Антирежимные протесты на Кубе: Причины и последствия

Протесты на Кубе AP

Есть по меньшей мере четыре основные причины вспышки массовых антиправительственных протестов на Кубе, которые стали одними из крупнейших в постреволюционной истории острова.

Об этом пишет Илия Куса в Telegram-канале UIF.

Причина №1. Социально-экономические неурядицы. За последние 40 лет неравенство между различными слоями населения лишь усиливалось, а дисбалансы между партийной номенклатурой и остальной частью общества становились все более явными и видимыми. Попытка нового поколения лидеров Кубы осуществить преобразования в экономической плоскости в 2019-2021 годах оказались неудачными, а пандемия нанесла ощутимый удар по туристическому сектору, в котором трудоустроено немало кубинцев. Инициативы правительства, направленные на экономическую либерализацию и открытие частного сектора, были запущены слишком поздно.

Причина №2. Финансовые трудности. Провал валютной реформы в 2020 году, когда власть пыталась ликвидировать систему, в которой в ходу были две валюты, и закрепить свой песо, а впоследствии пандемия привели к росту дефицита иностранной валюты. Коллапс кубинской экономики на 11% ВВП в результате пандемии и финансовый кризис привели к перебоям с поставками продовольствия, а экономические санкции со стороны США ограничили доступ кубинцев к долларам, что обострило ситуацию на острове еще больше.

Причина №3. Пандемия COVID-19. Вспышка коронавируса парализовала туристическую сферу, привела к снижению доходов, потере рабочих мест, а кубинские власти не смогли обеспечить остров надлежащими вакцинами. К национальным вакцинам, которые Куба разрабатывала, граждане отнеслись с недоверием, а правительство не сумело их убедить в обратном. Накануне протестов на Кубе состоялась очередная вспышка заражений COVID-19, фиксировали рекордные для острова +6900 заражений и почти 50 смертей в день. В куче с нехваткой лекарств и медикаментов в аптеках из-за дефицита валюты, эта ситуация существенно увеличила протестный потенциал в обществе.

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Причина №4. Политический транзит власти. Уход Рауля Кастро от власти в начале 2021 года окончательно закрыл эпоху правления братьев Кастро, которая длилась с 1952 года. Это создало определенную атмосферу политических изменений, которую почувствовали люди. Новое поколение кубинских лидеров, которым передали власть, не имеет такой внутренней "революционной легитимности", которая была у братьев Кастро, и благодаря которой их авторитет и репутация держали ситуацию под относительным контролем. Например, нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель родился через 8 лет после революции. Он инженер, и всю свою жизнь был комсомольцем и партийным кабинетным чиновником, а не революционером, который с оружием в руках боролся против непопулярного коррумпированного правительства.

Массовые протесты показывают, что транзит власти на Кубе непременно приведет к изменению политической системы, но не сразу. Коллапса правительства вряд ли стоит ожидать, ведь правящая элита имеет довольно большой запас прочности и мощных внешних партнеров - Китай и Россию. Дестабилизация на Кубе не нужна региональным странам, и даже США, которые при Байдене, скорее всего, продолжат политику нормализации отношений с Гаваной, но не откажутся от экономического и гуманитарного давления на остров, особенно сейчас, когда центральная власть ослаблена демонстрациями.

Илия Куса