Адвокат: Прокуроры в своих доводах признают, что хотят привлечь Медведчука к ответственности по политическим мотивам

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Выступление адвоката Богдана Коваля в суде во время рассмотрения дела Виктора Медведчука

Ваша честь. Мой коллега рассказал о необоснованности подозрения, я хотел бы еще добавить одну ремарку. Сторона обвинения в приложениях к ходатайству предоставила выводы эксперта, которым она обосновывает необоснованность подозрения. Восьмой том ходатайства, заключение эксперта 202/1 от 7.05.2021 года. В выводах этой экспертизы предмет исследования – видеозапись с публичными выступлениями подзащитного нашей защиты. Выводы эксперта звучат таким образом: в них содержатся негативная, тенденциозно поданная информация в отношении государственной власти Украины, действующей на момент речи. Сторона обвинения об этом же пишет в подозрении – преступления совершаются в связи с тем, что Виктор Владимирович не согласен с политическим курсом действующей власти. Но, ваша честь, согласно ст. 15 Конституции Украины, общественная жизнь базируется на многообразии мыслей и деятельности. И только одна идеология запрещена. И такие действия противоречат первой статье Конституции Украины – Украина демократическое и правовое государство. Формулируя таким образом подозрение, прибегают к абсолютно политическим мотивам привлечения лица к ответственности. Те публичные выводы, которые мы считали необходимыми, относительно них мы также обращались к экспертам семантико-текстуальным, чтобы не только эксперты СБУ предоставили выводы – в том органе, который осуществляет досудебное исследование.

Заключение эксперта 202 от 8.05.2021, в этом случае результаты экспертизы несколько отличаются. Эксперт указал, что все эти обвинения отсутствуют на записи, фактически сторона обвинения подтверждает свою позицию с такими доказательствами, где дается оценка лица про действующую власть. Я, любой в этом зале, как гражданин может быть несогласным с курсом государства – это основа демократии, об этом может говорить каждый. За это нельзя привлекать к ответственности за государственную измену – это относительно обоснованности подозрения моя маленькая ремарка.

Во время досудебного исследования наш подзащитный идеально выполнял все возложенные на него официальные обязанности. За получением подозрения мы пришли самостоятельно. За все это время нами ни разу не было совершено незаконное воздействие на других фигурантов производства. Мы сами обращались в установленном законом порядке за получением экспертиз, которые вы видите сегодня. Мы удовлетворяли ходатайство о допуске свидетелей. Мы только процессуальным способом осуществляли свои полномочия по влиянию всех производств законно. Поэтому это все голословно, что говорит сторона обвинения. Сам прокурор говорит, что в мере пресечения должно приниматься во внимание поведение подозреваемого во время нахождения под мерой пресечения. Это процессуальное поведение идеальное. Мы ни разу не нарушали процессуальных обстоятельств. Сторона обвинения может сказать, да, это объясняется тем, что мера пресечения обеспечивает надлежащее поведение. Но ваша честь, с момента о подозрении первое уведомление о подозрении было направлено почтовой связью. А мы фактически получили уведомление о подозрении 12 мая, а сама мера пресечения была избрана 13. И при этом мы так же не оказывали незаконного давления на других участников этого уголовного производства. Поэтому и до, и после объявления меры пресечения никаких противоправных действий стороной защиты не совершались.

Богдан Коваль