Ахметов неоднократно вел переговоры с Сурковым в Москве

Ринат Ахметов Фото из открытых источников

Оригинал размещен на сайте "Народный Корреспондент".

Олигарх Ринат Ахметов неоднократно посещал Россию после начала конфликта на Донбассе, ведя переговоры с Администрацией президента (АП) РФ. Однако, несмотря на это, ни записные "патриоты", ни власть не обвиняют его в предательстве. Ему не угрожает арест активов или санкции из-за близости к Зе-команде.

После Майдана и, Ахметов некоторое время пытался использовать начавшееся на Донбассе восстание, когда в апреле 2014 г. были провозглашены ДНР и ЛНР, в свою пользу как элемент торга с Киевом. Фактически он стремился закрепить регион в качестве своей вотчины, чтобы его схемы по обогащению за счет существующих там промышленных мощностей оставались в неприкосновенности. Он пытался подкупить лидеров восставших, чтобы они сдались Киеву, но безуспешно. И хотя после 25 мая в Донецке Ахметов не появлялся, олигарх долгое время сохранял свое влияние, удерживая контроль над действующими предприятиями, которые платили налоги в украинский бюджет. Такое положение продолжалось до 2017 г., когда в ответ на экономическую блокаду со стороны Киева власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, ориентируя их на российский рынок.

Ахметов вел двойную игру: с одной стороны позиционировал себя как "партриот", сторонник "единой Украины", с другой - пытался достичь неких договоренностей с Кремлем. Очевидно, он защищал свои бизнес-интересы на Донбассе и в Крыму.

"Наш источник в ОП рассказал, что после начала конфликта на Востоке Украины в Россию активно летал не только Медведчук. У Офиса президента есть запись звонков Рината Ахметова, который договаривался о встречах с приемной куратора украинского направления в Кремле Владислава Суркова", - утверждает ТГ-канал "Резидент".

По сообщению телеграм-канала "Легитимный", встречи Ахметова и Суркова проходили не менее 10 раз, но в Москву ездил не только донецкий олигарх.

"Ринат Ахметов больше десяти раз встречался лично с Владиславом Сурковым и решал вопросы по бизнесу на Донбассе и в Крыму. Список украинских олигархов решавшим свой "шкурный" вопрос с АП России очень большой, а сливать информацию умеют не только украинские спецслужбы, что станет настоящим сюрпризом для многих в Украине, - пишут авторы канала.

Сейчас власть всячески порицает лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, рассказывая, что он якобы совершил госизмену, общаясь с Кремлем. Однако есть важный нюанс - Медведчук имел на это официальный мандат Банковой, выступая посредником между Киевом и Москвой. А вот Ахметов ничем подобным похвастаться не может, поэтому при желании он может попасть в цепкие объятия украинских правоохранителей. Выручает Ахметова тот факт, что он является придворным олигархом Зе-команды - это дает неприкосновенность от любых посягательств силовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис президента и Ахметов давно плодотворно сотрудничают в ущерб интересам украинских граждан. Так, донецкий бизнесмен намерен спонсировать ряд политических проектов, чтобы дробить электоральное поле юго-востока страны в интересах Банковой, поскольку та не желает там появления серьёзных оппозиционных сил. В ответ он получает свои преференции в виде укрепления монополии в энергетическом секторе - власть убирала конкурентов для его корпорации ДТЭК путём наложения запрета на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.