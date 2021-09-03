Адвокат: Все экспертизы по делу Медведчука проведены с нарушениями, а значит, не могут быть доказательствами

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Комментарий адвоката Евгения Скидана во время судебного заседания по делу Виктора Медведчука

По результатам НСРД в деле проведено очень много экспертиз. Но каким образом они были проведены? Во-первых, в каком учреждении они были? В учреждении, которое формировало и фальсифицировало доказательства в нашем уголовном производстве. То есть в СБУ, а именно Институте специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

Службой безопасности Украины по постановлениям следователей СБУ было сначала проведено 4 экспертизы: это почерковедческая экспертиза, фоноскопическая экспертиза и две семантико-текстуальные экспертизы, одна из которых была комплексной. Условия до назначения этих экспертиз прокуроры на ознакомление суду не предоставили, но они предоставлялись на ознакомление стороне защиты. Экспертизы проводились непонятным образом, по результатам НСРД, которые проводились вообще раньше, чем было зарегистрировано уголовное производство.

Что мы имеем? Мы имеем 4 постановления: первое - о проведении фоноскопической экспертизы 9 апреля и три постановления от 2 апреля, которые подписывал следователь СБУ Боровский. Следователь по особо важным делам 4-го отдела 1-го управления досудебного расследования ГСУ Украины, майор юстиции Боровский, рассмотрев материалы досудебных расследований, внес в ЕРДР под № 42021000000000605 задачу, с которой были объединены материалы досудебного расследования - 92 производства, ей был присвоен номер, который мы сейчас рассматриваем по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 438, частью 1, статьи 111. Итак, главным следственным управлением СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства № 42021000000000605 от 22.03.2021. В ходе досудебного расследования в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Украины порядке получены рассекреченные материалы по результатам проведения негласных следственных действий в вышеуказанном производстве. В частности, проведены негласные следственные розыскные действия (НСРД), материалы которых зафиксированы в протоколе № 2/3/2 - 4547т от 14.03.2021. Каким образом в уголовном производстве, которое зарегистрировано в ЕРДР 22 марта, появляются результаты НСРД от 14 марта? Ваша честь, если у вас была возможность изучить материалы, которые прокуроры подали как обоснование своего ходатайства, то вы увидели, что ни одного постановления Апелляционного суда на проведение каких-либо НСРД нам не предоставили.

Далее, относительно самих этих доказательств обоснования подозрения. Протокол осмотра оптического носителя информации, который содержит якобы зафиксированные во время проведения и на основании решения суда контрразведывательных ОПМ разговоры между Медведчуком и неустановленным лицом из числа служебных лиц органов исполнительной власти Российской Федерации в марте и декабре 2015 года о согласовании плана действий по созданию предприятия на территории Российской Федерации и получению специального разрешения на добычу полезных ископаемых. Ваша честь, в тексте этого протокола вообще нет упоминания о моем доверителе, народном депутате Викторе Медведчуке. Итак, приведенный у прокурора в процессуальных документах анализ указанного доказательства является сплошным предположением и выдумками прокурора, фактически протокол составлен 09.04.2021 по результатам прослушивания аудиозаписи разговоров неизвестных лиц, одно из которых прокурор голословно идентифицирует как Медведчука, а другое как неустановленное следствием лицо, которое тем не менее является служебным лицом исполнительной власти Российской Федерации. Итак, эти аудиозаписи получены по результатам осуществления контрразведывательных мероприятий, о которых я говорил выше и результаты которых отражены в этом протоколе, который имеется в первом томе. Заключение фоноскопической экспертизы, согласно которому участие в разговоре якобы принимает именно Виктор Медведчук. Заключение судебного эксперта СБУ № 32/4 от 14.04.2021 по результатам проведения звукозаписи, в котором предоставлено категорический вывод, что лицом по устной речи осуществлено нарушение пункта 24 научно-методических рекомендаций по вопросу подготовки и назначения судебных экспертиз и экспортных исследований, утвержденных приказом Министерства юстиции.

