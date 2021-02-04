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Артем Марчевский: Первые реакции из-за рубежа на удушение свободы слова в Украине показали, откуда растут ноги

Артем Марчевский
Артем Марчевский

Генеральный продюсер телеканала "112 Украина"

Фото из открытых источников

Оригинал размещен на сайте Молодежного крыла ОПЗЖ.

Если ЕС по факту закрытия оппозиционных телеканалов в Украине выразил серьезную обеспокоенность, то посольство США не замедлило выразить свою поддержку Зеленскому.

Так представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что Евросоюз внимательно изучает ситуацию в связи с закрытием телеканалов "112 Украина", Newsone и ZiK, подчеркнув, что "это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами".

Скороспелое заявление посольства США, которое видимо уже успело "разобраться", говорит о том, что Зеленский, скорее всего, не только получил благословение из Госдепа (как раз накануне Кулеба беседовал с его новым главой по телефону!!!), но и сама операция была придумана далеко от Киева.

То, что после 20 января, когда в Белый дом вернулись фактические отцы нашей "революции", в Украине будут усилены антироссийские действия – было очевидно всем. И ситуация вокруг оппозиционных телеканалов это подтверждает – обвинить своих оппонентов "агентами Кремля" придумали еще до Зеленского. Я не сомневаюсь, что этим не закончится. Уже активизируются штурмовики, состоящие на службе режима. Вызывает беспокойство и военная активность на Донбассе. Для чего, видимо, конфликт и заморозили, поэтому можно ждать плохих новостей с Востока страны…

А с каким восторгом действия власти поддержали "патриоты" во главе с Порошенко!

В партии ОПЗЖ прекрасно понимают, что когда СНБО принял "решение" по команде, даже без озвучивания вопроса и его рассмотрения, это только начало кампании по уничтожению демократии в Украине, которую ведут руками Зеленского. Мы также понимаем, что режим, теряющий остатки народного доверия, будет любым способом пытаться остаться у власти.

И только единство, сплоченность и понимание того, что нас большинство - позволит противостоять наступающей диктатуре.

Артем Марчевский

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