Американскому истеблишменту прямо вкладывают в уши, что Зеленский - "карманный президент" и кукла в руках Коломойского

Вместо реальной борьбы с влиянием олигархов на политику Зеленский играет роль послушного исполнителя команд олигарха Коломойского в ослаблении его конкурентов РИА Новости

Оригинал - в Telegram-канале "Легитимный".

Выход в США книги о Коломойском, где его прямо называют родителем украинского президента и тенью Владимира Зеленского, стал болезненным сигналом для ОП.

Теперь окончательно понятно, что коллективный запад отказывается верить в деолигархизацию от Зеленского, усматривая в этом банальный сценарий Коломойского.

Более того американскому истеблишменту прямо вкладывают в уши, что Зеленский – "карманный президент" и кукла в руках искусного махинатора, автора "величайшей схемы по отмыванию денег в США".

Связка Зеленский-Коломойский встречается в книге более 50 раз. Их отношениям посвящена целая глава, где ключевая претензия – молодой украинский президент как минимум укрывает олигарха от правосудия, а как максимум – содействует становлению его в статусе "суперолигарха".

Сигнал из-за океана поступил как раз в период демонстративного сближения Зеленского с Коломойским. Когда власть массово мигрировала в эфир 1+1 и готовится отдать олигарху в собственность государственную "Укрнафту" и половину газового запаса в подземных хранилищах.

Газовая сделка Зеленского-Коломойского, намеченная на 30 ноября, может превзойти всех Свинарчуков и Курченков вместе взятых.