Анна Герман рассказала о первом дне вашингтонского "Саммита за демократию"

Сессия Саммита для демократии, в которой я имела возможность принимать участие как приглашенная, была посвящена, в основном, партнерству парламентов стран всего мира в деле противостояния автократии. В выступлениях многих спикеров говорилось о том, что именно на парламентах лежит ответственность за контроль за действиями исполнительных ветвей власти. В этом смысле выступления представителей американского Конгресса, в известной степени, отличались от того, что говорили их коллеги из других государств, например, Польши и Нигерии. Американская конгрессмен Барбара Ли (Barbara Lee) утверждала, что законодатели США имеют доступ ко всем механизмам, которые позволяют им выполнять свои обязанности перед избирателями относительно того, насколько точно американское правительство придерживается бюджетной дисциплины, потому что речь идет о деньгах налогоплательщиков. В этом смысле, по ее мнению, американские институты власти достаточно сильны, чтобы противостоять любым попыткам исполнительной власти хотя бы в чем-то отступить от буквы и духа законов, которые принимают законодатели. Она подчеркивала, что на этом пути между демократами и республиканцами (а она представляет демократическую партию) не существует серьезных противоречий. Они едины в том, что американский народ в лице своих представителей в Конгрессе может быть уверен в полной прозрачности действий правительства. Ее коллега Френч Гилл (French Hill) по этому поводу приводил слова президента Рональда Рейгана, который предостерегал, что демократия может вымереть, если ее не защищать.

Говорили много о роли демократии в борьбе с пандемией. Убеждали, что у демократических систем в этих вопросах гораздо больше возможностей, чем у авторитарных режимов, которым, казалось бы, гораздо проще обеспечить массовую вакцинацию населения. Так же как в вопросах борьбы с климатическими изменениями. Госпожа Ли вновь и вновь подчеркивала, что роль национальных парламентов в этих процессах трудно переоценить, и для этого нужно всячески развивать межпарламентские связи.

Не обошли в дискуссиях и вопросы свободы слова. Представительница польского Сейма г-жа Агнешка Ромаска, которая представляла либеральное крыло польской политики, открыто жаловалась на попытки власти подчинить себе медиа. По ее словам, Генеральный прокурор является представителем партии власти со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно осуществлять контроль парламента над исполнительной ветвью власти достаточно сложно.

Политик из Нигерии заявил, что в его государстве парламент – это одно, правительство – нечто совсем другое, а власть на самом деле делает то, что считает нужным, не обращая внимания на законодательную и исполнительную ветви власти.

Мне показалось очень интересным выступление американской конгрессменки Дианы ДеДжет (Diana DeGette). Она рассказала, в частности, как работают комиссии Конгресса по делу расследований попытки захватить Капитолий. В настоящее время продолжаются допросы участников событий 6 января. Главная цель состоит не в том, чтобы наказать виновных (для этого существуют суды), а в том, чтобы понять глубинную суть процессов, которые привели к этому, а соответственно – чтобы исключить их повторение.

Одним словом, очень много интересного и поучительного, обо всем сразу не рассказать. Но даже после первого дня работы саммита можно сказать, что украинская власть (и законодательная, и исполнительная, и Президент, к сожалению, не имеют чем похвастаться в смысле достижений на пути построения подлинной демократии. Особенно, относительно свободы слова в Украине и ползучей автократии, которая стала, по сути, в украинской политике явлением повседневным. Выступление председателя нашей Верховной рады услышать не удалось. Вечером послушаю и завтра прокомментирую. Но сомневаюсь, что он отразил правдивую картину украинских реалий.