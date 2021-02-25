Золотой интернет: Что предусматривает налог на Google и кто его будет платить

До налогов за интернет еще далеко Фото из открытых источников

Трудно представить, как будут воплощать эту инициативу в нашей стране

Украинские власти придумали очередную налоговую забаву – взимать налоги с потребителей электронных услуг. Речь идет о фиксированном налоге, который должны платить международные компании за предоставление электронных услуг в Украине. Иначе говоря, эти деньги будут платить сами украинцы за пользование Google, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix. Уже подсчитан и потенциальный профит для государственного бюджета Украины от такого нововведения – несколько миллиардов гривен в год.

У власти есть определенные "маяки", которыми она руководствовалась, когда придумывала механизм налогообложения. Однако объяснить его суть, пользу и необходимость, а главное – заставить украинцев отдавать деньги за эфемерные услуги будет сложнее. Ох как трудно будет убедить пользователей платить "за воздух", за пользование тем, чего нельзя коснуться, при том, что каждый пользователь интернета и так платит провайдеру или мобильному оператору за услуги доступа к всемирной сети. К тому же на любое действие власти сразу же возникнет противодействие рядовых граждан. И противодействие это, скорее всего, будет сильнее, потому что национальная сила украинцев заключается в том, чтобы грамотно и эффективно обойти закон.

Пока документ этот не утвержден в целом, мы решили поразмышлять, что изменится в юанете, если за выход в интернет будут брать деньги. Поэтому далее рассказываем об анонсированном налоге за пользование крупнейшим поисковиком мира и продуктами еще нескольких технологических корпораций.

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Законопроект о "налоге за пользование Google"

Главная цель законопроекта № 4184 – создание упрощенного и добровольного порядка уплаты НДС нерезидентами. Он обязывает международные компании платить налог на добавленную стоимость за предоставление электронных услуг в Украине. Делать это можно, зарегистрировавшись в электронном виде, разрешено платить в долларах или евро, а налоговых накладных выписывать не должны. Такой налог не является абсолютной новацией, он давно существует в мире и известен как "налог на Google".

Законопроектом № 4184 предусмотрено, что каждый нерезидент, который в течение года поставляет электронные услуги физическим лицам на сумму свыше 1 млн грн, должен зарегистрироваться в кабинете налогоплательщика на электронном сервисе "НДС для лиц-нерезидентов", составить упрощенную налоговую декларацию и уплатить НДС – 20%.

Фото из открытых источников

Если нерезидент не зарегистрируется как плательщик НДС, то к нему применят штрафные санкции – 100% от стоимости оказанных электронных услуг. Обжаловать налоговое уведомление смогут лишь те, кто будет зарегистрирован в кабинете налогоплательщиков.

Согласно законопроекту, поставщиками электронных услуг являются те, кто предоставляет такие электронные сервисы и услуги:

изображения или тексты, в том числе фотографии, электронные книги и журналы;

аудиовизуальные произведения, видео на заказ, игры, азартные игры, включая поставки услуг по участию в таких играх;

доступ к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

программное обеспечение и обновление к нему, дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования и передача прав на использование;

рекламные услуги в интернете, мобильных приложениях и на других электронных ресурсах.

В пояснительной записке указаны цели законопроекта – рост доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, и создание благоприятных условий эффективного и необременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Кстати, в партии "Слуга народа" заявили, что для украинцев, которые будут пользоваться этими услугами, никаких налогов не будет, а Google-поиск и пользование социальными сетями останутся бесплатными.

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Почему недовольны интернет-пользователи

Украинцы, которые являются активными пользователями интернета, выступили против такой законодательной инициативы. Они считают, что все международные ИТ-компании просто вынуждены будут заложить эти 20% НДС в стоимость своих электронных услуг. И сразу после вступления закона в силу стоимость сервисов Netflix, Google, Apple, Adobe в Украине вырастут на те же 20%.

