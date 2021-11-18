Жилищная программа для медиков: На каких условиях в Украине можно приобрести жилье в лизинг

Украинским медработникам предлагают покупать жилье в лизинг под 5%

Фото из открытых источников

На днях Министерство здравоохранения и ЧАО "Укрфинжитло" подписали договор, согласно которому медицинские работники смогут приобрести жилье на условиях финансового лизинга. Однако есть несколько условий как для лиц, которые хотят воспользоваться программой, так и для жилья.

Подробнее об условиях приобретения жилых помещений в лизинг рассказываем далее.

Новая программа доступного жилья

Во вторник, 16 ноября 2021 года, в Министерстве финансов Украины был подписан договор между ЧАО "Укрфинжитло" и Министерством здравоохранения с целью реализации механизма обеспечения медицинских работников Украины жильем на условиях финансового лизинга. Это первое соглашение между "Укрфинжитло" и Минздравом.

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о программе: "Соглашение позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%".

По его словам – это лишь старт таких программ. Минфин будет инициировать подписание соглашений со всеми ведомствами, чтобы работники бюджетной сферы – медики, военные, полицейские, учителя, которые получают зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. "В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 тыс. квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг", – подытожил Сергей Марченко.

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Что известно об условиях программы

Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, получающие заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также лица, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.

Среди других условий:

процентная ставка по программе лизинга – 5% годовых;

авансовый взнос по лизинговой сделке – 0%;

срок соглашения – до 20 лет.

Наиболее важное преимущество программы – это фиксированная ставка на весь период действия договора, которая не зависит ни от каких внешних обстоятельств.

Дополнительные требования:

ограничения по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной заработной платы в регионе;

у членов семьи заявителя нет в собственности недвижимости (кроме расположенной на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) или семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в собственности меньше 20 кв. м на одного члена семьи).

В рамках программы семья – это муж, жена, их несовершеннолетние дети.

Какое жилье можно приобрести

Жилье можно получить через Орган обеспечения жильем, которым может быть соответствующий орган исполнительной власти.

Фото из открытых источников

К жилому помещению, которое можно взять в лизинг, также прописано несколько требований:

возраст жилья до 20 лет или его реконструкция (капитальный ремонт) была осуществлена не ранее чем за десять лет до заключения договора финансового лизинга;

нормативная площадь жилья – до 21 кв. м на одного члена семьи, для семьи из одного или двух человек – это 52.5 кв. м;

нормативная стоимость одного квадратного метра квартиры которую можно купить, зависит от стоимости сооружения жилья, определяется Минрегионом, умноженной на повышающий коэффициент в зависимости от населенного пункта (к примеру, сегодня для Киева и близлежащих населенных пунктов (до 30 км от границы города) она составляет около 30 тысяч гривен).

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Что предусматривает лизинг

Лизинг (аренда, имущественный наем) – вид финансовых услуг форма финансовой аренды для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

Финансовый лизинг – это сделка, согласно которой лизингополучатель пользуется собственностью в течение определенного срока и имеет право выкупить его. Лицо покрывает разницу между общей суммой выплат и стоимостью предмета. С помощью этого вида аренды можно купить недвижимость, любой вид транспорта, производственное оборудование, электротехнику, и тому подобное.

Лизинг имеет несколько преимуществ, что делает его привлекательным для пользователей:

Начальная сумма намного ниже, чем при оформлении кредита. Как правило, все платежи (регистрационные и страховые) распределяются на весь срок. Нотариальное оформление необязательно.

Лизингополучатель не должен вносить залог.

Решения по лизингу принимаются быстрее, чем при выдаче кредита.

Имущество передается в пользование сразу после оформления документов.

Ответственность за ремонт оборудования ложится на лизингодателя.

По истечении срока не обязательно выкупать имущество.

Лизинговые платежи и сроки выплат обсуждаются с самого начала и остаются неизменными в течение всего периода. Такие условия помогают избежать непредсказуемых расходов.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, анонсированная программа для медиков – это возможность взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через определенное время получить право собственности на жилье.