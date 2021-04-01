Академик Пешко - Президенту Зеленскому: В Украине готовится земельная афера, не имеющая аналогов в мире

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Академик и первый вице-президент академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому, в котором указывает на риски и возможности, которые стоят перед Украиной.

Президенту Украины

Зеленскому В.А.

Уважаемый Владимир Александрович!

Обратиться к Вам меня заставила большая тревога за будущее нашего украинского народа, наших с Вами детей и внуков. В результате навязанных Украине заведомо ошибочных вредоносных и даже преступных планов трансформации в агропромышленном секторе Украины, уже через три месяца может произойти необратимая трагедия.

Вам хорошо известно, что в Украине украдено уже почти 10 млн га государственной орной земли. Сделано это, прикрываясь Вашим Указом "О передаче земель государственной собственности в распоряжение объединенных территориальных громад" (ОТГ).

С момента передачи государственных земель (ОТГ), произошли следующие преступные действия со стороны государственных чиновников Украины:

Земли, переданные в ОТГ, были как бы по документам распределены между участниками АТО, но, как оказалось почти во всех областях Украины фигурируют одни и те же фамилии и паспорта одних и тех же атошников. Т. е., по закону Украины граждане Украины имеют право получить 2 га земли только один раз на каждого гражданина Украины, проживающего в Украине не менее последних 10 лет и не более того. Кроме того, что земли были выделены одним и тем же лицам, участникам АТО, афганцам, чернобыльцам и другим лицам, имеющим определенные государственные льготы. Характерно, что сразу после получения по документам выделенной земли, по нотариальным доверенностям эти земли были перепроданы узкому кругу лиц, имеющим прямое или опосредованное отношение к значительному числу украинских олигархов. Причем продажа земли осуществлялась по ценам 300-500 долларов за 1 га, т.е., практически даром. Таким образом, в Украине уже украдено государственной земли от 7-1() млн га из имевшихся на конец 90-х годов в Украине 11,4 млн га земель государственной собственности.

Эти украинские земли еще можно вернуть государству при условии, что Вы перенесете срок введения в действие закона "О продаже орной земли". В противном случае эти земли будут проданы мировым иностранным собственникам – мировым финансовым олигархам по европейским ценам, и Украина потеряет всю свою орную государственную землю, стоимость которой по самым скромным оценкам составляет, порядка 700 млрд долларов – потеряет навсегда.

Т.е., будет совершена афера – кража, не имеющая аналогов в мире за весь 19, 20, 21 век.

Кроме этого, экономике Украины, бюджет которой сегодня составляет каких-то несчастных 38-40 млрд долларов, будет нанесен сокрушительный удар, после чего поднять Украину будет уже НЕВОЗМОЖНО!!!

Я убедительно прошу Вас встретиться со мной для того, чтобы я донес Вам совершенно правдивую объективную информацию, как можно остановить эту надвигающуюся катастрофу и, наоборот, использовать эту государственную землю для молниеносного подъема экономики Украины!

В качестве примера привожу Вам небольшие расчеты: в Украине сейчас добросовестные арендаторы платят арендную плату на руки людям (9 тыс. грн за 1,8 га земли). Если подсчитать эту арендную плату с учетом налогов, которые платятся государству с данной арендной платы, а именно 18% – подоходного налога, 1,5% – военного сбора, 20% – НДС (уже уплаченного с реализации этой сельхозпродукции для уплаты арендной платы арендодателем). Помимо 9 тыс. грн арендной платы, налоги с этой суммы, уплачиваемые государству составляют 3555 грн итого, арендная плата для агропроизводителя составляет 12 555 грн. Поделить это на курс доллара (в среднем 28 грн/долл.) – это 448 долларов за 1,8 га, в среднем. Т.е., это 249-250 долларов за 1 га. Такая арендная плата выплачивается только в Германии – самой богатейшей стране Европы.

Если украинское государство сдаст в аренду земли, имеющиеся в его распоряжении (11 млн га), земли, как бы украденной, но украденной пока только по документам, только украинским арендаторам по такой арендной плате, то мы получим ежегодного чистого дохода 2 млрд 750 млн долларов США. Это то, что Украина может получить от сдачи земли в аренду украинским производителям. В идеале мы можем привлечь в Украину иностранных инвесторов, и я могу быть гарантом выполнения этой программы. При этом, цена арендной платы будет не менее 250 долларов с гектара, а кроме того по договору аренды иностранный арендатор обязан будет инвестировать деньги в развитие орошаемого земледелия на 100% площадей арендуемых земель, а также с условием, что на каждый гектар арендуемой площади иностранный арендатор обязан будет возродить мясное и молочно-товарное производство из расчета: 1 голова крупного рогатого скота на 1 га земли.

