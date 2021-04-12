60-летие первого полета человека в космос: Как астронавт СССР Гагарин изменил мир

Космонавт Юрий Гагарин Фото из открытых источников

60 лет полета человека в космос. Такие даты существуют и для того, чтобы праздновать, и для того, чтобы осмыслить прошлое и будущее. Готовы?

Об этом пишет Сергей Марков на своей странице в Facebook.



1. Полет человека в космос был побочным результатом ракетной ядерной гонки военных двух сверхдержав. Особого плана полетов людей в космос не было.

2. Но полет Гагарина вызвал огромный энтузиазм человечества, которое увидело, насколько далеко зашел технический прогресс, и поверило, что человечество может отправиться скоро к другим мирам. А этот поиск нового мира – это часть психологии человечества.

3. Пиком этого энтузиазма стал полет человека на Луну. Это уже был чисто политический имиджевый проект. Скоро проект полётов человека на Луну был закрыт, в связи с явной ненужностью.

4. Космонавтика пошла по другому пути. Не по пути освоения новых миров, а по пути бизнес освоения космоса для нужд экономики. И это стала делать не столько пилотируемая космонавтика, сколько автоматическая.

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5. В результате космонавтика из романтической ветви военных проектов превратилась в огромный экономический сектор. И это очень хороший поворот. Летают тысячи спутников. И делают жизнь людей намного лучше.

6. Задействованы бизнес-проекты на сотни миллиардов долларов, юаней, рублей, евро, фунтов. Это сейчас основные субъекты развития космической экономики. США, Китай, Россия, Евросоюз, Британия.

7. Гонка военных разных стран превращается в гонку бизнес-проектов. Но государство по-прежнему играет большую роль, потому что главные проекты очень дорогие, и нужны длинные государственные деньги. Даже Маск – это на 90% государственные деньги.

8. Бизнес-освоение космоса будет главным трендом на ближайшие годы. И выигрывать будет тот, кто сможет хорошо совместить государственные деньги, государственные проекты и планы на бизнесовую околокосмическую инфраструктуру.

9. Космосом сейчас пользуется каждый человек десятки раз на день. Мобильная связь, интернет, навигация, прогноз погоды, – все это делается с использованием автоматической космонавтики. И будет все это бурно развиваться.

10. Уже есть космический туризм, он будет развиваться. Скоро тысячи людей не очень дорого смогут посмотреть на Землю как Гагарин и испытать невесомость. Дети кого то из вас, кто читает этот пост, уже точно полетят в космос как туристы. Уже скоро.

11. Ближний космос будет плотно интегрирован в экономическую жизнь. Начнется его правовое регулирование. Значит, будет политическая борьба вокруг законов о космосе. В ближайшее время экологические проблемы космоса будут очень острыми. Нужна чистая космическая среда, иначе космический мусор будет жечь очень дорогие проекты.

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12. Освоение других миров и полеты на Луну и Марс пока будут только как драйверы технологий и в реальности вряд ли произойдут.

13. Космический туризм скоро станет массовым. Большинство полетов будут очень короткими, суборбитальными. То есть это будет такой горб траектории, с коротким залетом в космос. На несколько часов.

14. Политически будет и борьба за правовое регулирование космоса, и борьба за контроль использования космоса в военных целях, и борьба не между государствами, а между государством как институтом и транснациональными корпорациями и платформами за доминирование в космосе.

Сергей Марков