Атака власти на Медведчука провалилась - украинцы уверены, что это политическая расправа

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Простые украинцы, доведенные до отчаяния непрекращающейся войной, запредельными тарифами, ценами и провалом власти в борьбе с коронавирусом, понимают, что Зеленскому с его приближенными боярами верить нельзя, и как результат - более 60% граждан не верят в обвинения, сфабрикованные против Виктора Медведчука, и считают их ширмой, за которой скрывается неспособность власти сделать жизнь в стране лучше.

Совершенно очевидно, что за два года президентства Зеленского народ просто устал от его тотального вранья, в котором ему активно помогают провластные СМИ, прикормленные политики и "эксперты", в то время как независимые украинские телеканалы, доносящие людям правду об истинном положении дел, закрываются, фактически, в ручном режиме по указке обезумевшего гаранта, возомнившего себя чуть ли не царем и превратившего консультационный СНБО в настоящую репрессивную машину.

Разумеется, ложь и провалы надо как-то скрыть, и Зеленский со своим окружением… Стряпают дело против Медведчука - лидера самой влиятельной оппозиционной партии страны, второй политсилы в парламенте. Медведчука, который за последние два года сделал для страны больше, чем вся так называемая Зе-команда! Причем, что при Зеленском стало нормой, атаковать политика решили, как говорится, по беспределу, - с сомнительной доказательной базой, "своими" прокурорами, "маски-шоу", давлением на политическое окружение и даже родных людей! Это просто нонсенс!

И эта цифра, 60%, она взята не с потолка - это сухие цифры социологии, проведенной, между прочим, по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC.

"Блицкриг", увы, не получился, так как простые украинцы хорошо понимают, что президент, большую часть жизни проработавший клоуном, ни на что кроме как на представление не способен.

Поэтому, когда Зеленский в очередном интервью говорит, что у него "нет ни одного конкурента" на президентских выборах в 2024-м, то становится ясно, что такой конкурент есть и нынешний гарант его просто панически боится, так как прекрасно понимает, за кого проголосуют украинцы в следующий раз...

Александр Кальченко