Артем Марчевский: Первые реакции из-за рубежа на удушение свободы слова в Украине показали, откуда растут ноги

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Оригинал размещен на сайте Молодежного крыла ОПЗЖ.

Если ЕС по факту закрытия оппозиционных телеканалов в Украине выразил серьезную обеспокоенность, то посольство США не замедлило выразить свою поддержку Зеленскому.

Так представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что Евросоюз внимательно изучает ситуацию в связи с закрытием телеканалов "112 Украина", Newsone и ZiK, подчеркнув, что "это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами".

Скороспелое заявление посольства США, которое видимо уже успело "разобраться", говорит о том, что Зеленский, скорее всего, не только получил благословение из Госдепа (как раз накануне Кулеба беседовал с его новым главой по телефону!!!), но и сама операция была придумана далеко от Киева.

То, что после 20 января, когда в Белый дом вернулись фактические отцы нашей "революции", в Украине будут усилены антироссийские действия – было очевидно всем. И ситуация вокруг оппозиционных телеканалов это подтверждает – обвинить своих оппонентов "агентами Кремля" придумали еще до Зеленского. Я не сомневаюсь, что этим не закончится. Уже активизируются штурмовики, состоящие на службе режима. Вызывает беспокойство и военная активность на Донбассе. Для чего, видимо, конфликт и заморозили, поэтому можно ждать плохих новостей с Востока страны…

А с каким восторгом действия власти поддержали "патриоты" во главе с Порошенко!

В партии ОПЗЖ прекрасно понимают, что когда СНБО принял "решение" по команде, даже без озвучивания вопроса и его рассмотрения, это только начало кампании по уничтожению демократии в Украине, которую ведут руками Зеленского. Мы также понимаем, что режим, теряющий остатки народного доверия, будет любым способом пытаться остаться у власти.

И только единство, сплоченность и понимание того, что нас большинство - позволит противостоять наступающей диктатуре.

Артем Марчевский