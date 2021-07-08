Адвокат: Судья Вовк продемонстрировал, что склонен нарушать права защиты Медведчука, а потому должен быть заменен

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук 112.ua

Адвокат народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Лариса Чередниченко во время судебного заседания аргументировала причины заявления стороны защиты относительно отвода следственному судье Вовку

Логика стороны защиты при заявлении отвода следственному судье Вовку очень проста и прозрачна как стекло. Есть уголовное производство, в котором сторона обвинения сообщила о своем подозрении. Таким образом, досудебное расследование в этом уголовном производстве и решение вопросов для нужд этого уголовного производства, должно вестись в соответствующей строгости с процедурами, которые установлены УПКУ.

Конечно, в уголовном производстве возникают разные вопросы. В том числе после сообщения лицу о подозрении, и это логично, необходимости продления сроков досудебного расследования, и если в отношении лица применена мера пресечения, то и необходимости продления срока действия меры пресечения. Все эти процедуры подробно расписаны в УПКУ. Устоявшаяся практика ЕСПЧ указывает на то, что при осуществлении уголовного производства регламентация процессов должна быть непременно соблюдена. Несоблюдение процедур, установленных законом, прежде всего нарушает права стороны защиты. Поскольку именно сторона защиты является уязвимой в уголовном процессе.

Наши заявления об отводе следственного судьи обоснованы тем, что существует целых три основания, определенные в статье 75 УПКУ, на основании которых сторона защиты имеет право заявить отвод, и такой заявленный отвод должен быть удовлетворен. Основным и первичным основанием является основание, определенное в п. 5, ч. 1, статьи 75 УПКУ. Часть 3 статьи 35 УПК четко определяет, что каждое ходатайство следователя или прокурора подлежит не только регистрации – определению уникального номера, но и автоматического распределения. И исключений из этого правила не существует: каждый вопрос – свое автораспределение. Однако, из-за того, что в Печерском районном суде общим собранием судей утвержден определенный порядок, который по мнению стороны защиты не согласуется с требованиями статьи 35 УПК, это создало некую лазейку для манипулирования стороной обвинения положениями статьи 35 УПК. Эта лазейка заключается в том, что представление или ходатайство стороны обвинения, которые поступили в одном и том же уголовном производстве в течение одного и того же рабочего дня, рассматриваются одним и тем же следственным судьей. То есть, если имело место автораспределение по первому ходатайству, поступившему в этот день, и определен председательствующим судьей судья А, то и все другие ходатайства, которые в течение этого дня поступают, они не проходят автораспределение. Они к автораспределению автоматически подтягиваются, к первому ходатайству. Конечно, следственный судья Вовк не нарушал п. 5 ч. 1 статьи 75 УПКУ – эти обстоятельства созданы не им. Эти обстоятельства повлекли появление основания, которое предусмотрено этой нормой закона – нарушения, установленного ч. 3 статьи 35: Кодекса порядка определения следственного судьи. Однако, раз уж это нарушение произошло, и господин Вовк по результатам такого подтянутого автораспределения получил себе в производство два судебных дела, то другие основания, предусмотренные п. 3 и п. 4 ч. 1 статьи 75 возникли уже после того, как следственный судья Вовк приступил к рассмотрению первого ходатайства. Поскольку оба ходатайства касаются одного и того же производства и одного и того же человека – господина Медведчука, то логично, что после тех существенных нарушений УПК при рассмотрении первого ходатайства со стороны обвинения: продление срока досудебного расследования, ведь без продления срока досудебного расследования не было бы чего рассматривать и следующий вопрос: продление срока действия меры пресечения, у стороны защиты возникли обоснованные, разумные, сомнения в том, что следственный судья во время рассмотрения второго ходатайства не допустит тех нарушений, которые он уже допустил.

Самое главное нарушение: право стороны защиты вообще на доступ в суд. Сторона защиты не имела доступа в суд во время рассмотрения первого ходатайства – нам даже не предоставили возможности изложить свои доводы, а они у нас были подготовлены в письменном виде, и мы готовы были их заявить. Так что, поскольку у нас возникли разумные сомнения, мы их и выложили. Я считаю, что поскольку вопросы уголовного производства связаны между собой, и судья уже продемонстрировал свою откровенную приверженность к стороне обвинения, то при таких обстоятельствах какое бы решение этот следственный судья не принял во время рассмотрения второго ходатайства, оно не будет воспринято той стороной, которую не удовлетворит данное решение. И основания для этого будут, ведь господин Вовк уже продемонстрировал своим процессуальным поведением, что он склонен нарушать права защиты.

Лариса Чередниченко