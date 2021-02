Алексей Фазекош: Владимир Александрович, вы сердитесь, значит, вы не правы

Оригинал размещен на сайте Pershij.com.ua.

Владимир Александрович, вы сердитесь, значит, вы не правы.

Примерно так можно переиначить известный афоризм древнего греческого писателя Лукиана:"Юпитер, ты сердишься, следовательно, ты не прав".

Если сегодня просматривать информационное интернет-пространство, то увидим что тема "закрытия" телеканалов Медведчука " стала топовой в информационном пространстве Украины. Реакция на это событие диаметрально противоположны от, например:

"Я не голосовал за Зеленского, но сегодня он сделал, по моему мнению, правильный шаг. В стране в которой идет война должны действовать законы военного времени. Пусть они будут жестки иногда несправедливы, по мнению населения, но они крайне необходимы " к

"Мой папа очень любил смотреть телеканалы "112", "NewsOne". Он говорил, что на этих каналах выступали политики с противоположными позициями, высказывали свои мнения, не в унисон какому-то "дирижеру", а так, как они думали"

Так где правда? А правда, по моему мнению, мнение юриста – в соблюдении закона, несмотря ни на что. А с этим в нашем государстве, со времени объявления независимости, проблема. В Украине уже на протяжении почти 30 лет действует принцип политической целесообразности.

Если посмотреть Конституцию Украины, то там мы увидим почти 70 изменений и дополнений. Для сравнения, с 1789 года, когда начала действовать Конституция США, в нее было внесено всего 27 поправок, последняя была сделана в 1992 году. И это при том, что Соединенным Штатам Америки уже 230 лет, а Украине – 30.

Каждый президент Украины, независимо от политических взглядов, старается подстроить Конституцию под себя. Страну лихорадит от правовой неопределенности. В Европе на Украину смотрят как на страну "третьего сорта", которую вынуждены терпеть через российскую угрозу. Мало кто из Европы, из США, Японии рискует инвестировать в украинскую экономику из-за отсутствия в государстве стабильной правой политики, если то что делается у нас, можно назвать правовой политикой. Это нечто совсем другое.

Наблюдая за хаотичными и не прогнозируемыми действиями нынешнего президента Украины – создается впечатление, что Владимир Зеленский пытается копировать действия Владимира Путина. Я почему бы не стать диктатором Украины? Это же так удобно: не надо слушать оппозицию, другое мнение, а можно делать то что захочу и мне за это ничего не будет. За всю историю человечества диктаторов было много, но ни один из них не создал стабильную и успешную страну и все они кончали одинаково.

Сегодня информационное пространство Украины заполнено различными примитивными идеологическими штампами: "русины – сепаратисты", "Венгрия хочет вернуть себе Закарпатье – так помогает своим соплеменникам", "языком общения в Украине должен быть только украинский язык", "Украина – это государство одной титульной нации" и тому подобное.

Может ли русин любить Украину, как государство, в котором его называют сепаратистом и рукой "русского мира"? Ведь русины много не хотят. Хотят, чтобы их признавали не субэтносом украинской нации, а отдельной национальностью. Хотят, чтобы уважали их культуру, историю и язык, как это делается во всем цивилизованном мире.

Будут ли считать венгры себя гражданами Украины, если они, как коренные жители края, в селе разных исторических обстоятельств, живут на территории Украины, которая не хочет, чтобы они развивали свою культуру, язык и в школе учились на своем родном языке. И это при том, что Венгрия, пожалуй, единственная страна из Евросоюза, которая оказывает Украине довольно значительную гуманитарную и экономическую помощь.

В каждой цивилизованной стране есть государственный язык, язык, на котором общаются в государственных учреждениях, в армии, полиции, судах, прокуратуре и тому подобное, язык межнационального общения. Такой в Украине является украинский литературный язык. Это в подавляющем большинстве граждан Украины не вызывает возражения. Но государство забывает то, что каждый третий гражданин Украины не является этническим украинцем и украинский язык не является их родным языком, забывает то что в цивилизованной стране не должно быть дискриминации по национальному и языковому признаку. Об этом я уже писал в своей статье "Сон разума порождает чудовищ", – Франсиско-Хосе де Гойя" и повторятись не буду, только процитирую ст. 23 Конституции Украины: "Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности" и ст. 24 "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам."

Сегодня правовой нигилизм в угоду политической целесообразности, продолжает править в государстве.

С моей точки зрения, как юриста, закрытие трех телеканалов-это грубое нарушение Конституции Украины (ст. 34): "Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом – по своему выбору.

Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия."

