И под печью тоже, – сетует Янгхасбенд. – Это худшая вонь на свете. Уму непостижимо".

Он вооружился 40 ловушками и с двух часов дня до двух часов ночи изловил 450 мышей, после чего сдался и лег спать. "Я чистил ловушку и снова заряжал приманку, и стоило мне только отвернуться, как она срабатывала".

Как-то вечером Янгхасбенд зажег почти 130 уничтоженных мышами тюков сена и с пивом в руке наблюдал, как пламя освещает ночное небо. Всего он насчитал 1,5 тысячи утраченных тюков.

По словам Генри, обычно мышиное нашествие кончается гибелью: популяция становится слишком большой, чтобы выжить. Зараженные болезнями паразиты начинают нападать друг на друга, первыми жертвами становятся самые слабые и больные.

Но если зимой не похолодает, многие переживут прохладные месяцы, и следующей весной грянет еще более оглушительная вспышка.

Рейчел Паннетт, Мэттью Эбботт

Перевод: ИноСМИ