Инициатор принятия законопроекта, председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев, отмечает, что конечным плательщиком этого 20-процентного налога может быть и продавец услуг, и потребитель в разное время. С другой стороны, если задуматься, то налог на прибыль во всех отраслях торговли в Украине (да и во всем мире) также фактически платят потребители.

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Гетманцев также рассказал, что от введения НДС для поставщиков электронных услуг в государственный бюджет Украины будут поступать более 3 миллиарда гривен в год – и это только из рекламных услуг.

Мировая практика "налогов за интернет"

Пока неизвестно, как восприняли инициативу украинских властей сами международные корпорации. Между тем Даниил Гетманцев подчеркивает, что корпорации Facebook и Viber готовы платить налог НДС. Потому что такой механизм налогообложения работает в более 80 странах мира.

И действительно – в Европе так называемый налог на Google существует давно. Однако существование налога не означает его уплату крупными транснациональными корпорациями. К примеру, в начале 2010-х годов в европейских странах разразились финансовые скандалы, когда ИТ-компании обходили таможенные границы с помощью интернет-технологий и получали миллиардные прибыли, при этом платя символично мало налогов в местные бюджеты.

В 2012 году парламент Великобритании обвинил американские компании Amazon и Google в том, что они, используя для вывода заработанных в Великобритании средств сложные бухгалтерские схемы, на формально законных основаниях уклоняются от уплаты налогов в бюджет.

К примеру, компания Google в 2011 году заработала в Британии 2,5 млрд фунтов стерлингов, а уплатила налогов лишь 3,4 млн фунтов или 0,4%.

Похожая ситуация возникла и во Франции в 2011 году. Корпорации Apple, Google, Amazon и Facebook получили там почти 3 млрд евро прибыли, а уплатили лишь 4 млн евро налогов. Интересно – это во сто (!) раз меньше, чем должна была бы платить компания, чья штаб-квартира официально находилась бы во Франции.

В 2012 году во Франции был представлен законопроект о налогообложении интернет-компаний, получающих сверхприбыли в этой стране. Также французское правительство рассмотрело законопроекты о налогообложении транснациональных компаний: Google, Amazon, Facebook и Apple.

Гугл пообещал платить налоги честно Фото из открытых источников

После таких скандалов правительства разных стран занялись изменением налоговых правил, которые могли бы урегулировать налогообложение прибылей ИТ-компаний. И это дало определенные результаты – в 2017 году Facebook заявил, что будет платить больше налогов в той стране, где получает доходы. В соцсети пообещали с 2018 года перейти к модели налогообложения, когда рекламные доходы, полученные в определенной стране, отражаются на балансе подразделений в этой стране, а не в Ирландии, где расположена штаб-квартира Facebook.

Если даже в развитых странах – Великобритании и Франции – грамотно прописанные законы не действуют так, как были задуманы изначально, и корпорации все равно умело уклоняются от уплаты налогов, то практически невозможно представить это в Украине.

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История вопроса в Украине

В Украине о введении "налога на Google" начали говорить еще в 2016 году. И начал эту полемику Даниил Гетманцев, еще не будучи председателем налогового комитета ВРУ.

"Крупные международные корпорации, осуществляющие деятельность в сети интернет, абсолютно сознательно уклоняются от налогообложения, используя пробелы в национальном налоговом законодательстве. Речь идет о бешеных деньгах! Это несправедливо для граждан и убыточно для бюджетов, а значит, прямо противоречит национальным интересам", - говорил Даниил Гетманцев более четырех лет назад.

А уже в мае 2020 года Гетманцев заявил, что компании Facebook и Viber уже готовы к введению НДС на электронные услуги, которые оказывают нерезиденты украинским гражданам.

В октябре прошлого года был зарегистрирован законопроект об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и усовершенствовании порядка обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам. И наконец 17 февраля этого года документ был одобрен парламентом в первом чтении.

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Так стоит ли ожидать 20-процентного роста стоимости электронных услуг от мегакорпораций, работающих в Украине? Даже если закон будет принят, нереально представить, как наше государство будет контролировать уплату налога и как заставит платить его. В конце концов, принятие закона не означает его реальное действие и эффективность.