Андрей Ермак: Глава Офиса и "нянька" президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса Андрей Ермак Фото из открытых источников

Второй после Зеленского или первый перед ним?

Оригинал - на сайте Klymenko Time.

Администрация президента Украины была создана в декабре 1991 года на основании Закона "О Президенте Украинской ССР" (от 5 июля 1991 года), согласно которой глава державы "может создавать необходимые управленческие и консультативные структуры". С тех прошло уже почти тридцать лет, у президентской администрации трижды менялось название и семнадцать раз руководство, однако она до сих пор так и не получала твердого правового статуса ни в Конституции, ни в виде специального закона! Например, нынешний Офис президента Украины (ОПУ) существует и работает лишь на основании Указа Зеленского от 25 июня 2019 года.

Но, не смотря на свой "полуофициальный" статус, администрации украинских президентов периодически сосредоточивали в себе столько реальной власти, что, по сути, становились еще одной её ветвью. Так происходило, когда главой администрации становилась очень сильная фигура с большим влиянием и возможностями. У Кучмы это были Табачник и Медведчук, у Ющенко - Балога, а у Зеленского им стал нынешний глава ОПУ Андрей Ермак. Впрочем, сила Ермака заключается в основном в слабости Зеленского, позволяющего манипулировать собой.

Он ходит за президентом повсюду, словно нянька за неразумным дитем. Ермака видно почти на всех фото и видео Зеленского, сделанных за последние полтора года. Находясь по правую руку или за спиной президента, он принимает участие во всех его совещаниях и мероприятиях. Иногда Ермак принимает самостоятельные решения, словно считает себя вице-президентом, что вызывало негативную реакцию Запада. А иногда создается впечатление, будто он и есть реальный глава державы, управляющий ею от имени мятущегося президента. Такой себе мажордом Пипин при короле Хильдерике, или Борис Годунов при Федоре Ивановиче…

Афганское прошлое

Андрей Борисович Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве, и там же в 1979-м родился его младший брат Денис. Их мама, Мария Александровна, родом из Ленинграда, работала в Киеве специалистом на заводе "Химволокно". А их отец Борис Михайлович Ермак, окончивший факультет радиоэлектроники КПИ, сначала был инженером на заводе им. Артема, выпускавшем управляемые авиационные ракеты. В 80-х Борис Ермак перешел на руководящую работу в Госкомитет УССР по профессионально-техническому образованию. А затем он получил командировку в Афганистан (ДРА).

Советские специалисты высокого уровня нередко приезжали в ДРА вместе с семьями. Поэтому Денис Ермак с 1986-го жил вместе с отцом в Кабуле, где учился в школе при советском посольстве. Такое полное приключений детство наложило отпечаток на его характер. А вот его старший брат Андрей остался в Киеве, где ходил в школу на Троещине.

Денис Ермак с отцом в Кабуле Фото из открытых источников

Согласно официальной легенде, Борис Ермак работал в советском посольстве в Кабуле, где он якобы "курировал профтехобразование" в ДРА. Но, судя по фото из семейного альбома, Борис Ермак, скорее, служил где-то на военной базе. И возможно курировал не обучение юных афганских сварщиков и токарей, а "обкатку" тех же авиационных ракет, производившихся на заводе им. Артема. Впрочем, и без этого сама работа Бориса Ермака в советском посольстве является поводом для обвинений в его причастности к КГБ и ГРУ. А теперь ему постоянно вспоминают о его тесных связях в России, корни которых ведут в афганское прошлое.

Отец Ермака "курирует профтехобразование" в ДРА Фото из открытых источников

Российские связи семьи Ермаков

В 1989-м СССР вывел свои войска из ДРА, но оставил там своё посольство. С уходом из Кабула последней военной колонны услуги Бориса Ермака как специалиста по профтехобразованию вдруг стали не нужны, но он остался в качестве начальника отдела кадров при торговом представительстве СССР. Там он подружился с переводчиком Рахимом (Рахамимом) Эмануиловым, работавшим в этом же представительстве еще с 1985 года.

