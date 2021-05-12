600 миллионов евро от ЕС: Украина не успевает выполнить все требования?

У Украины остается время только до середины сентября, чтобы выполнить все условия Евросоюза для получения 600 миллионов евро макрофинансовой помощи. Что Украине еще надо сделать?

"Правительство Украины и министерство финансов делают все возможное для выполнения условий нашей программы и получения второго транша от ЕС до сентября 2021 года", - заявил в конце апреля глава Минфина Украины Сергей Марченко. Речь идет о 600 миллионах евро.

Первый транш в 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Киев получил в декабре 2020 года. Для этого, правда, Украине не надо было выполнять отдельных условий, ведь эта программа "макрофина" - экстренная, ее Брюссель ввел для поддержки экономики десяти соседних стран в условиях пандемии. А вот для второго транша размером в 600 миллионов евро Киеву надо выполнить ряд обязательств, которые он взял на себя. Правда, времени для этого осталось мало.

"Срок годности" макрофинансовой помощи ЕС для Украины

Почему Марченко говорит о сентябре? Для этого есть очень веские основания. Когда в мае прошлого года Европарламент и Совет ЕС утвердили "коронавирусную" программу макрофинансовой помощи, то в нее прописали "срок годности". "Макрофинансовая помощь Евросоюза будет доступна на период 12 месяцев, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании", - говорится в решении.

Новости по теме: Без средств МВФ: Когда Украина может получить помощь Фонда и к чему готовиться без нее

Этот меморандум 23 июля 2020 года подписали представители Кабмина и Нацбанка Украины, а также Еврокомиссии. Вступил в силу документ 16 сентября. Иными словами, если украинская власть до середины сентября не завершит выполнение всех обязательств, то повторится ситуация января 2018 года, когда тогдашняя программа "макрофина" истекла, а Киев так и не выполнил четыре из 21 условий. В итоге Украина тогда не получила 600 миллионов евро.

Представитель Еврокомиссии подтвердил 11 мая в ответ на запрос DW, что "период доступности" второго транша макрофинансовой помощи для Украины истекает 14 сентября 2021 года.

Макрофинансовая помощь является кредитом на благоприятных условиях, которые ЕС выделяет соседним странам для поддержания их платежного баланса из-за сложной экономической ситуации. Максимальный срок погашения займов - 15 лет.

Брюссель призывает Киев ускорить реформы

На то, что у Украины мало времени, и указала заместитель руководителя гендиректората Еврокомиссии по политике соседства Катарина Матернова во время своего "виртуального визита" в Киев, во время которого она общалась в том числе и с Марченко.

"Один из важнейших сигналов, который я доносила в Украину фактически на всех последних встречах - это необходимость соблюдать условия для предоставления макрофинансовой помощи ЕС", - написала она в колонке для издания "Европейская правда" по итогам переговоров. Матернова, которая сейчас также возглавляет группу поддержки Украины в Еврокомиссии, подчеркнула: "Чтобы успеть, вам нужно увеличить усилия".

"Для Украины выделение макрофинансовой помощи зависит от продолжения выполнения программы МВФ и положительной оценки политических условий, прописанных в меморандуме о взаимопонимании", - отметил спикер Еврокомиссии.

Без судебной реформы Украина не получит макрофинансовую помощь от ЕС

Какие же обязательства Украина пообещала выполнить для получения "макрофина"? В меморандуме изложены восемь критериев. Важнейшим из них для ЕС является судебная реформа. Киев пообещал сделать две вещи. Первая - создать новую Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) Украины "путем прозрачной процедуры отбора, проводимого конкурсной комиссией с международным участием". Вторая - создать комиссию по этике с международным участием, которая бы проверила добродетель нынешних членов Высшего совета правосудия (ВСП) и составила перечень кандидатов в ВСП.

На особую важность этих шагов Брюссель указывал и президенту Украины Владимиру Зеленскому в октябре во время саммита Украина-ЕС, и премьеру Денису Шмыгалю на совете ассоциации в феврале.

Новости по теме: "Ликвидация" ОАСК, или Как Зеленский устанавливает ручное управление судами

Пока единственный результат - это принятие в начале марта в первом чтении законопроекта 3711-д о возобновлении работы ВККС. Он предусматривает в течение одного года международное участие в комиссии по отбору членов ВККС. Международные эксперты, однако, будут составлять ровно половину конкурсной комиссии, остальными будут судьи или судьи в отставке. После их отбора членов ВККС окончательно будет назначать ВСП. В Венецианской комиссии этот законопроект критиковали.

Законопроект о высшем совете правосудия Зеленский подал в феврале, его пока не голосовали. Этот документ также предусматривает, что половину состава этического совета составят международные эксперты.

Корпоративное управление украинских госпредприятий

На втором месте среди реформ для "макрофина" Матернова назвала управление государственными предприятиями. В меморандуме Кабмин пообещал пересмотреть и ввести нормативно-правовую базу корпоративного управления этих предприятий в соответствии с принципами организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Соответствующий законопроект 19 апреля Минэкономики только выставило на общественное обсуждение. На сайте Верховной Рады пока нет.