Анна Герман обратилась к послам G7 с призывом защитить свободу слова в Украине

Анна Герман. Фото: unian.net

Оригинал размещен на сайте Фонда защиты свободы слова.

Уважаемые представители дипломатических представительств стран G7 в Украине,

выражаем Вам свое уважение и обращаемся с просьбой донести до соответствующих институций Ваших государств позицию Фонда защиты свободы слова в Украине в связи с закрытием доступа каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne к интернет-ресурсу YouTube.

Как известно, предыдущим шагом нынешней украинской власти в отношении этих каналов было, вопреки действующему законодательству, блокирование их вещания в сетях операторов ТВ на территории всей страны. Это решение было принято на заседании СНБО, полномочия которого не предусматривают дублирования функций судебной ветви власти. Тем не менее миллионы украинских зрителей были лишены возможности смотреть программы каналов, которые позволяли знакомиться с позицией не только провластных, но и оппозиционных политиков.

Ресурс YouTube, таким образом, оставался единственным путем доступа к программам телевизионных каналов, которые создавали здоровую конкуренцию провластным СМИ. Теперь и этот путь оказался заблокированным.

Рассматриваем такие действия как грубое нарушение основных прав и свобод граждан Украины, гарантированных им Конституцией.

Считаем также, что лишение мест труда более полутора тысяч журналистов и технического персонала упомянутых каналов будет иметь ощутимое негативное влияние на медиапространство Украины в целом.

По нашему глубокому убеждению, указанные действия подиктованы не нарушением со стороны указанных каналов действующего законодательства, а исключительно политическими соображениями, что приведет к углублению раскола в украинском обществе в то время, когда вызовы, перед которыми оказалось государство, требуют его сплочения.

Надеемся, очередное нарушение свободы слова в Украине не останется без внимания Ваших государств, где подобные эксцессы исключены.

Искренне рассчитываем на поддержку нашей позиции.

С уважением

председатель Наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова в Украине Анна Герман