Рахим Эмануилов Фото из открытых источников

Их дружба не прервалась после того как в 1991-м они бежали от наступавших на Кабул моджахедов и разъехались по разным республикам распавшегося Союза. Поселившись в Москве, Эмануилов в середине 90-х стал соучредителем "Интерпромбанка", сделал себе имя как специалист по Востоку, и в 2009-м стал советником председателя Совета Федерации РФ по вопросам взаимодействия со странами Азии. Высказывалось мнение, что Эмануилов был одним из протеже еще одного видного востоковеда - Евгения Примакова, большой "шишки" советской и российской разведки, специализировавшегося также на внешнеэкономических связях. После кризиса 1998-го, полностью подорвавшего в РФ доверие к либеральным прозападным политикам, Примаков был назначен премьером и подготовил приход к власти "эфэсбешников" (Степашина, затем Путина).

Но даже без возможной протекции Примакова, Эмануилов высоко поднялся благодаря личному знакомству с Ильгамом Рагимовым – известным на всю Россию однокурсником Владимира Путина, одним из богатейших и влиятельнейших людей страны. Эмануилов и Рагимов являются земляками (оба из Азербайджана), и оба имеют отношение к московской общине горских евреев (небольшая этническая группа).

Владимир Путин и Ильхам Рагимов Фото из открытых источников

Борис Ермак утверждал, что общается с Эмануиловым лишь на уровне новогодних открыток и переписки в соцсетях. Но это не так, ведь их семьи не только дружат много лет, но и ведут совместный бизнес! Во-первых, с 1999 года и до сих пор его сын Андрей Ермак и Рахим Эмануилов являются партнерами по ЗАО "Интерпромфинанс Украина". Во-вторых, с 2001-го и до июня 2018-го Ермаки были также партнерами Эмануилова по ООО "Медийная группа европейского партнерства". Эта связь столь очевидна, что Андрею Ермаку пришлось оправдываться перед журналистами, сочинив явную нелепицу о том, что он лишь помог Эммануилову зарегистрировать фирму (получив за это 10%), которая якобы уже давно не приносит никакого дохода (почему же не закрыли?).

Фото из открытых источников

В третьих, СМИ писали о том, что гражданской супругой Андрея Ермака является родственница Валерия Пономарева – совладельца "Интерпромбанка" и члена Совета Федерации РФ от Камчатского края. Дочь которого, Зоя Пономарева, является владельцем участка земли в Испании, на которой построена одна из заграничных "дач Путина".

Фото из открытых источников

А ещё якобы именно на этой вилле проходила одна из личных встреч Андрея Ермака с Рудольфом Джулиани, результатом которой стал отказ Банковой от поддержки Трампа в деле Байдена – и, как следствие, потеря поддержки Зеленского прежней администрацией Белого дома. Тогда многие задавались вопросом: почему? Многое объяснилось уже после выборов в США, когда новый президент Джо Байден оказался на деле куда более "пророссийским", чем Дональд Трамп.

Ермак-бизнесмен

В 1990-м году Андрей Ермак поступил в Киевский институт международных отношений (КИМО). Поступил со второй попытки, когда ему было уже 18 "с хвостиком" лет. Очевидно, помощь отца-торгпреда потребовалась не только для преодоления экзаменационного барьера, но и для получения отсрочки от армии. Уже на старших курсах он участвовал в нескольких бизнес-проектах сокурсников, но затем вышел из них.

В 1997 году Андрей Ермак учредил свою первую собственную фирму: ООО "Международная юридическая компания", совладельцами которой стали его однокурсники Василий Ващенко и Михаил Приходько. Она занялась правами интеллектуальной собственности и корпоративными правами, начав с авторов песен и владельцев кинопродукции, чьи интересы (и дивиденды) фирма защищала на украинских телеканалах и радиостанциях. Работа была не пыльная: например, Ермак успел первым договориться со студиями "Disney" и "Universal" бдеть их права собственности в Украине, и ему оставалось только проверять у телеканалов и кинотеатров наличие прокатной лицензии на фильмы.