В редакции приказа Министерства юстиции от 26 декабря 2012 года № 1950/5. В частности, для отождествления лиц по устной речи, зафиксированной в фонограмме, эксперту предоставляются фонограммы со сравнительными образцами в форме беседы, диалога, монолога, образцы устной речи должны быть зафиксированы с достаточным уровнем записи, выполненные на качественной аппаратуре и носителях, которые соответствуют установленным стандартам и с небольшим сроком использования, иметь языковую сопоставимость с исследованными фонограммами и достаточный объем. В случае необходимости для отобрания образцов записей приобщается специалист. Эксперту также обязательно предоставляется протокол прослушивания фонограмм с распечатанным текстом разговоров, однако на исследования эксперту экспериментальные образцы звукозаписи голоса и устной речи Виктора Медведчука не предоставлялись.

Кроме того, перед экспертом не поднимался вопрос о том, являются ли фонограммы оригиналами. Не претерпевали ли они изменений, или содержат ли они непрерывную запись. Протокол осмотра, в соответствии с которым 29.09.2015 в РФ зарегистрировано ООО "Новые проекты" с видами деятельности в области изучения недр, добычи нефти, газа, оказания услуг по бурению, связанных с добычей нефти и газа. Протокол осмотра открытых информационных ресурсов, в соответствии с которым распоряжением правительства РФ предоставлено право пользования участком недр для геологического изучения недр, развития и добычи углеводородного сырья. Протокол осмотра открытых источников, а каким образом все эти протоколы открытых источников указывают на то, что там каким-то образом, хотя бы любым, хотя бы каким-то упоминанием или аффилированным лицом является наш подзащитный Виктор Медведчук? Это никоим образом не доказывает ничего. Заключение почерковедческой экспертизы, в соответствии с которым рукописные исправления к письму ООО "Новые проекты" и рукописные правки проекта "Луч", вероятно, выполнены якобы Медведчуком. То есть протокол обоснования подозрения предполагает, вероятно, вывод, что технической экспертизы документов не проводилось. Мы не можем сказать, были ли в него внесены изменения или не были, был ли этот документ смонтирован с помощью компьютерной техники или не был. То есть исследовались ли какие-то электрографические копии, которые были предоставлены СБУ. Вывод, подчеркиваю, вероятный. Далее, Ваша честь, заключение судебно-лингвистической экспертизы, в соответствии с которой Виктор Медведчук внесенными им правками в адресованное президенту РФ письмо усилил аргументацию о необходимости изменения границ полигона в пользу ООО "Новые проекты". Ваша честь, я вообще не понимаю, как в РФ можно изменить границы боевого полигона, а если бы это сделали прокуроры, то я считаю, что их бы за такие достижения наградили, а это установленное лицо, которое пыталось изменить границы полигона РФ, разыскивают, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Далее, Ваша честь, заключения экспертов, протоколы осмотров интернет-ресурсов, выводы судебно-портретной экспертизы, протоколы по результатам проведения НСРД и так далее. Выводы экспертиз фоноскопических, вновь протоколы по результатам проведения НСРД, вновь протоколы осмотра диска, заключения экспертов. Ваша честь, это все не является новыми доказательствами обоснованности подозрения, все эти доказательства были у прокурора даже еще до внесения им сведения в ЕРДР, потому что все эти выводы основываются на этих протоколах и негласных следственных действиях, какие были с якобы привязанного к абонентскому номеру телеграма Тараса Козака. То есть все эти сведения имелись у прокурора на момент предъявления подозрения, я уже молчу об избрании меры пресечения и продлении действия меры пресечения. Стороной защиты были поданы ходатайства о проведении экспертиз в ведущих учреждениях, которые действительно являются независимыми и беспристрастными по отношению к задачам уголовного производства и лично Виктору Владимировичу Медведчуку. Итак, Ваша честь, это то, о чем я говорил. В ходе снятия информации с электронных информационных систем, а именно электронно-информационной системы "Телеграм", привязанной к абонентскому номеру такому-то, сторона обвинения якобы зафиксировала факты, которые якобы подтверждают причастность Медведчука к преступной деятельности. Но, кроме того что в самой сети Интернет имеется множество информации о вмешательстве третьих лиц в общение в электронно-информационной системе "Телеграм" с помощью различных способов, в том числе доступных рядовым гражданам, и последующей отправке сообщения от имени владельца аккаунта, с целью проверки этой информации по ходатайству адвокатов проведена судебная экспертиза компьютерной техники, которая уже вам предоставлена. Компьютерной техники, программных продуктов по Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз – это вывод от 13.08.2021. Согласно этим выводам, Ваша честь, отправление сообщений в системе обмена мгновенными сообщениями "Телеграм", в том числе медиасообщений от имени владельца учетной записи, возможно сторонними лицами. Для выяснения возможности технического исследования копий фонограмм защитниками Виктора Медведчука получено заключение эксперта от 17 июня 2021 года по вопросам аутентификации цифровых записей, гипотетических телефонных разговоров.

