"Антиваксеры" выходят на тропу войны: Как пандемия COVID-19 разделила Украину на два лагеря

Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Эспрессо

Украинское общество разделилось на "ваксеров" и "антиваксеров", что может привести к ужасным последствиям. В чем кроется дегуманизация граждан по отношению друг к другу?

Об этом пишет Максим Яли на своей странице в Facebook.

Пожалуй, самое страшное и ужасное последствие коронавирусной эпидемии заключается в том, что происходит дегуманизация украинского общества невиданными темпами. Причем не только нашего, это уже общемировой тренд. Просто на постсоветском пространстве он проявляется острее и глубже, ввиду архаичности общества, тоталитарного наследия и некоторых других причин, о которых скажу позже.

По соцопросам, в частности Украинского института будущего, общество поделилось практически наполовину 49/51 % на так называемых ваксеров и антиваксеров.

Первые зачастую желают если не смерти (а есть и такие) вторым, то как минимум быть лишенными предоставления помощи в случае попадания в реанимацию. Шлют проклятия, оскорбляют друг друг в соцсетях.

Представители второго лагеря считают первых паникерами, оболваненными бигфармой, со всеми сопутствующими атрибутами, которые обязательно заболеют позже и тоже если не умрут, то останутся инвалидами.

Как крайний вариант - "чипизация" Билом Гейтсом и прочие страшилки и теории заговора.

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Увы, этот раскол будет лишь нарастать со временем после того, как после вакцинации старшего поколения начнётся (не дай Бог), насильственная вакцинация детей.

Что отличает нас от западных обществ и в чем причины подобного раскола, по моему мнению:

1. Абсолютный провал государственной машины в пропаганде (в хорошем смысле слова) вакцинации.

Вместо того, чтобы провести внятную разъяснительную кампанию, в первую очередь для т.н. групп риска, представители которых как раз по-прежнему являются основными пациентами больниц, они пошли путем запугивания населения. В чем сами потом и признались.

Самым ярким и запоминающимся стал тогда ещё главный санитарный врач Ляшко, который признался, что людей не пускали в парки и набережные для того, чтобы напугать. Вместо того, чтобы быть уволенным после такого признания, как поступили бы в любой нормальной стране, он пошёл на повышение и стал министром здравоохранения.

Что, естественно, лишь укрепило недоверие к власти и самому процессу вакцинации среди тех, кто боится вакцинироваться.

По моим личным наблюдениям, среди т.н. антиваксеров преобладают представители старшего поколения. Условно 45-50 + и старше.

И чем старше поколение, тем больше среди них антивасеров.

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Этому есть логическое объяснение. Это люди, которые выросли и сформировались в СССР и пережили несколько социальных катастроф: развал Советского Союза и "лихие" 90-е. То есть жестоко обманутые властью минимум дважды. При развала СССР они потеряли свои сбережения, которые копили практически всю жизнь.

Бывшие коммунисты, перекрасившиеся в демократов и либералов, обещали им несметные богатства после того, как Украина станет независимой. Нужно было только "перестать кормить Москву". Но переход от плановой экономики к либеральной, от коммунизма к капитализму обернулся жесточайшим социально-экономическим кризисом, потерей работы и средств к существованию для абсолютного большинства граждан. Все это прекрасно знают и сказано/написано по этому поводу более чем достаточно.

Когда человек переживает подобную критическую ситуацию, это автоматически отпечатывается на подсознательном уровне. И лишь усиливает недоверие. Если человека обманывают, он автоматически становится более подозрительным, недоверчивым и мнительным. Аксиома.

Когда его обманывают, а потом открыто признаются ему в этом, то вернуть доверие уже в принципе не представляется возможным.

2. На это накладывается недоверие к любой власти власти как характерная черта украинской ментальности, которая уходит корнями намного дальше и глубже, чем период пребывания Украины в составе СССР. Причина - отсутствие государственности на протяжении многих столетий и власть "пришлых ". Неважно, каких соседей (алгоритмы фб не спят, поэтому не буду уточнять). Которые в разной степени, но безусловно угнетали местное население, не допускали его к власти и т.д.