Но, видимо, "борьба с пиратством" не приносила тогда достаточно денег, поэтому Андрей Ермак, вместе с отцом и братом, открыл ряд других фирм. В 1999-м это было вышеупомянутое ЗАО "Интерпромфинанс-Украина". В 2001-м Ермак и Эмануилов создали её дочернюю охранную фирму "Интерпромфинанс-безопасность", чьим директором является вице-президент Ассоциации ветеранов государственной охраны Украины Николай Худолей. В 2002-м Ермак стал совладельцем ООО "Висон Юкрейн Текнолоджис", а в 2004-м ООО "Международная фармацевтическая группа", которая, несмотря на своё название, теперь занимается… функционированием спортивных сооружений! Кстати, её совладельцем является "слуга народа" Андрей Задорожный (№119 списка партии).

А еще, со слов самого Ермака, он также оказывал некие консалтинговые услуги представительствам транснациональных фармацевтических корпораций, среди которых были "Sanofi" и "Pfizer". Возможно, именно отсюда растут ноги той политической войны вакцин, которую команда Зеленского устроила в конце 2020 года…

Ермак-продюсер

В 2012 году Андрей Ермак, столько лет защищавший права собственности на чужие фильмы, решил делать собственные, попробовав себя в качестве продюсера. Сначала он учредил ООО "Гарнет интернешнл медиа групп", затем "Эр пи ай" и, в партнерстве с белорусом Максимом Лещенко, фирму "АМА вижн". Но, в отличие от творческих продюсеров Голливуда (Скорсезе, Лукаса, Спилберга, Дино де Лаурентиса), продюсерство Ермака было лишь юридическим и финансовым, да и то не за свой счет. Его фирмы прочно пристроились к бюджетам Минкультуры и Госкино, высосав из них в общей сумме более 55 миллиона гривен. Похоже, что ради этого всё и затевалось!

Конечно, с одной стороны это замечательно – украинское кино живет, его снимают! Но с другой стороны, а каков результат бурной кинодеятельности Андрея Ермака? Его единственным более-менее удачным проектом был лишь один словацко-украинский фильм "Черта" (2017), с которым Ермак больше года носился, как с писаной торбой. Но в украинском прокате он собрал лишь 1,3 миллиона гривен – это при том, что Госкино выделило на него 7 миллионов!

В прокате фактически провалилась комедия "Сквот-23", на которую Госкино выделил "Гарнет медиа" 10 миллионов гривен (кассовые сборы - около 500 тысяч). Украино-словацкая драма "Предчувствие", обошедшаяся Госкино в 13,6 миллионов гривен, оправдала свой кассовый провал лишь карантином - однако фильмом не заинтересовались даже кинопираты, и вовсе не из страха перед юристами Ермака. А вот боксерскую драму "Правило боя" не вытащило даже участие Александра Усика: зрители отметили, что хорошие актеры и именитые спортсмены сыграли в топорной подделке. Похоже, что не такое кино нужно украинскому зрителю!

В конце 2018 года "АМА вижн" получила от Минкультуры почти 25 миллионов гривен на съемки фильма "Щедрик", задуманном как "патриотическая драма" об украинском композиторе Леонтовиче. Если отбросить политико-идеологическую мишуру, то в качестве исторического фильма он обещался быть интересным. Однако пока что судьба ленты остается неизвестной…

Токсичные знакомства

Среди связей и знакомств Андрея Ермака есть и такие, которые являются куда более компрометирующими (или как говорят сейчас – токсичными), чем "российский след". Целый клубок таких связей находится в известном киевлянам злачном месте под названием "Санахант". Формально это просто дорогой бутик брендовой одежды плюс небольшой ресторан, хотя с виду так и не скажешь – удивляет полное отсутствие какой-либо кричащей рекламы. Что совершенно логично, поскольку сие заведение предназначено для самых богатых и влиятельных людей столицы, которые приходят туда не только чтобы купить новый пиджак с карманами или попить кофе. По сути, он давно является эдаким элитным салоном. Именно там, по словам бывшего главы ОПУ Андрея Богдана, его бывший босс Андрей Ермак встречается с бывшим президентом Петром Порошенко. Являющимся, напомним, главным официальным политическим противником Владимира Зеленского.