В заключении со ссылкой на научно-методические рекомендации, утвержденные Министерством юстиции Украины, указано, что по копиям аудиозаписей экспертным путем установить подлинность аудиозаписей, записанных на компакт-диске, если указанные аудиозаписи являются копиями и первичные оригинальные записи отсутствуют, невозможно. То есть непонятным способом добавлены и легализованы результаты НСРД, но отсутствуют оригиналы записей, оригиналы исследуемых документов, по которым проводились экспертизы. Невозможно с учетом указанных исходных данных точно определить, что указанные аудиозаписи являются полными, то есть не было фактов технического вмешательства путем вставки или исключения каких-либо фрагментов, а также не использовались другие технические средства монтажа или изменения первоначального содержания записи. При таких обстоятельствах позиция Верховного суда однозначна – аудиозаписи разговоров без решения вопроса об их оригинальности так же, как выводы судебных экспертиз, составленные по результатам их исследования, являются ненадлежащими доказательствами.

На данный момент мы не определяем допустимость или недопустимость доказательств, но есть достаточность для определения обоснованности подозрения. Мы должны исследовать. Суд, принимая решение, должен понимать, достаточными ли являются доказательства обоснованности подозрения. Итак, Ваша честь, стороной защиты было проведено около 20 экспертиз, которые мы решили предоставить суду для того, чтобы суд смог сопоставить экспертизы, которые были проведены стороной обвинения, в которых отсутствуют оригиналы записей, в которых отсутствуют оригиналы исследуемых документов.

По почерковедческой экспертизе нами было проведено 3 экспертизы – независимые, беспристрастные, в научных заведениях, которые проводят судебные экспертизы, а именно: Киевский научно-исследовательский институт, экспертный центр МВД в городе Киеве и Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД центрального аппарата. Все эти учреждения не смогли провести нужных нам экспертиз, о чем предоставили выводы. Не смогли провести в связи с тем, что отсутствуют оригиналы исследуемых документов, то же с исследованиями этих якобы доказательств на предмет вмешательства, на предмет монтажа или внесения изменений в эти документы. Эти исследования вообще не проводятся по копиям исследуемых документов. Есть единственное учреждение, которое в состоянии провести почерковедческую экспертизу по копиям документов, – это Институт судебных экспертиз СБУ, но если внимательно просмотреть этот вывод, то методика, которую использовал эксперт при исследовании – эксперт Задниченко, – разработана Государственным научно-экспертным криминальным центром МВД, это методика 2008 года. А само это заведение НЭКЦ МВД не может провести экспертизу, потому что отсутствуют оригиналы исследуемых документов. То есть стороной обвинения системно фальсифицировались доказательства с единственной целью – привлечение Виктора Медведчука к ответственности именно за его политическую деятельность. Об этом свидетельствует даже это ходатайство, которое подано уже, когда досудебное расследование завершено. Относительно экспертиз. По технической экспертизе я отметил, что ее невозможно провести при отсутствии оригиналов исследуемых документов. По почерковедческой экспертизе – невозможно провести исследование при отсутствии оригиналов исследуемых документов. По фоноскопическим экспертизам, которые провели прокуроры или сторона обвинения по результатам проведения негласных следственных розыскных действий, – ни одного оригинала записи, ни одного устройства, с помощью которого эти записи были сделаны, на экспертные исследования обвинение не давало. Есть ли они вообще или нет? Кто формировал и каким образом формировал эти записи? Установить невозможно. И это все отражено в экспертных заключениях, которые предоставлены в распоряжение суда и с которыми имела возможность ознакомиться сторона обвинения.

Виктору Медведчуку уже в который раз сторона обвинения пытается продлить действие меры пресечения. Прокурор пишет из раза в раз ходатайства, в которых приводит одни и те же доводы. Но доказал ли прокурор, что применение более мягкой меры пресечения не сможет предотвратить риски, которые я отмечаю в ходатайстве? Рисков вообще не существует, потому что досудебное расследование завершено. Срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста истек, и к Виктору Владимировичу не должно применяться никакой меры пресечения.

Евгений Скидан