Закон, который ограничивает эти права-это Закон Украины "о санкциях", в котором четко прописано (ст. 1, п. 2): "санкции могут применяться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу, юридическому лицу, которое находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность."

Как видим, что в данной статье Закона четко прописано против кого должны быть применены санкции. Подпадают ли названные телеканалы под действием данной статьи? Видим, что нет. Тогда почему против них ввели санкции?

Я убежден, что правовых оснований для этого нет и в суде владельцы телеканалов отстоят свое право на предпринимательскую и журналистскую деятельность, как юридический субъект Украины, который не нарушал украинского законодательства.

Относительно политических мотивов закрытия телеканалов, то здесь стоит подметить несколько моментов:

1. Телеканалы закрыли, поэтому они являются антиукраинскими поддерживают агрессию России против Украины.

Ни в решении СНБО, ни в Указе Президента не приведено ни одного доказательства в подтверждение данного тезиса. Как телезритель, я тоже ни разу не увидел и не слышал, чтобы модераторы и гости данных телеканалов высказывали пророссийские мысли. Так были разные взгляды на разрешение конфликта с Россией, но ни слова о поддержке агрессии России.

2. Телеканалы финансируются Россией.

Ни одного доказательства. Какие-то туманные утверждения, что такая информация есть, но она засекречена.

3. На телеканале выступают только симпатики России, пророссийски настроенные политики.

А это уже совсем смешной тезис. Вспомним как активно перед выборами" 112 " и "NewsOne" агитировали за кандидата в президенты Владимира Зеленского. На данных телеканалах выступали деятели почти всех политических сил Украины. Зрители, без цензуры, имели возможность оценить идеологию и политические взгляды представителей украинской элиты. На данных каналах выражали свою политическую точку зрения Савик Шустер, Михаил Саакашвили и многие другие, даже радикально настроенных политиков, таких, как Андрей Билецкий. Неужели это плохо?

Еще один интересный момент. Закрыли каналы и в информационном пространстве уже практически исчезли темы о тарифах, о тотальной "кассацию" мало бизнеса. Все, общественно загнали во внутренние споры и политические противостояния, которые снова начинают разъедать общество.

Так, что более опасно для государства: внутренние конфликты или "рука Кремля", которую уже начали видеть "зеленые" политики в работе оппозиционных каналов? По моему мнению, для власти опасным является объединение общества против, скажем так, не совсем народной власти.

Кое-что о политической и безопасности целесообразности Указа президента. Кажется Владимир Зеленский начинает сердиться а, точнее, терять уверенность в своих действиях. В начале своей президентской карьеры Владимир Александрович, почти присягая, заверил: "Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы". И это было сказано каких-то полтора года назад. Что изменилось? А изменилось очень и очень многое. Человек, который впервые пришел в политику и занял сразу самый высокий государственный пост, почувствовал вкус власти, большой власти. А когда нет иммунитета от" вкуса власти", то хочется большей власти.

А, практически, нет один пункт предвыборной программы не выполнен:

1. Окончание войны с Россией.

Ничего не сделано. Действия России становятся еще агрессивнее. 6 февраля на Донбассе погибли еще 2 наших бойцов, а еще двое ранены.

2. Большие "посадки" коррупционеров.

Никаких "посадок" не наблюдаем. Наоборот, если судить по внешним факторам, Владимир Зеленский стал заложником коррупционеров и олигархов.

3. Привлечение иностранных инвестиций и повышение темпов роста экономики.

Идет резкое сокращение иностранных инвестиций и падение темпов роста экономики.

4. Уменьшение тарифов на энергоносители.

Резкий рост тарифов и "тарифные войны" с народом.

Этот перечень можно продолжить. Но, я думаю, что читатель понял безвыходную ситуацию для Зеленского и непрофессиональной "зеленой" команды. Лихорадочно ищется выход и находится в вид "руки Кремля", а точнее, оппозиционных телеканалов "112", "NewsOne" и "ZIK": все беды в Украине от этих каналов.

Имеют ли санкции Зеленского какую-то эффективность? Думаю, что нет. Можно прогнозировать, что рейтинг ОПЗЖ будет расти, а "каналы Медведчука" вернутся в эфир. У нас же любят обиженных. Не так ли?

Постскриптум. "Если свобода вообще что-то значит, то это право говорить другим то, чего они не хотят слышать."– Джордж Оруэлл, английский писатель и публицист. Из неопубликованного предисловия к "Скотного двора" "If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear".

Алексей Фазекош

председатель Совета адвокатов Закарпатской области,

кандидат юридических наук