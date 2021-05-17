Аппетиты Китая растут: Поднебесная намерена создать новую военную базу в Африке

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Пекин агрессивно утверждает свое экономическое и военное влияние на страны Южной Америки и Ближнего Востока, а также укрепляет свои позиции в Африке.

Об этом пишет Денис Москалик на своей странице в Facebook.

Об этом заявил генерал Стивен Таунсенд, глава Африканского командования Вооруженных сил США. Китай планирует расширить свое военное присутствие на Африканском континенте и создать на его западном побережье военно-морскую базу, которая будет способна принимать подводные лодки и авианосцы. Это может создать дополнительную угрозу для Соединенных Штатов со стороны Атлантики.

По словам Таунсенда, КНР обратился к представителям стран от Мавритании до юга Намибии, с целью обсуждения развертывания военно-морских объектов. В случае реализации этого проекта Китай сможет развернуть силы своего флота как в Атлантическом, так и Тихом океанах.

Развертывание военно-морской инфраструктуры даст возможность КНР осуществлять пополнение вооружения и ремонт кораблей непосредственно в Африке. Это даст им преимущество в случае конфликта, усилит их позиции в регионе, теперь уже не только как важного экономического партнера, но и как потенциального донора безопасности. Кроме того, это даст дополнительные возможности для контроля важных морских коммуникаций.

Подобную военную базу Китай уже создал на востоке Африки, в Джибути. База на побережье Красного моря обеспечивает позиции Китая на одном из важнейших морских путей мира, что ведет из Азии в Европу. Кроме того, она представляет силы Китая в регионе, а также непосредственно в стране, что благодаря своему расположению и портовой инфраструктуре представляет собой ворота Восточной Африки. Теперь же, закрепив свое военное присутствие на востоке, Китай хочет продвинуться дальше на запад.

Предупреждение Таунсенда в то время, когда Пентагон смещает свое внимание с "антитеррористических войн" последних двух десятилетий на Индо-Тихоокеанский регион, и угрозы со стороны великих держав, таких как Китай и Россия. Администрация Байдена рассматривает именно быстрый рост экономического влияния и военную мощь Китая как главную долгосрочную угрозу безопасности Америки.

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Представители военного командования США со всего мира предупреждают, что рост напористости Китая происходит не только в Азии. Пекин агрессивно утверждает свое экономическое влияние на страны Африки, Южной Америки и Ближнего Востока, ищет там для себя базы и плацдармы.

Китайцы уже сейчас часто переигрывают США в Африке. Инструментом этого становятся проекты развития портов, экономики и инфраструктуры в африканских странах. Соглашения по этому поводу расширяют влияние Китая и увеличивают их возможности по подчинению себе экономической и политической жизни государств Африки.

Первая зарубежная военно-морская база Китая в Африке была построена в 2016 году в Джибути. Ныне она непрерывно наращивает свои возможности, в том числе за счет развития подземной инфраструктуры. Там размещается около двух тысяч китайских военнослужащих, в том числе подразделения морской пехоты, а также вооружение, боеприпасы и бронетехника. В 2020 году Китай существенно расширил возможности своей базы - теперь она способна принимать крупные корабли, в том числе авианосцы.

Ранее были сообщения о намерении Китая создать военно-морскую базу в Танзании. Хоть решение на этот счет пока не принято, тем не менее интерес Китая к развертыванию военной инфраструктуры в Африке тревожит американское командование. Особенно если речь идет о создании баз КНР не только на побережье Красного моря и Индийского океана, но и на Атлантике.

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Базы на атлантическом побережье могут разместить китайские силы ближе к восточному побережью США чем объекты в Китае - к западному побережью Соединенных Штатов. В частности официальные лица США сообщают, что китайцы искали места для порта в Гвинейском заливе.

В отчете Министерства обороны США о военной мощи Китая за 2020 год говорится, что КНР, предположительно, рассматривает в настоящее время возможность размещения своих военных объектов в Анголе, а также в других местах. Также в отчете отмечают, что большое количество нефти и сжиженного природного газа, который импортируется из Африки и Ближнего Востока, делает этот регион приоритетным для Китая на следующие 15 лет.

Герни Тугендхат, старший политический аналитик Института мира США, отметил, что в КНР есть много экономических интересов на западном побережье Африки, включая рыболовство и нефть. Китай также уже помог профинансировать и построить крупный торговый порт в Камеруне.

Любые попытки Пекина получить военно-морскую базу на побережье Атлантического океана будут означать расширение военного присутствия Китая. Хотя это пока обусловлено больше экономическими, чем военными причинами, тем не менее это прямая угроза для интересов Соединенных Штатов, доминирующих в Атлантическом океане со времен победы в битве за Атлантику в 1945 году.

Таунсенд и другие руководители региональных командований выразили обеспокоенность по поводу Китая в ходе недавних слушаний в Конгрессе. Он совместно с адмиралом Крейгом Фаллером, главой Южного командования США, и генералом Фрэнком Маккензи, главой Центрального командования США, ведут борьбу за сохранение своих сил, самолетов и средств наблюдения, поскольку Пентагон в настоящее время рассматривает вопрос перераспределения сил в связи переходом Соединенных Штатов к новой стратегии эпохи соперничества великих держав.

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Именно сейчас Министерство обороны США проводит глобальную ревизию своих позиций, чтобы определить, находятся ли военные силы Соединенных Штатов в надлежащих местах и в нужном количестве по всему миру. Целью этого процесса является обеспечение оптимального перераспределения сил для сохранения глобального доминирования Соединенных Штатов. Ожидается, что данная ревизия завершится к концу лета.

Денис Москалик