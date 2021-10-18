Аутоиммунные заболевания: Как избежать воспалительных процессов в организме?

Аутоиммунные заболевания связанные с нарушением функционирования иммунной системы, которая начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их из открытых источников

Аутоиммунные заболевания развиваются тогда, когда иммунная система атакует собственные ткани. Как этого избежать?

Об этом пишет Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook.

Последние две недели причины обращений пациентов немного изменились: если летом в основном они были связаны с нормализацией массы тела, то сейчас стало больше с жалобами на респираторные нарушения и больше пациентов с обострениями аутоиммунных заболеваний: аутоиммунного тиреоидита, ревматоидного артрита, кожных заболеваний.

Конечно, у каждого человека свои причины и механизмы заболеваний, однако я бы хотела дать рекомендации по противовоспалительному питанию с акцентом на снижение аутоиммунных реакций.

Нормализовать образ жизни, не позволять хроническим стрессам доминировать. К хроническим стрессам относится и ежедневное недосыпание (сон по 5-6 часов, поздний хаотичный отход ко сну), ежедневное потребление промышленных сладостей, фастфуда, нездоровых жиров, таких как маргарины, "легкие масла", использование агрессивных бытовых средств (стиральные порошки, моющие и т.д.), курение, алкоголь.

Включать различные источники белка в каждый основной прием пищи. В стрессовой ситуации интенсивно распадаются белки слизистых, иммунных органов, что снижает защитную функцию эпителия и работу иммунной системы. Яйца, блюда из нежирного мяса, печени, кисломолочных продуктов, зеленого горошка.

Новости по теме: Формула здорового питания: Как избежать "поломок" сердца и сосудов

Употреблять продукты, богатые холином, лецитином, не бояться присутствия незначительного количества холестерина (желтки яиц, мягкий творог 5-9% жирности, сливки, сметану). Можно и небольшой кусочек сала. При повышении содержания этих молекул в клетках, клетки становятся менее проницаемыми для повреждающих факторов. Кроме того, эти вещества необходимы для синтеза гормонов коры надпочечников (глюкокортикоидов), которые обладают противовоспалительным действием.

Уменьшить до минимума масла, богатые омега-6 жирами (любые промышленные жиры типа маргаринов, подсолнечное рафинированное масло). Помимо того, что они стимулируют воспаление, они подавляют синтез противовоспалительных гормонов надпочечников.

Употреблять меньше соли. Пища, которая нас окружает, преимущественно проходит процесс переработки и приготовления, и почти вся она дополнительно посолена. Натрий (соль) является антагонистом важного минерала – калия. Калий не только предотвращает накопление жидкости в организме, но и активно используется при стрессе. Высокое содержание натрия в рационе активирует экспрессию генов в макрофагах и стимулирует продукцию иммунных клеток, которые вызывают воспаление и аутоиммунные процессы.

Употреблять продукты, богатые витамином Д. Витамин Д обладает противовоспалительным действием и активен при сочетании с магнием.

Включать продукты, богатые природными антиоксидантами и витамином С – ягоды калины, черноплодной рябины, смородины, черники, граната, зелень, капусту всех сортов и др.;

Новости по теме: Основы здорового питания: Пять заболеваний, которые возникают при отказе от завтрака

Обязательно включать продукты, богатые не только клетчаткой (овощи, орехи, крупы), но и пектинами (то, что придает желирующие свойства) – печеная тыква, тушеная морковь и свёкла, сливы свежие и запеченные, печеные яблоки. Пектины поглощают циркулирующие иммунные комплексы и уменьшают аутоагрессию.

Питаться разнообразно и соблюдать режим питания. Частое потребление пищи, особенно одинаковой, а также непосредственно перед сном, активирует воспалительные процессы.

Оксана Скиталинская