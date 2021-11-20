Зимний туризм: Как и где лучше провести уик-энд во Львове, если впервые в городе

Дорога, лайфхаки для туристов и лучшие локации

Ночной Львов Фото из открытых источников

Львов – дом более 2500 памятников ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть все: театры, дворцы и просто старинные здания. Кроме того, в этом городе есть немало заведений, где чашечку кофе можно смаковать по-особенному. А зимой она будет еще и согревать.

Если новогодняя ярмарка в этом году не состоится, у вас все равно будет возможность посетить десятки музеев и другие архитектурные достопримечательности. Как доехать сюда, что посмотреть при минимуме расходов и чего ожидать от грядущих праздников, читайте далее в нашем материале.

Как доехать до Львова

Если вы едете из столицы, то есть немало неплохих вариантов добраться на поезде. Например, самым дешевым вариантом будет плацкарт на таких сочетаниях:

142 П Бахмут – Львов;

013 Киев-Пассажирский – Солотвино-1;

243 К Киев-Пассажирский – Рахов;

049 К Киев-Пассажирский – Трускавец.

Билеты на эти поезда будут стоить 150-200 грн. Если хотите добраться до города Льва быстрее, можно воспользоваться скоростным сообщением Интерсити+. Заплатить придется от 300 грн за поездку во втором классе. Есть рейсы Дарница – Львов и Киев-Пас. – Пшемысль.

Фото из открытых источников

Также есть поезда из других регионов, которые идут через Киев:

017 О Харьков – Ужгород;

149 О Полтава-Южная – Ворохта;

046 Д Лисичанск – Ужгород.

Из Одессы можно добраться поездом во Львов. Есть сообщение в Ужгород и Рахов. Эти поезда также идут через город.

Билеты на автобусы из Днепра будут стоить от 700 грн, из Винницы – от 240 грн, а из Киева – от 300 грн.

Быть как дома – максимум достопримечательностей за минимум затрат

Город Льва всегда гостеприимно принимает туристов. Для путешественников и не только есть уникальная возможность: если купить Lviv City Card – можно бесплатно посетить 19 лучших музеев и получить скидки в лучших ресторанах.

Предлагают несколько вариантов с подходящими ценами:

24 ч – 250 грн;

48 ч – 350 грн;

72 ч – 450 грн.

В течение того времени, которое предусматривает карта, можно посетить:

Национальный музей им. Шептицкого – проспект Свободы и улица Драгоманова. Основан в 1905 году. Сегодня является одной из самых выдающихся сокровищниц памятников отечественной культуры и искусства. Внутри хранится более 10 тыс. экспонатов: старопечатные книги, иконы, рукописи, скульптура. Многие вещи берут свое начало еще с XII в.

Национальный музей им. Шептицкого Фото из открытых источников

Музей Олексы Новаковского – ул. Ноябрьского Чина. Основан в 1972 году. Экспозиция посвящена творчеству украинского художника Олексы Новаковского. Есть портреты, пейзажи и многое другое.

Музей Олексы Новаковского Фото из открытых источников

Лычаковское кладбище – улица Мечникова. На полях общей площадью 40 га здесь размещены более 300 захоронений. А на могилах установлено около 500 скульптур и рельефов. Открыто в 1786 году и считается одним из старейших на территории Европы.

Музей Арсенал – ул. Подвальная, 5. Открыт в 1981 году. В нем хранится экспозиция исторического оружия. Также есть доспехи, элементы военной формы и коллекция орденов.

Музей Арсенал во Львове Фото из открытых источников

Палаццо Бандинелли – площадь Рынок. Является архитектурным памятником позднего Ренессанса. Построен в конце XIV в. С 2008 года внутри работает Музей почты.

А еще будет возможность насладиться панорамой города с башни Ратуши, взять обзорную экскурсию на Чудо Поезд или Бус и попробовать немало блюд со скидками. Полный перечень мест вы можете найти по ссылке.

Топ-5 достопримечательностей для первого путешествия

Площадь Рынок. Это туристический эпицентр Львова. Только здесь сосредоточены десятки интересных достопримечательностей для путешественников. Вы сможете увидеть Ратушу XIX века в архитектурном стиле классицизма и несколько каменных зданий. Не менее захватывающим будет дворец Корнякта. Стоит обратить внимание на торговые дома тоже.

Дворец Потоцких. Расположен на улице Коперника. Его начали строить еще в 1880 году. Построен в архитектурном стиле классицизма. Принадлежал польской семье благородного происхождения Потоцким. Реконструкцию проводили в ХХ ст. Внутри можно взглянуть на лепнину, просторные комнаты, картины и изысканные люстры.

Дворец Потоцких в г. Львов Фото из открытых источников

Театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой. Расположен на проспекте Свободы. Является одной из самых известных достопримечательностей в Европе начала XX в. Во времена строительства имел инновационный характер. В частности, архитекторы продумали систему противопожарных мероприятий. Собственно сооружение стоит на болотистой почве над берегом реки Полтвы. Именно этот факт породил много мифических слухов о театре.

Стрыйский парк. Вход сюда с улицы Парковой. Памятник основан в 1887 году. Даже сегодня парк остается самым большим по размеру во Львове. Это место считается лучшим для пеших прогулок.

Стрыйский парк во Львове Фото из открытых источников

Океанариум Львов. Расположен на проспекте Шевченко. Гости смогут попасть в уникальный подводный мир. В нем обитают пресноводные рыбки, скаты и арованы.

Новости по теме: Дайвинг под землей и лабиринты в сотни километров: Где искать самые большие пещеры мира

Океанариум во Львове Фото из открытых источников

Что делать на новогодние праздники

Сейчас трудно спрогнозировать каким именно будет Новый год во Львове. Скорее всего, горожан и гостей будет ждать много противоэпидемических мероприятий – социальная дистанция, лимитированные входы в кафе и тому подобное.

Впрочем, должна состояться установка главной елки, шопки и Дидуха. В начале декабря также откроют катки. Некоторые из них могут быть на территории развлекательных центров. Не стоит забывать и о праздничной уличной торговле.

Решений по проведению рождественской ярмарки еще не было. Есть вероятность, что ее тоже проведут в этом году, но изменят формат.

Если решите посетить город Льва на праздники, то устройте себе небольшую прогулку по паркам – там будут продавать немало праздничных вещей.

Напоминаем, что ранее выходил материал о городе Жовкве во Львовской области, в котором рассказывается о его истории и самых известных достопримечательностях.

Также есть материал о лучших европейских городах для зимнего отдыха и причинах туда ехать в этом году.