"Санахант" - элитный салон мадам Хант Фото из открытых источников

Но Ермак вовсе не один из клиентов "Санахант", а его бывший вице-президент. По меньшей мере, если верить отзывам бывших работников этого заведения, писавших много лет назад следующее: "вице-президент-психопат Ермак А.Б. который всеми манипулирует и не орет на Вас только в первый месяц работы, вне зависимости от подразделения". Сам Ермак свою работу в "Санахант" не подтверждал, по его словам, он лишь оказывал заведению юридические услуги. Однако зачем бывшим работникам "Санахант" было бы сочинять в 2014 году неправду о никому неизвестном тогда Андрее Ермаке?

Очевидно, что Ермак дистанцируется от "Санахант" не только по причине регулярных контрабандных скандалов, в которых погрязло это злачное заведение, и об этом ему напоминают до сих пор. Самой токсичной связью Ермака в "Санахант" является его владелица Оксана Хант (отсюда и его название), ранее известная как Оксана Мороз, за свой очень специфический и рисковый образ жизни получившая от журналистов прозвище "Самка богомола". Начинавшая еще в УССР с заработка валюты, совмещая это с работой на КГБ, затем ставшей супругой киевского "авторитета" Джибы Гарика Малик-Заде, являвшегося дядей еще одного "авторитета" Виктора Авдышева.

Оксана Мороз-Хант Фото из открытых источников

Сменив несколько убиенных или севших в тюрьму мужей и любовников, Оксана Мороз завела полезные светские связи (начав с дочери Леонида Кучмы) и вышла замуж за гражданина США Алекса Ханта. Который ранее был эмигрировавшим киевским евреем Александром Марковичем Охотниковым (по батюшке Табакмахером), отсидевшим в СССР за кражи автопокрышек. От него она получила не только иностранную фамилию, но и сам "Санахант", созданный на деньги мужа, которого она затем банально "кинула" и изгнала с помощью своего старого друга, "убоповского" генерала Бедриковского.

Разумеется, что отношения Ермака и Бедриковского выходили далеко за рамки салонного знакомства. И вот теперь самая интересная ниточка из многочисленных "санахантовских" связей Ермака. У давно погрязшего в коррупции Бедриковского был подопечный "авторитет" Борис Савлохов (умер в тюрьме в 2004), с которым они со временем сблизились настолько, что даже завели некоторый общий бизнес. А вот у Савлохова, являвшимся не только лидером ОПГ, но и известным тренером, был такой воспитанник и протеже, как Эльбрус Тедеев - земляк и соплеменник Савлохова (они оба из Северной Осетии), ставший затем чемпионом и народным депутатом от "Партии регионов". И так уж получилось, что помощником нардепа Тедеева на протяжении нескольких созывов был Андрей Ермак! Конечно же, всякую связь с Тедеевым через "Санахант" и Бедриковского Ермак отрицает, утверждая, что просто его семья всегда любила спорт.

Эльбрус Тедеев (крайний слева) и Борис Савлохов (впереди справа) Фото из открытых источников

Но эта ниточка тянется еще дальше. Как известно, Андрей Ермак является давним другом и кумом Николая Тищенко, их дружный дуэт называют одним из самых мощных центров влияния в команде Зеленского. Сегодня Тищенко известен лишь как киевский ресторатор, но вот его прошлое было не столь невинным. Журналисты называли Тищенко активным членом ОПГ братьев Савлоховых, носившим прозвище "Коля Оболонский", эту информацию подтверждал и Гео Лерос. Возникает вопрос: а не слишком ли много у Ермака друзей, связанных с покойным "авторитетом"?!

Скандальный брат

Проведенные в Афганистане три года, похоже, наложили отпечаток на характер Дениса Ермака – его всю жизнь больше интересовали авантюры и приключения, а не рутинная работа. Но к счастью, у него есть серьезный старший брат. После окончания Киевского экономического университета имени Гетьмана, Денис Ермак в основном работал в фирмах Андрея Ермака – как директор и соучредитель. А вот в 2014-м ему захотелось "развеяться", и вместе со своими друзьями по Евромайдану он отправился на Донбасс.