Какие колоссальные реальные инвестиции получит Украина в течение первых двух лет от реализации данной программы:

Для построения системы орошения иностранный инвестор вынужден будет вложить не менее 10-12 тыс. долларов на 1 га украинской земли, что в перерасчете на 10 млн га государственной земли составит 100-120 млрд долларов безвозвратных инвестиций, вложенных на украинской земле. При развитии мясного и молочно-товарного животноводства, для создания современных производств такого типа, инвестор обязан будет вложить не менее 30 тыс. долларов на создание условий для выращивания, содержания коров, их доения, сбора, охлаждения и хранения молока для дальнейшей его переработки. Только прямые инвестиции по этой программе составят 30 тыс. долларов на 1корову х 10 млн га = 300 000000000 долларов. Это совершенно реальные цифры.

Таким образом, Украина получит ежегодно от 2,5 млрд долларов до З млрд долларов чистой арендной платы – чистых поступлений в бюджет государства плюс ВВП Украины, только за счет прямых инвестиций увеличится на 420 млрд долларов и достигнет уровня в 540 и выше млрд долларов. Т.е., за два года Украина получит 500%, а может и более, роста ВВП. При этом, Украине абсолютно не нужны никакие кредиты загоняющие нашу страну и народ в кабалу, уничтожающие перспективу украинской государственности.

Нужно помнить, что вхождение в страну суммы, равной 420 и более млрд долларов будет стимулировать инфраструктуру данных агропромышленных объектов что неизбежно вызовет колоссальный спрос на продукцию украинской металлургии, украинского производственного машиностроения, увеличит потребность Украины в электроэнергии, в мощном росте строительной индустрии, а также в росте индустрии глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Т.е., Украина получит производство с высокой добавленной стоимостью. В Украине появится бум производственно-строительных материалов, спрос на машиностроительную продукцию для сельского хозяйства и переработки его продукции, что неизбежно приведет к росту спроса на железорудную продукцию ГОКов, продукцию металлургических и ферросплавных заводов, продукцию гигантов химической промышленности, производящих удобрения для сельского хозяйства.

Рост вышеуказанных производств будет способствовать росту заработной платы, а значит, возврат высококвалифицированных специалистов из-за рубежа в страну. Все это вызовет повышение внутри украинского спроса на товары и услуги, а повышение платежеспособного спроса внутри страны вызовет, соответственно, рост в других отраслях народного хозяйства Украины, как то, легкая промышленность, производство строительных материалов, возрождение сферы услуг и т.д. и т.п.

Все данные процессы будут способствовать увеличению и реальному наполнению бюджета Украины Это позволит государству профинансировать другие приоритетные отрасли экономики: ракетостроение, самолетостроение и современное приборостроение. Но для всех вышеуказанных отраслей необходимо помнить о необходимости параллельного и приоритетного роста электроэнергетики, без которой промышленное производство невозможно. Для решения этой проблемы у меня тоже есть программы.

Украина нуждается в развитии качественной системы здравоохранения не только по прекращению развития COVID-19, но и для развития мощной санитарной противоэпидемиологической службы. Потому что в ближайшее время Украину и другие страны мира ожидают более страшные потрясения, связанные с умышленным распространением различных инфекционных вирусных, а также бактериальных и грибковых заболеваний; не исключены попытки распространения смертельно опасных генетических заболеваний через якобы добровольно принудительную систему вакцинации (об этой опасности также следует помнить).

Вместе с рецептами решения экономических и социальных проблем у меня есть рецепты решения политических болевых точек нашей страны. Это касается Донбасса и других неподконтрольных территорий Украины. Данные вопросы являются конфиденциальными и я их смогу озвучить на закрытых встречах тет-а-тет.

Р.С. хочу донести до Вашего внимания информацию о том, что в Украине имеется еще ряд проблем, которые люди, окружающие Вас, просто не видят или не понимают. Это те проблемы, которые могут привести к потере 20-30% бюджета страны, если они не будут устранены быстро и эффективно. Я знаю как и могу помочь решить эти проблемы.

С глубоким уважением и надеждой на взаимопонимание, надеждой на совместное решение глобальных проблем Украины искренне Ваш друг, академик и первый вице-президент академии экономических наук Украины

Анатолий Пешко