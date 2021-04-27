Анатолий Шарий: Епифаний занимается разжиганием ненависти в украинском обществе

Анатолий Шарий Фото из открытых источников

Фрагмент блога Анатолия Шария, в котором он разбирает интервью митрополита ПЦУ Епифания

Я решил посмотреть предводителя ПЦУ Епифания. Давно его не было видно. За то время, пока его не было видно, он успел располнеть. Хорошо, что в добром здравии пребывает.

Сразу начал с хорошего: про агрессора, про наших западных партнеров, про то, что агрессор отступил.

Когда говорят, что надо объединяться, когда говорят, что Украина единая – послушайте Епифания, это прям способствует объединению. "Единение" сразу чувствую с Епифанием. Абсурд.

Но на самом деле заведут дело за разжигание на Шария. На блогеров, которые критикуют власть, а на Епифания никому же в голову не придет за разжигание что-то там заводить. Хотя это типичное разжигание.

Я тоже до сих пор называю и буду называть эту войну гражданской войной. Но я какой-то не такой, получается, раз так говорю. А вот Епифаний – другое дело.

Я вот что подумал, а куда это Епифаний ездит? Ни одного раза не видел, чтобы он ездил и с мирными жителями общался, как они живут. А он все про капелланов, про военных. А что, кроме военных на Донбассе людей нет?

А как с захватом, как с отжимом храмов? В интернете массово пишут, как нападают, как избивают, как бьют, истово верующие люди нападают и отжимают эти самые храмы. Как голосуют за переходы, приезжая из других сел. Приезжают автобусом и голосуют, что мы хотим перейти. Прихожане говорят: а кто вы такие? А они отвечают: а в законе не написано, что мы должны быть кто-то такие. Прихожане же не отмечаются в приходе, но все местные знают, что это чужие заехали. Это отжим храмов, а с отжимом храмов все нормально идет, по плану.

Отжим также идет путем мутной перерегистрации. Потому что, если по-честному, то вы можете озвучить: мы здесь начали процесс перерегистрации. Нет. Нельзя озвучивать. А вот когда перерегистрируем, тогда поздно метаться.

Я уже как-то начал забывать про Томос, позабылась уже эта суперпобеда. Вот Епифаний напоминает, что, оказывается, все православные церкви принадлежат ему и его "подразделению". Т. е. отжимы будут продолжаться.

Владимир Александрович Зеленский уже четко определился со своим вектором и поэтому приглашает Варфоломея. И, конечно же, волнуются люди, что опять начнутся отжимы. Будет благословение на отжим храмов.

Анатолий Шарий