3. Ещё одной важной причиной социальной дифференциации общества является элементарный страх, который является самой сильной человеческой эмоцией, который напрочь отключает критическое мышление и способность адекватно анализировать информацию.

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Естественно, "подливает масла в огонь" и то, что самые модные вакцины не прошли все этапы исследований и уже продемонстрировали, мягко говоря, меньшую эффективность, обещанную изначально. Как оказалось, они не защищают полностью от заражения вирусом, а лишь смягчают последствия и уменьшают риски оказаться в реанимации и умереть.

Но т.н. ваксы, вернее самая активная и напуганная и, соответственно, агрессивная их часть, интуитивно также испытывая определённый страх получить вероятную "побочку" в перспективе и оказаться в итоге не только не правым, но и физически нездоровым, а то и инвалидом, как уверяют их представители противоположного лагеря, сами забывают несколько важных вещей.

Во-первых, стоит заглянуть в любые открытые источники любой страны, правительству которой можно доверять и удостовериться в том, что абсолютное большинство переболевших переносят коронавирус в лёгкой форме. Повторяю: АБСОЛЮТНОЕ.

И если вы молоды, здоровы, не имеете хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые другие (список известен и доступен), то шансов получить серьёзные осложнения стремится к 0. Что, опять же, подтверждает статистика и незаангажированные врачи.

В свою очередь т.н. антиваксеры впадают в другую крайность, указанную выше а-ля "чипирование", "5G", "рептилоиды" и прочее.

Неуверенность и подозрение к власти, вакцинам, а также природное желание отстаивать свою правоту, помноженное на доступ к соцсетям, ведёт к тому, что наше общество, искусно разделённое на условных "в@тников" и "вышив@тников" после Майдана и начала войны на Донбассе теперь раскалывается ещё по одному признаку. Но гораздо более опасному, т.к. затрагивает буквально каждого.

Побочными эффектами того, что мы уже полтора года просыпаемся и ложимся спать под новости о статистике заболеваемости/умерших от самой модной болезни является то, что стресс в обществе нарастает. А именно он приводит к усугублению любых болезней и провоцирует т.н. психосоматику. Человек существо внушаемое, это общеизвестный факт. И если себя постоянно накручивать, то можно невольно запустить болезни, к которым есть предрасположенность, но которые, так сказать "спали". Или даже спровоцировать их начало.

Как мне кажется (могу лишь предполагать, т.к. не являюсь медиком), именно это становится как минимум одной из причин т.н. постковидного синдрома. Многие говорят и о панических атаках, которым подвергаются как во время болезни, так после неё.

А то, что у каждого эта болезнь протекает по-своему, лишь усугубляет проблему. Как и отсутствие достоверных данных по изучению даже среднесрочных последствий новых РНК- вакцин.

Но самое ужасное, что в результате всех описанных выше факторов, в итоге именно группы риска являются статистически наименее привитыми группами населения - представители старшего поколения, которые имеют хронические болезни, не имеют средств для тестирования при появлении симптомов, привыкшие заниматься самолечением, "перетерпеть" / "перележать" болезнь, до последнего не обращаться к врачу и т.д.

Именно они и продолжают пополнять в основном печальную статистику смертности и попадают в реанимацию.

Большинство западных обществ начинали вакцинацию именно с этих групп, а затем переходили постепенно к вакцинации более молодых и менее подверженных риску возрастных групп.

У нас же власть делает все с точностью наоборот.

Сперва запугали абсолютно всех, когда всех заперли дома, лишили средств к существованию и из каждого утюга вещали "Вы все умрёте!". Потом настало лето, почти никто не умер и активизировалась ещё одна характерная черта украинцев - тотальный пофигизм. Что было дальше, все мы знаем.

Максим Яли