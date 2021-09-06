Американо-российские отношения: Взгляды выдающегося геополитика Томаса Грэма

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден, 16 июня 2021 год, Женева Denis Balibouse / EPA / ТАСС

По словам американского политолога Томаса Грэм, США утратили роль мирового гегемона, и должны считаться с интересами России.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Томас Грэм (США) по праву считается одним из лучших экспертов по России и американо-российским отношениям. В настоящее время Грэм является управляющим директором в, пожалуй, самой престижной консалтинговой компании Kissinger Associates Inc.

Ранее Т. Грэм работал директором по России в Совете национальной безопасности и был специальным помощником президента Джорджа Буша-младшего по вопросам политики в отношении России. В 80-е – 90-е годы он работал в американском посольстве в Москве. Хорошо говорит по-русски.

Т. Грэм, как, впрочем, и его знаменитый босс Г. Киссинджер, является представителем так называемой школы реалистов в американской внешней политике.

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Интересно ознакомиться, в чем суть взглядов Т. Грэма на американо-российские отношения.

Вкратце они сводятся к следующему:

Россия никогда не будет демократией. Это надо признать как неизбежную данность, смириться с этим и не пытаться навязывать России демократические принципы. Это не будет иметь успеха, а только приведет к ухудшению отношений. В длительной перспективе Россия останется глобальным игроком, интересы которого США придется учитывать в своей политике. Долговременная сила России основывается на обширной территории, больших запасах полезных ископаемых, высокоразвитой науке и огромном ядерном арсенале. Причиной плохих американо-российских отношений является не Путин, а сама Россия. Уход Путина ничего не изменит в американо-российских отношениях. Санкции против России не являются эффективным средством решения проблем. Они не смогут изменить политику России. Санкции – это не политика, а банкротство предыдущей политики. США не смогут изолировать Россию, потому что на это никогда не согласятся Китай и Индия. США надо признать интересы России и научиться искать с ней компромиссы. США не должны сильно обвинять Россию во вмешательстве в избирательный процесс в США, т.к. США сами вмешиваются в аналогичные процессы в других странах.

Интересна точка зрения Грэма на украинский вопрос. США должны настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины, однако быть готовым дать гарантии России не вступления Украины в НАТО.

В качестве своего комментария хочу добавить, что Т. Грэм, Г. Киссинджер, недавно ушедший из жизни Бжезинский и другие являются геополитиками, которые уже признают тот факт, что США утеряли глобальной лидерство, и внешнюю политику необходимо скорректировать в соответствии с этим.

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Мировой опыт, однако, свидетельствует, что ни один гегемон не может отказаться от своей доминирующей политики, до тех пор пока не потерпит унизительного военного поражения, которое и зафиксирует новый статус-кво.

Многие считают, что таким событием уже является позорный проигрыш США в Афганистане. Однако в Афганистане США потерпели скорее политическое поражение, чем военное. А вот предстоящее военное поражение США в противостоянии с Китаем за Тайвань, безусловно, окончательно поставит крест на глобальных притязаниях США.

Андрей Головачев