Пойди он добровольцем в военкомат или запишись в ряды одного из добробатов, это было бы понятно. Но Денис Ермак, как и немало других состоятельных скучающих украинцев, подался в вольные стрелки. Или, как тогда говорили, "на сафари". Например, одним из них был Вячеслав Константиновский, еще один киевский ресторатор с криминальным прошлым – тот самый, который якобы "продал Роллс-Ройс и пошел на фронт". На самом деле Константиновский тогда собрал группу друзей и собственных "шестерок", с которыми увлекательно провел около месяца в зоне АТО по собственному выбору, после чего вернулся в Киев участвовать в выборах. При этом группа Константиновского якобы была причислена к каким-то структурам СБУ.

Денис Ермак задержался в АТО надолго, но свободно переходил из одного района в другой, по собственному усмотрению. Сначала он "тусил" в Счастье с батальоном "Айдар", где был членом снайперской группы. Затем перебрался в Пески, к Донецкому аэропорту – там вместе с Сергеем Шумским (один из фигурантов "пленок Ермака") он входил в состав еще одной группы вольных стрелков, которые утверждали, что выполняют какие-то задания СБУ. Правда ли это? Учитывая тот чудовищный бардак, которые тогда творился в силовых структурах Украины, "приватизированных" вождями Майдана, возможно всё!

Богдан Коваль (слева) и Денис Ермак, на фоне Луганской ТЭС (г Счастья) Фото из открытых источников

Достоверно известно, что однажды Дениса Ермака накрыло взрывом, он получил небольшую контузию и травму глаз. И хотя Денис Ермак не бедный человек, имеющий еще более не бедного брата, ему собирали деньги на операцию. И еще один интересный случай: спецпредставитель США Уильям Тейлор рассказывал, что во время его встречи с Андреем Ермаком в сентябре 2019 года, на которой также присутствовали Курт Волкер и Игорь Новиков (советник Зеленского), где американцы просили не трогать Порошенко, Ермак и Новиков показали им фото своих раненых в АТО родственников и заявили, что в этом виноват бывший президент.

"У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко", - сказал Тейлор. Но ведь ни Порошенко, ни кто-то другой не посылал в АТО Дениса Ермака, который сам периодически мотался туда "воевать наездами". Так что это был за спектакль?

В 2016-м году Денис Ермак охладел к войне и занялся грузовым бизнесом. Сначала он открыл собственную фирму "Кий-Восток", а затем устроился в руководство компании "КТЛ-Украина". Последняя работает в Одессе и была фигурантом громкого скандала вокруг попытки "отжима" Денисом Ермаком причалов крупнейшего частного порта Украины "ТИС". Скандал был настолько резонансным, что "КТЛ-Украина" поспешила откреститься от Дениса Ермака. Впрочем, порт "ТИС", принадлежащий семье Ставницеров, и сам начинался с "недорого приватизированного" госпредприятия "Лиман".

Незаменимый

Знакомство Андрея Ермака с "Кварталом-95" состоялось в 2011 году на телеканале "Интер". Оказывавший услуги по защите интеллектуальной собственности Ермак сошелся с продюсером шоу Борисом Шефиром, а через него подружился с Зеленским. После ухода "Квартала" на телеканал "1+1" их отношения продолжилась, но были в основном приятельскими, на уровне периодических посиделок. Поэтому, придя в избирательный штаб Зеленского в конце 2018-го, Андрей Ермак был лишь одним из очень многих искателей удачи. Украинцы до сих пор не могут толком понять, за какие заслуги Ермаку удалось заполучить должность первого заместителя главы ОПУ, а затем и возглавить его, выжив Андрея Богдана?

Возможно, ответ кроется в системе "теневых штабов", используемой на выборах командой Зеленского. Так, если официальный избирательный штаб в столице и области курировал Александр Ткаченко, то "теневой" - Андрей Ермак, с помощью своего кума Николая Тищенко. Их большие связи в коррупционном, криминальном и вообще теневом мире столицы были для этого незаменимы!

