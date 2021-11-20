Зимний туризм: Как и где лучше провести уик-энд во Львове, если впервые в городе
Дорога, лайфхаки для туристов и лучшие локации
Львов – дом более 2500 памятников ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть все: театры, дворцы и просто старинные здания. Кроме того, в этом городе есть немало заведений, где чашечку кофе можно смаковать по-особенному. А зимой она будет еще и согревать.
Если новогодняя ярмарка в этом году не состоится, у вас все равно будет возможность посетить десятки музеев и другие архитектурные достопримечательности. Как доехать сюда, что посмотреть при минимуме расходов и чего ожидать от грядущих праздников, читайте далее в нашем материале.
Как доехать до Львова
Если вы едете из столицы, то есть немало неплохих вариантов добраться на поезде. Например, самым дешевым вариантом будет плацкарт на таких сочетаниях:
- 142 П Бахмут – Львов;
- 013 Киев-Пассажирский – Солотвино-1;
- 243 К Киев-Пассажирский – Рахов;
- 049 К Киев-Пассажирский – Трускавец.
Билеты на эти поезда будут стоить 150-200 грн. Если хотите добраться до города Льва быстрее, можно воспользоваться скоростным сообщением Интерсити+. Заплатить придется от 300 грн за поездку во втором классе. Есть рейсы Дарница – Львов и Киев-Пас. – Пшемысль.
Также есть поезда из других регионов, которые идут через Киев:
- 017 О Харьков – Ужгород;
- 149 О Полтава-Южная – Ворохта;
- 046 Д Лисичанск – Ужгород.
Из Одессы можно добраться поездом во Львов. Есть сообщение в Ужгород и Рахов. Эти поезда также идут через город.
Билеты на автобусы из Днепра будут стоить от 700 грн, из Винницы – от 240 грн, а из Киева – от 300 грн.
Быть как дома – максимум достопримечательностей за минимум затрат
Город Льва всегда гостеприимно принимает туристов. Для путешественников и не только есть уникальная возможность: если купить Lviv City Card – можно бесплатно посетить 19 лучших музеев и получить скидки в лучших ресторанах.
Предлагают несколько вариантов с подходящими ценами:
- 24 ч – 250 грн;
- 48 ч – 350 грн;
- 72 ч – 450 грн.
В течение того времени, которое предусматривает карта, можно посетить:
Национальный музей им. Шептицкого – проспект Свободы и улица Драгоманова. Основан в 1905 году. Сегодня является одной из самых выдающихся сокровищниц памятников отечественной культуры и искусства. Внутри хранится более 10 тыс. экспонатов: старопечатные книги, иконы, рукописи, скульптура. Многие вещи берут свое начало еще с XII в.
Музей Олексы Новаковского – ул. Ноябрьского Чина. Основан в 1972 году. Экспозиция посвящена творчеству украинского художника Олексы Новаковского. Есть портреты, пейзажи и многое другое.
Лычаковское кладбище – улица Мечникова. На полях общей площадью 40 га здесь размещены более 300 захоронений. А на могилах установлено около 500 скульптур и рельефов. Открыто в 1786 году и считается одним из старейших на территории Европы.
Музей Арсенал – ул. Подвальная, 5. Открыт в 1981 году. В нем хранится экспозиция исторического оружия. Также есть доспехи, элементы военной формы и коллекция орденов.
Палаццо Бандинелли – площадь Рынок. Является архитектурным памятником позднего Ренессанса. Построен в конце XIV в. С 2008 года внутри работает Музей почты.
А еще будет возможность насладиться панорамой города с башни Ратуши, взять обзорную экскурсию на Чудо Поезд или Бус и попробовать немало блюд со скидками. Полный перечень мест вы можете найти по ссылке.
Топ-5 достопримечательностей для первого путешествия
- Площадь Рынок. Это туристический эпицентр Львова. Только здесь сосредоточены десятки интересных достопримечательностей для путешественников. Вы сможете увидеть Ратушу XIX века в архитектурном стиле классицизма и несколько каменных зданий. Не менее захватывающим будет дворец Корнякта. Стоит обратить внимание на торговые дома тоже.
- Дворец Потоцких. Расположен на улице Коперника. Его начали строить еще в 1880 году. Построен в архитектурном стиле классицизма. Принадлежал польской семье благородного происхождения Потоцким. Реконструкцию проводили в ХХ ст. Внутри можно взглянуть на лепнину, просторные комнаты, картины и изысканные люстры.
- Театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой. Расположен на проспекте Свободы. Является одной из самых известных достопримечательностей в Европе начала XX в. Во времена строительства имел инновационный характер. В частности, архитекторы продумали систему противопожарных мероприятий. Собственно сооружение стоит на болотистой почве над берегом реки Полтвы. Именно этот факт породил много мифических слухов о театре.
- Стрыйский парк. Вход сюда с улицы Парковой. Памятник основан в 1887 году. Даже сегодня парк остается самым большим по размеру во Львове. Это место считается лучшим для пеших прогулок.
- Океанариум Львов. Расположен на проспекте Шевченко. Гости смогут попасть в уникальный подводный мир. В нем обитают пресноводные рыбки, скаты и арованы.
Что делать на новогодние праздники
Сейчас трудно спрогнозировать каким именно будет Новый год во Львове. Скорее всего, горожан и гостей будет ждать много противоэпидемических мероприятий – социальная дистанция, лимитированные входы в кафе и тому подобное.
Впрочем, должна состояться установка главной елки, шопки и Дидуха. В начале декабря также откроют катки. Некоторые из них могут быть на территории развлекательных центров. Не стоит забывать и о праздничной уличной торговле.
Решений по проведению рождественской ярмарки еще не было. Есть вероятность, что ее тоже проведут в этом году, но изменят формат.
Если решите посетить город Льва на праздники, то устройте себе небольшую прогулку по паркам – там будут продавать немало праздничных вещей.
Напоминаем, что ранее выходил материал о городе Жовкве во Львовской области, в котором рассказывается о его истории и самых известных достопримечательностях.
Также есть материал о лучших европейских городах для зимнего отдыха и причинах туда ехать в этом году.