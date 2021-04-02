Алкоголь, наркотики и коррупция: Сколько сын Байдена пропил украинских денег

Джо Байден со своим сыном Хантером Фото из открытых источников

Сын президента США Хантер Байден признался в мемуарах, что "заработанные" им в Украине миллионы он спустил на алкоголь и наркотики.

Об этом пишет Страна.ua.

В США обсуждают мемуары сына президента Джо Байдена, Хантера Байдена, в которых он среди прочего вспоминает о своей скандальной работе в Украине в Burisma с зарплатой 50 тысяч долларов в месяц, и алкогольно-наркотической зависимости.

Перед назначенной на 6 апреля презентацией Washington Post опубликовала отрывки из книги под своеобразным (учитывая откровения) названием "Прекрасные дела".

Дело о "коррупции Байденов" в Украине держало в напряжении всю президентскую кампанию и чуть не стоило Джо Байдену избрания - его обвиняли в том, что, будучи вице-президентом, он пристроил на хлебную должность в украинской нефтегазовой компании сына, ничего не смыслящего в энергетике, а затем требовал уволить генпрокурора Шокина, расследовавшего дело Burisma.

И если перед выборами демократические СМИ вычищали всю сомнительную информацию о Хантере Байдене, теперь внезапно вышла его исповедь.

"Страна" рассказывает, о чем мемуары Байдена-младшего и зачем он их опубликовал именно сейчас.

Фамилия стала верительной грамотой

Основная часть книги посвящена личным неурядицам Хантера, но он отстаивает и свою деловую карьеру, сильно подмоченную во время президентской кампании отца.

Байден-младший признаёт, что политическое влияние папы ему помогало, но утверждает, что ни он, ни отец ничего противозаконного не сделали, - особенно в том, что касается фирмы Burisma.

Новости по теме: Хохот в Кремле: Байден не в себе и неадекватен

Это заявление противоречит заключению Сенатского комитета, который осенью минувшего года выяснил, что Байден, будучи вице-президентом, встречался с советником (читай - лоббистом) совета директоров Burisma – Пожарским. Эта встреча была организована по настоянию Хантера Байдена, и от нее зависел размер его зарплаты. Информация об этом всплыла перед выборами из оставленного в ремонте ноутбука сына Байдена, где также хранилось порно и видео с нарковечеринок с его участием (у Байдена тогда ее не опровергли и не подтвердили).

Хантер Байден числился в топ-менеджерах Burisma пять лет, с 2014 по 2019 годы, в общей сложности получив там 4 миллиона долларов. Которые, по его собственному признанию в мемуарах, прокутил, спустив на алкоголь, наркотики и женщин.

"Нет никаких сомнений в том, что моя фамилия послужила своего рода верительной грамотой, - рассказывает он в книге, как его позвали в совет директоров Burisma. - И так было всегда - как вы думаете, если бы кто-нибудь из детей Трампа отправился искать работу вне отцовской организации, неужели их фамилию не взяли бы в расчёт? Я всегда старался работать усерднее, чтобы мои достижения говорили сами за себя".

Кстати, Трамп тоже высказался на тему непотизма и "кумовства", уверяя, что его детей нельзя уличить в чем-то подобном.

"Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья. Вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари. Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер делает? На мой взгляд, это преступная группа", - заявлял накануне выборов Трамп на выступлении перед сторонниками в штате Джорджия.

Новости по теме: Безумная авантюра США в Индо-Тихоокеанском регионе

Сын Байдена в мемуарах, однако, неоднократно пытается оправдаться по своей работе в Украине.

"Я не делал ничего неэтичного и никогда ни в каких проступках не обвинялся. В сложившейся ситуации я полагаю, что не имеет никакого значения, занял бы я то место или нет. На меня в любом случае посыпались бы нападки", - написал он.

При этом о продолжающемся расследовании его налоговых дел в Министерстве юстиции Байден предпочёл не упоминать. По сообщениям осведомлённых источников, в настоящее время федеральные прокуроры выясняют, скрывал ли он свои доходы из Китая.



Хантер Байден также пишет, что, если бы ему снова представился выбор, он бы не вошёл в совет директоров украинской газовой компании.

Шампанское в 8 лет, роман с вдовой брата, мотели по 59$

В книге сын президента много откровенничает о своем увлечении алкоголем и наркотиками, которое, оправдывается он, пришло из-за потери близких.

Байден вспоминает, что впервые выпил, когда ему было 8 лет (бокал шампанского на вечеринке в день выборов с участием отца), а свою зависимость от пагубных пристрастий связал с гибелью матери и сестры в автокатастрофе, когда он был ещё ребенком, а затем смертью брата.

Он подробно описывает распад первого брака и неудавшиеся отношения, завязавшиеся с вдовой брата. Пишет, что они начались как "узы общих тягот", а развалились, потому что из-за пьянства и наркотиков его никогда не было дома. Байден считает, что вторая жена Мелисса Коэн помогла ему разорвать порочный круг реабилитации и рецидива.

"В последние пять лет я потерял брак длиной в двадцать лет, к моей голове приставляли пистолеты, и я с концами пропадал в придорожных мотелях за $59 за ночь, пугая мою семью больше, чем самого себя", - описывает Байден-младший события, происходившие с момента смерти его брата от рака в 2015 году.

Белый дом комментировать книгу отказался, сославшись на заявление президента и первой леди Джилл Байден в начале февраля, когда было объявлено о выпуске книги.



"Мы восхищаемся силой и смелостью нашего сына Хантера, который рассказал о своей зависимости, не таясь, чтобы другие узнали себя в его мытарствах и обрели надежду", - говорится в заявлении.

Почему, отрицая коррупцию, не хочет снова в Burisma?

В экспертной среде в США мнения о мемуарах сына Байдена разделились. Одни называют это "явкой с повинной" и попыткой вызвать сочувствие, другие - более прозаично считают выход исповеди желанием заработать, а ее выход могли придержать на "после выборов", чтобы не навредить избранию Джо Байдена.

"Если речь идет не о прощении или сочувствии, Хантер Байден выпустил эти мемуары просто, чтобы высказать свою позицию", - пишет Рон Элвинг, журналист близкого к демократам NPR.

"Это некое откровение "блудного сына", которое, очевидно, с одной стороны, призвано вызвать эмпатию у читателей, а с другой - некая "объяснительная записка" по обвинениям против Хантера Байдена, которые прозвучали во время избирательной кампании его отца. И нужно помнить, что против него продолжаются расследования налоговых дел. Похоже на некую попытку оправдаться и отвести подозрения от отца, некий предохранитель по использованию "дела Burisma" в будущем. При этом остаются противоречия - совершенно непонятно, как Хантер может отрицать какие-либо правонарушения в Украине и в то же время заявлять, что не занял бы эту позицию, если бы ему снова предоставилась такая возможность. Почему снова не работать в этой компании, если в этом не было ничего противозаконного? Другой вопрос - насколько велика фигура Хантера Байдена, чтобы заслужить на издание мемуаров. Он не Болтон, не Барак Обама. Несмотря на это, из-за скандальности книги ожидается, что она может стать бестселлером (как некоторые шутят, ее раскупят в США, Китае и Украине, где его подозревают в коррупции), а Хантер неплохо заработает", - сказала "Стране" американский блогер и журналистка Гейб Комински.

Александра Харченко