Как минимум, они сорвали использование такого же теневого ресурса командой Порошенко. При этом Ермаку наверняка пришлось долго убеждать некоторых своих старых знакомых - ведь тот же генерал Бедриковский играл на стороне прежней власти, будучи участником коррупционных схем самого высокого уровня. Обязательно нужно учитывать и тогдашний политический нейтралитет Виталия Кличко, "достучаться" до которого можно было только через его ближайшего друга Артура Палатного - и тут Тищенко был просто незаменим, а вместе с ним незаменимым был и Андрей Ермак. Кстати возникший конфликт интересов в битве за контроль над Киевом между группами Богдана-Ткаченко-Дубинского и Ермака-Тищенко разрешился в пользу последних.

Есть еще один нюанс, который также может многое объяснить. Как человек, обеспечивающий Зеленскому поддержку в Киеве, Ермак ориентируется на интересы и взгляды столичных избирателей – которые заметно контрастируют с интересами электората юго-востока Украины. Возможно, это и стало причиной коррекции политического курса Зеленского в сторону "ценностей Майдана", вступления в НАТО и риторики "украино-российской войны".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга, 12 февраля 2020 года president.gov.ua

Политика провалов

Уже после выборов, получив своё назначение, Андрей Ермак предложил себя в качестве "международного переговорщика". Сначала с Россией, где у его семьи есть старые многолетние связи с выходом на окружение Путина. Затем, застолбив за собою внешнеполитическое направление в ОПУ, Ермак начал диалог с Вашингтоном. Однако очень неудачный, потому что его итогом стала сначала потеря поддержки Зеленского Дональдом Трампом, а затем резко охладевший интерес к Украине нового президента Джо Байдена. Ермаку приходится очень сильно изгаляться и фантазировать, чтобы представить всё это Зеленскому как очередные "перемоги".

В конце концов, Ермак фактически провалил переговорный процесс и с Россией, поскольку прямой диалог между Киевом и Москвой так и не начался, а "минский процесс" снова безнадежно забуксовал. Возможно, он слишком резко сдал назад после того, как введенный в ТКГ Витольд Фокин, дедушка его подружки Марии Фокиной своими высказываниями вызвал истерику у национал-патриотов. И это не единственные провалы Ермака, которые в итоге стоили Зеленскому его рейтинга!

Опубликованные Гео Леросом "пленки Ермака" инициировали первый громкий коррупционный скандал в ближайшем окружении президента, серьезно ударивший по его репутации. Ведь до этого избиратели прощали Зеленскому просчеты и ошибки, но по-прежнему видели в нем честного Василия Голобородько, борющегося с коррупционерами. Публикация этих пленок, а что еще хуже, реакция на них Зеленского, вставшего на защиту Ермака, срезала эту веру на корню.

Еще одним крупным провалом, ответственность за который возлагают на главу ОПУ, это сорвавшаяся операция по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Сама по себе она не имела какого-то стратегического значения, поскольку это был бы просто арест еще нескольких участников военных действий на Донбассе "с той стороны". Однако украинские политики "патриотического" толка и СМИ придали ей излишнее значение, раздув до невероятных масштабов, словно от этой операции зависела судьба всей Украины. И её провал, помимо прочего, расценили как предательство в самых высших эшелонах власти – при этом Андрей Ермак как человек со связями в России, был назван главным виновным.

Насколько объективными были обвинения, никто не разбирался – на это в современной Украине время не тратят. Но репутацию Ермака это подмочило еще сильнее, чем коррупционные "пленки". А когда его вновь начал защищать Зеленский, то многие решили, что это "доказательство" причастности президента к этой "зраде".

Таким образом, с каждым новым провалом и скандалом, Андрей Ермак становится все более "токсичным" для Владимира Зеленского, поскольку на президента ложится вся ответственность за просчеты главы его Офиса. Но вместо того, чтобы поскорее избавиться от него, Зеленский каждый раз оправдывает и отстаивает Ермака. И с каждым днем становится все более безвольной марионеткой в его руках. Но вот вопрос: а кто стоит за самим Ермаком?

Сергей Шилов