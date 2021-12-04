Анна Герман: Депутат от "Слуги народа" на международном форуме фактически признала, что шансы побороть коррупцию в нынешней Раде сводятся к нулю

Анна Герман Фото из открытых источников

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Я присоединилась к панели на тему борьбы с коррупцией в рамках Саммита для демократии (Summit for Democracy) в 15:30, когда дискуссия уже началась. Из того, что услышала.

В панели участвовали представители парламентов Косово, Ирака, Аргентины, Индонезии, Армении, Малавии. И Украины.

Все артикулировали правильные вещи, но в целом картина сложилась не очень привлекательная. Коррупция в этих государствах, несмотря на все усилия, не исчезла. Хотя они стали на демократический путь развития (так, по крайней мере, заявляется) и пытаются с ней бороться, результаты пока довольно скромные.

Большинство участников панели пользовались языком дипломатии, что и неудивительно, когда речь идет о такой деликатной вещи как коррупция. Особенно, когда о ней заходит речь на международных площадках. Исключением из этого правила стал разве парламентарий из Индонезии Иоган Буди (Johan Budi). Он откровенно признал, что парламент его государства является частью коррумпированной системы. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Анастасия Родина на такое не решилась. Вот о чем она сказала.

Парламент Украины сделал большую работу в направлении противодействия коррупции. Бели созданы многочисленные государственные органы, призванные предотвращать это явление, которое угрожает национальной безопасности. Украина в этом смысле имеет неоценимый опыт для развивающихся стран. В Украине имущественное положение государственных служащих находится под постоянным мониторингом антикоррупционных институтов. Конечные бенефециары бизнес-структур не имеют ни единого шанса не попасть в их поле зрения, а следовательно избежать уголовной ответственности за вероятные коррупционные действия. Помогают нам в этом иностранцы, которые не имеют никаких связок с Украиной. Верховная Рада готовит антимонопольный и антитрастовый проекты законов. Коррупция – это явление, характерное для всего мира, а не только для развивающихся стран (то есть Украины). Здесь важно ввести механизмы отслеживания движения финансовых потоков, блокирования активов в случае, если у них окажется коррупционная составляющая, блокирование виз и др.

Спич украинского депутата от партии власти завершился тем, что гарантией победы демократии над коррупцией в нашем государстве станет... членство в НАТО. Этим она и завершила свое выступление.

То есть с коррупцией в Верховной Раде будет покончено как только мы окажемся в Североатлантическом блоке. В таком случае, учитывая заявления действующей власти о нереальности для нас в ближайшей перспективе стать членом Альянса, шансы побороть коррупцию в нынешней Верховной Раде сводятся к нулю. Ничего нового

Анна Герман